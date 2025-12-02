Peste 1,1 milioane de persoane au plecat din România să lucreze în Italia. 15% dintre angajații români trăiesc acolo

Italia rămâne țara cu cea mai mare comunitate de români din lume. Potrivit celor mai recente date oficiale ale Institutului Național de Statistică din Italia (ISTAT), la 1 ianuarie 2024 trăiau în Italia 1.083.774 de români.

Alte date ale Ministerului de Interne din Italia arată o cifră și mai mare: 1.137.728 de rezidenți români în 2024, adică aproape o cincime din toți străinii din Italia. Românii formează în continuare cea mai mare comunitatea de imigranți, cu aproximativ 21% din totalul străinilor.

Fenomenul migrației rămâne masiv: aproximativ 15% dintre toți românii plecați la muncă în străinătate sunt stabiliți în Italia.

ISTAT Cele mai noi date publicate de, arată o piață a muncii în îmbunătățire, ceea ce explică și de ce Italia rămâne atractivă pentru români. Numărul șomerilor a scăzut cu 59.000 în ultimul an și 75.000 de persoane au fost angajate doar în luna octombrie a acestui an.

Numărul românilor din Italia a crescut continuu în ultimul deceniu:

2014: 531.826 persoane

531.826 persoane 2024: 1.137.728 persoane

Comunitatea românească este extrem de activă pe piața muncii italiene. Distribuția pe domenii arată astfel:

Construcții – 32,5%

Turism – 18,5%

Agricultură – 12,5%

Industrie alimentară – 11,5%

Alte servicii – 25%

Tot mai mulți români ajung să lucreze și în domenii calificate, precum IT, inginerie sau medicină.

De ce merg românii în Italia

Principalele motive rămân:

salariile mai mari și stabilitatea economică

cererea mare de forță de muncă

comunitățile românești deja formate

reunificarea famililor

accesul relativ ușor pe piața muncii

AUTORUL RECOMANDĂ: