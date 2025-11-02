Prima pagină » Actualitate » O româncă revoluționează siguranța alimentară. Invenția care izolează microplasticele din lactate a fost premiată de cinci ori. „În acest moment, nu există o altă metodă”

O româncă revoluționează siguranța alimentară. Invenția care izolează microplasticele din lactate a fost premiată de cinci ori. „În acest moment, nu există o altă metodă”

Mara Răducanu
02 nov. 2025, 06:00, Actualitate
O româncă revoluționează siguranța alimentară. Invenția care izolează microplasticele din lactate a fost premiată de cinci ori.
Galerie Foto 6

Inovație în cercetare, multă muncă și ore de studiu. Într-o țară în care cercetarea rămâne, alături de educație, o Cenușăreasă sacrificată mereu pe altarul deciziilor guvernanților, o tânără din această breaslă demonstrează că mai crede încă în România de astăzi. Și în acei oameni – care fără epateze și să alerge după funcții – fac lucruri cu adevărat mărețe în bucata lor de lume. Andreea Laura Bănică, inginer în industria alimentară și Asistent de Cercetare la Universitatea „Valahia” din Târgoviște în cadrul Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară (ICSTM), este unul dintre numele noi care definesc viitorul cercetării românești.

Calitatea cercetării, confirmată prin numeroase recunoașteri internaționale

Prof. univ. dr. ing. Cristiana Rădulescu, CS III dr. Ioana Daniela Dulamă, ACS drd. ing. Andreea Laura Bănică, CS dr. ing. Ioan Alin Bucurică, CS dr. Raluca Maria Știrbescu și Conf. univ. dr. Laura Monica Gorghiu fac parte din echipa de cercetare.

Andreea Laura Bănică propune o inovație revoluționară pentru siguranța alimentară, mai exact o metodă rapidă de izolare a microplasticelor din lactate.

Invenția a fost prezentată la cinci saloane de inventică în perioada 2023-2025 unde au fost obținute 13 premii și distincții. Cea mai recentă și importantă distincție fiind de „Tânăr Inovator” obținută la Festivalul de Transfer Tehnologic – TETRAFEST 2025.

Este absolventă a Facultății de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor (din cadrul Universității Valahia din Târgoviște), Specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, iar tehnologia de prelucrare a laptelui a constituit atât subiectul lucrării de licență, cât și al lucrării de disertație.

Andreea Laura Bănică, inginer în industria alimentară și Asistent de Cercetare la Universitatea „Valahia” din Târgoviște

Premiul „Tânărul Inovator” pentru tânăra cercetătoare

Recent, Andreea a fost distinsă cu Premiul „Tânărul Inovator” în cadrul Festivalului de Transfer Tehnologic – TETRAFEST 2025, pentru brevetul „Metodă rapidă de izolare a microplasticelor din lapte, iaurt, smântână și unt” – o inovație cu impact major în siguranța alimentară, sănătatea publică și protecția mediului. Brevetul a fost recunoscut oficial de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

„În perioada înscrierii la studiile de doctorat, împreună cu conducătorul de doctorat – doamna Prof. univ. dr. ing. Cristiana Rădulescu – am încercat să identificăm acea legătură dintre domeniul de studiu – Ingineria Mediului – și produsele lactate. La acel moment – anul 2021 – în mediul științific exista un trend ascendent al determinării microplasticelor din probe de apă și sedimente, pentru microplastice din produse alimentare (bere, miere ș.a) existau foarte puține studii, iar pe probe de lapte exista un singur studiu.

Metoda de izolare a microplasticelor din lapte și produse lactate reprezintă un prim pas în reținerea și caracterizarea elementelor străine nedorite din produsele lactate. Acest procedeu relativ simplu de «extragere» a microplasticelor conținute în aceste produse se dorește a veni în sprijinul entităților interesate în urmărirea calității produselor care ajung pe piață și implicit ajung să fie consumate de populație.

Așadar, pentru a se putea determina natura unei fibre sau a unui fragment străin conținute în lapte sau în produsele lactate acestea trebuie inițial izolate de materia organică. Denumirea «metodă rapidă» este utilizată pentru a evidenția faptul că timpul necesar unui astfel de proces este relativ scurt și nu depășește 30 de minute”, povestește Andreea.

Andreea Laura Bănică propune o inovație revoluționară pentru siguranța alimentară

„Consider că un cercetător are nevoie ca latura sa adaptivă să îmbrace știința și gradul propriu de cunoaștere”

Andreea Laura Bănică recunoaște că, în spatele fiecărei cercetări există – nu doar o muncă laborioasă în a te documenta corect privind gradul de noutate al temei alese – ci și de parcurgere a unor etape în care trebuie să regândești soluții pentru pistele care se dovedesc a fi greșite.

