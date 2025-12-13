Un român s-a întors din ţara fast-food-ului, însă nu cu mâna goală, ci împreună cu un nou concept de gătit, slow cooking, pe care l-a adaptat la stilul de viaţă şi la gusturile culinare ale românilor. Cornel Petcu s-a întors din Texas hotărât să-şi înveţe compatrioţii să mănânce sănătos, iar el le oferă şi o alternativă sănătoasă, având în vedere ce spun statisticile în ceea ce priveşte maniera în care se hrănesc românii.

Până şi creatorii cunoscuţilor burgeri şi aripioare picante, acoperite din belşug cu sosuri şi maioneze, de peste Ocean, au ajuns la concluzia că mâncarea pe care o consumă şi care a devemit foarte atrăgătoare şi pentru europeni, nu este deloc una sănătoasă.

La nivel global, rata obezităţii a devenit una alarmantă, iar estimările din 2022 arată că există peste 1 miliard de persoane obeze. Aproape 43% din adulți sunt supraponderali, cu o tendință de creștere rapidă. Practic, obezitatea s-a transformat într-o epidemie globală care afectează atât țările dezvoltate, cât și pe cele în curs de dezvoltare, se arată într-un studiu publicat în The Lancet.

Slow cooking înseamnă să ai răbdare între 4 şi chiar 20 de ore ca să mănânci o carne de vită, porc sau miel

Cornel Petcu a petrecut mai bine de 1o ani printre texani, în SUA, unde a învăţat cum să pregătească o carne sănătoasă, care să nu aibă nici colesterol şi nici carbohidraţi, şi pe care o pot consuma în siguranţă şi gravidele, şi diabeticii sau alte persoane cu probleme de sănătate.

Specialistul a povestit, pentru Gândul, despre cum ajunge un piept sau ceafă de vacă, de porc sau carnea de curcan, raţă sau somon să aibă un gust cu totul altfel de acela pe care îl cunoaşte majoritatea consumatorilor clasici. Indiferent de sortiment, carnea este şi afumată în timp ce este gătită într-un cuptor special, realizat dintr-un material folosit şi pentru construcţia navelor spaţiale, pentru că materialul folosit este unul care are rolul să izoleze foarte bine temperaturile.

„Nu se intervine în carne. Se elimină tot ce este între fibrele cărnii. Carnea stă de la caz la caz. Între 6, 18 şi chiar 20 de ore. Până trece aerul de tot prin ea, carnea nu este făcută. Practic, centrul cărnii se luptă cu cuptorul. Şi până când centrul cărnii nu începe să se încălzească şi să ducă tem,epratura în exterior, încă există o bătălie între cuptor şi carne. În momentul în care carnea cedează, de atunci începe procesul de coacere”, povesteşte Cornel Petcu, pentru Gândul.

Specialistul în slow cooking ne-a mai spus că acest timp de carne are acelaşi gust, chiar dacă este reîncălzită. Ba mai mult, carnea gătită în acest fel, nu se strică niciodată, doar se usucă.

După ce este scoasă din cuptor, carnea este învelită într-o hârtie cerată, în care se odihneşte. Acelaşi tip de carne poate dura cu câteva ore în plus faţă de alta de acelaşi gen, doar dacă are în componenţă anumite grăsimi nesănătoase.

La gătit, nu se foloseşte sare sau ulei, cu excepţia cartofilor prăjiţi pentru că nu există o altă variantă. Pentru a căpăta acel gust sărat este stropită cu o supă făcută din oase fierte, în care s-au pus legume de genul leuştean, ţelină, apio, care au la bază sare naturală, dau frăgezime cărnii şi legumelor, mai spune Cornel Petcu.

Singurul care pregăteşte orice fel de carne după metoda „slow cooking”

Potrivit acestuia, o astfel de carne, gătită în ritm lent, este exact opusul mâncării de tip fast food. Gravidele, sportivii şi chiar diabeticii sunt unii dintre aceia cărora acest tip de gătit li se adresează cel mai bine, având în vedere avantajele nutritive.

„Carbohidraţi reduşi. Vorbim de o mâncare pe care poate s-o mănânce oricine, de la un copil, până la o gravidă, sau până la un sportiv. Vorbim inclusiv de diabetici. Vorbim de o carne c are nu-ţi dă acea senzaţie de saţietate. Este totul foarte sănătos”, mai spune Cornel Petcu.

Pentru români, conceptul se află încă la început, însă „educaţia şi timpul poate că vor rezolva acest lucru în România”, mai spune specialistul în slow cooking.

