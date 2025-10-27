O româncă este anchetată după ce și-ar fi TERORIZAT și jefuit soțul spaniol. Ce i-a făcut femeia bărbatului, un bătrân în vârstă de 77 de ani

O româncă în vârstă de 44 de ani este anchetată în Spania, fiind acuzată că și-ar fi terorizat soțul, un bătrân de 77 de ani din Palma. Potrivit presei locale, bărbatul a alertat autoritățile, reclamând-o pe femeie că a golit contul lor comun, aflat pe numele ei, a vândut mai multe proprietăți și nu se știe ce-a făcut cu banii, dar și că l-a agresat și l-a amenințat cu moartea.

Ea este anchetată acum, în stare de libertate, deși fusese reținută inițial, dar nu mai are voie să se apropie la mai puțin de 300 de metri de bătrân.

Astfel, pensionarul a depus plângere împotriva soției sale, acuzând-o că l-a lăsat fără 700.000 de euro. De asemenea, l-ar fi constrâns să vândă o fermă, două locuri de parcare și chiar și o licență de taxi, iar el nu știe ce-a făcut ea cu banii obținuți astfel.

El a afirmat că e căsătorit cu românca de trei ani și jumătate, iar în tot acest timp ea l-ar fi agresat fizic și psihic. Acesta susține că l-ar fi amenințat de mai multe ori cu un cuțit și i-ar fi spus că o să-l omoare în somn.

Anul trecut, femeia a fost condamnată la plata unei amenzi de 480 de euro, după ce și-a hărțuit antrenorul de fitness. A flirtat cu el, dar când bărbatul i-a spus că are deja o relație și nu e interesat, femeia a început să-l hărțuiască.

Românca l-a căutat de mai multe ori, de-a lungul a câtorva luni, și a postat în online o fotografie care sugera că ar fi împreună. După ce antrenorul a blocat-o, ea și-a schimbat numărul de telefon și a continuat să-l hărțuiască.

FOTO principal: caracter ilustrativ – Shutterstock

