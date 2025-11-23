Prima pagină » Actualitate » Imagini incredibile cu o mașină pe CONTRASENS pe autostradă. Tragedia a fost evitată în ultima clipă

Imagini incredibile cu o mașină pe CONTRASENS pe autostradă. Tragedia a fost evitată în ultima clipă

23 nov. 2025, 13:11, Actualitate
Imagini incredibile cu o mașină pe CONTRASENS pe autostradă / foto: Mediafax

Imagini șocante surprinse pe Autostrada A3 București-Ploiești au devenit virale în social media. Pe filmările apărute vineri, 21 noiembrie, pe Facebook se vede un autoturism care circulă pe contrasens în condiții de ceață densă.

Clipul, distribuit masiv pe rețelele de socializare, a atras și atenția polițiștilor de la „Rutieră”.

Ce a pățit șoferul care circula pe contrasens pe autostradă

Oamenii legii au început imediat verificările pentru a-l identifica pe conducătorul auto care a șocat România rulând pe contrasens pe A3. În urma investigațiilor, polițiștii au depistat șoferul: este vorba de un bărbat în vârstă de 57 de ani, domiciliat în Breaza, județul Prahova.

Acesta a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 1.822,5 lei pentru circulația în direcție opusă pe autostradă. Vorbim de una dintre cele mai grave abateri din legislația rutieră. De asemenea, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere și suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

Poliția Română a reacționat și pe Facebook cu un mesaj în care a subliniat pericolul extrem reprezentat de circulația pe contrasens:

„Mulți dintre noi l-am văzut deja pe respectivul conducător auto în mediul online. Vă imaginați cam care a fost reacția celor care circulau prin ceață și s-au trezit cu o mașină venind din față. Pe autostradă.

Conducătorul a fost sancționat și a rămas fără permis.

Îi felicităm pe cei care au fost acolo și au adaptat viteza la condițiile de drum, reușind astfel să evite, la propriu, un dezastru!

Conduceți cu multă atenție!”.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. Chiar și așa, polițiștii atrag atenția că asemenea situații pot avea consecințe catastrofale, având în vedere că pe autostradă se circulă, de obicei, cu viteze foarte mari.

