Prima pagină » Actualitate » Peste 1,1 milioane de persoane au plecat din România să lucreze în Italia. 15% dintre angajații români trăiesc acolo

Peste 1,1 milioane de persoane au plecat din România să lucreze în Italia. 15% dintre angajații români trăiesc acolo

Bianca Dogaru
02 dec. 2025, 15:28, Actualitate
Peste 1,1 milioane de persoane au plecat din România să lucreze în Italia. 15% dintre angajații români trăiesc acolo

Italia rămâne țara cu cea mai mare comunitate de români din lume. Potrivit celor mai recente date oficiale ale Institutului Național de Statistică din Italia (ISTAT), la 1 ianuarie 2024 trăiau în Italia 1.083.774 de români. 

Sursa foto: X

Alte date ale Ministerului de Interne din Italia arată o cifră și mai mare: 1.137.728 de rezidenți români în 2024, adică aproape o cincime din toți străinii din Italia. Românii formează în continuare cea mai mare comunitatea de imigranți, cu aproximativ 21% din totalul străinilor.

Fenomenul migrației rămâne masiv: aproximativ 15% dintre toți românii plecați la muncă în străinătate sunt stabiliți în Italia.

Cele mai noi date publicate de ISTAT, arată o piață a muncii în îmbunătățire, ceea ce explică și de ce Italia rămâne atractivă pentru români. Numărul șomerilor a scăzut cu 59.000 în ultimul an și 75.000 de persoane au fost angajate doar în luna octombrie a acestui an.

Sursa: ISTAT

Numărul românilor din Italia a crescut continuu în ultimul deceniu:
  • 2014: 531.826 persoane
  • 2024: 1.137.728 persoane

Sursa: ISTAT

Comunitatea românească este extrem de activă pe piața muncii italiene. Distribuția pe domenii arată astfel:
  • Construcții – 32,5%
  • Turism – 18,5%
  • Agricultură – 12,5%
  • Industrie alimentară – 11,5%
  • Alte servicii – 25%
Tot mai mulți români ajung să lucreze și în domenii calificate, precum IT, inginerie sau medicină.

De ce merg românii în Italia

Principalele motive rămân:
  • salariile mai mari și stabilitatea economică
  • cererea mare de forță de muncă
  • comunitățile românești deja formate
  • reunificarea famililor
  • accesul relativ ușor pe piața muncii
AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Mica Românie din Torino. Ce pondere în afaceri are diaspora din Piemont
15:49
Mica Românie din Torino. Ce pondere în afaceri are diaspora din Piemont
VIDEO Zeci de oameni s-au înghesuit să strângă portocalele împrăștiate pe carosabil, după răsturnarea unui TIR în Mehedinți
15:22
Zeci de oameni s-au înghesuit să strângă portocalele împrăștiate pe carosabil, după răsturnarea unui TIR în Mehedinți
POLITICĂ Daniel Băluță acuză aranjamente de culise în favoarea lui Ciprian Ciucu: „E greu să compari o mărgică cu o școală, cu un metrou”
15:03
Daniel Băluță acuză aranjamente de culise în favoarea lui Ciprian Ciucu: „E greu să compari o mărgică cu o școală, cu un metrou”
ECONOMIE ANAF își deschide magazin online. Ce mărfuri vor fi vândute pe „OLX-ul” Fiscului și la ce prețuri
14:58
ANAF își deschide magazin online. Ce mărfuri vor fi vândute pe „OLX-ul” Fiscului și la ce prețuri
SPORT Legendar FOTBALIST bulgar, în stare gravă la spital. A fost transportat de urgență în Germania, dar medicii sunt rezervați în privința șanselor
14:21
Legendar FOTBALIST bulgar, în stare gravă la spital. A fost transportat de urgență în Germania, dar medicii sunt rezervați în privința șanselor
SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ Mircea Dinescu ironizează “Hora dezbinării” de 1 Decembrie: “Un președinte și o pălărie în văzul lumii se dădură-n stambă”
14:10
Mircea Dinescu ironizează “Hora dezbinării” de 1 Decembrie: “Un președinte și o pălărie în văzul lumii se dădură-n stambă”
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja turismul
Cancan.ro
Povestea incredibilă din spatele arestării gemenelor Indiggo. Visul american s-a spulberat!
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut să-l bată pe filologul Papahagi. Primar: „Vorbește de rău episcopii și patriarhul”
Mediafax
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
💣 în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Ce au găsit cercetătorii în genomurile a 1.000 de fluturi și molii?
HOROSCOP Patru zodii sunt favorizate financiar, în decembrie 2025. Nativii vor beneficia de o energie intensă
16:15
Patru zodii sunt favorizate financiar, în decembrie 2025. Nativii vor beneficia de o energie intensă
LIVE UPDATE 🚨 Guvernul de la Sofia retrage propunerea de buget pentru 2026, în urma protestelor care au scos mii de oameni în stradă în mai multe orașe din Bulgaria
16:00
🚨 Guvernul de la Sofia retrage propunerea de buget pentru 2026, în urma protestelor care au scos mii de oameni în stradă în mai multe orașe din Bulgaria
ULTIMA ORĂ Ciucu ripostează înainte de vot: Drulă m-a dezamăgit și personal și politic/Este disperat/M-a făcut oaie cu șorici/Nu mai avem ce vorbi
15:52
Ciucu ripostează înainte de vot: Drulă m-a dezamăgit și personal și politic/Este disperat/M-a făcut oaie cu șorici/Nu mai avem ce vorbi
EXCLUSIV Premierul și ministrul Mediului, vinovați de criza apei. Cristoiu: „Este un caz tipic al regimurilor politice românești din ultima vreme”
15:41
Premierul și ministrul Mediului, vinovați de criza apei. Cristoiu: „Este un caz tipic al regimurilor politice românești din ultima vreme”
HOROSCOP Horoscop 3 decembrie 2025. Gemenii au succes în carieră
15:00
Horoscop 3 decembrie 2025. Gemenii au succes în carieră
ECONOMIE Dacă economia Germaniei strănută, România face gripă. Dar motorul economic german este în cădere liberă
14:55
Dacă economia Germaniei strănută, România face gripă. Dar motorul economic german este în cădere liberă

Cele mai noi