Tânăra cercetătoare a vorbit, într-un interviu pentru GÂNDUL, despre siguranța produselor alimentare pentru fiecare om și cum se poate ajunge la acest lucru.

Metoda dezvoltată permite evaluarea riscului de contaminare cu microplastice în lapte, iaurt, smântână și unt, oferind industriei alimentare un instrument esențial pentru îmbunătățirea procesului tehnologic și a calității produselor finite. În același timp, inovația are un important rol de avertizare și conștientizare pentru autorități, laboratoare de control și organisme de protecție a consumatorilor.

„Faptul că una din preocupările principale la nivel mondial este asigurarea unei alimentații sănătoase care să reducă riscul apariției bolilor cauzate de inhalarea sau ingerarea de particule străine, răspândirea microplasticelor în sectorul lactatelor reprezintă o amenințare serioasă la adresa siguranței alimentare, necesitând strategii riguroase de control. Prin urmare, asigurarea siguranței produselor lactate a devenit o preocupare critică atât pentru producători, cât și pentru consumatori deoarece fac parte din cea mai consumată categorie de produse alimentare.

În acest moment, nu există o altă metodă de izolare a microplasticelor din lapte, iaurt, smântână și unt care să utilizeze reactivi și echipamente uzuale – existente în orice laborator de analize a produselor alimentare sau de cercetare – care să permită izolarea simultană a microplasticelor din diferite categorii de probe, indiferent de conținutul de grăsime. Metoda se adresează cercetătorilor, producătorilor de lapte și produse lactate, instituții abilitate în controlul și securitatea alimentară etc „, a conchis Andreea Laura Bănică, inginer în industria alimentară și Asistent de Cercetare la Universitatea „Valahia” din Târgoviște.

Invenția a fost prezentată la cinci saloane de inventică în perioada 2023-2025

Premieră națională și internațională în domeniu

Metoda care a adus un mare plus în lumea cercetării din România a fost dezvoltată în cadrul laboratoarelor avansate ale Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară (ICSTM) al Universității „Valahia” din Târgoviște, sub coordonarea Prof. univ. dr. ing. Cristiana Rădulescu.

Andreea este parte dintr-o echipă de cercetare dedicată, reușind rapid și cu costuri reduse să creeze un protocol eficient pentru separarea microplasticelor din produsele lactate, transformându-l într-o  premieră națională și internațională în domeniu.

Efectele consumului constant al acestor microparticule sunt încă în plină cercetare, însă studiile internaționale indică potențiale riscuri pentru organism, în special asupra sistemelor endocrin și imunitar.

Este important de precizat în acest context că România și Uniunea Europeană nu dispun, deocamdată, de o legislație specifică monitorizării microplasticelor din alimente. Acest lucru care ca inovația Andreei să fie una nu doar inovatoare, ci și absolut necesară, susțin specialiștii în domeniu.

Sursă foto: Arhivă Andreea Laura Bănică, inginer în industria alimentară

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ȘOCANT O cățelușă BĂTUTĂ într-un restaurant din sectorul 3 chiar de stăpânul său, care e patronul localului, a ajuns înapoi la bărbatul violent
00:31
O cățelușă BĂTUTĂ într-un restaurant din sectorul 3 chiar de stăpânul său, care e patronul localului, a ajuns înapoi la bărbatul violent
ANUNȚ Președintele Nicușor Dan, noi detalii despre CĂSĂTORIA cu Mirabela Grădinaru: „Desigur că se va întâmpla. Acest lucru va avea loc 100%”
22:15
Președintele Nicușor Dan, noi detalii despre CĂSĂTORIA cu Mirabela Grădinaru: „Desigur că se va întâmpla. Acest lucru va avea loc 100%”
NEWS ALERT EXPLOZIE urmată de incendiu, într-o casă din Dej. Un bărbat de 50 de ani a fost găsit mort sub dărâmături
21:12
EXPLOZIE urmată de incendiu, într-o casă din Dej. Un bărbat de 50 de ani a fost găsit mort sub dărâmături
VIDEO George Simion cere retragerea din funcție a ambasadorului Alexandru Muraru: „Are poziții partinice, contrare fișei postului”
20:55
George Simion cere retragerea din funcție a ambasadorului Alexandru Muraru: „Are poziții partinice, contrare fișei postului”
FLASH NEWS George Simion cere pază SPP, după ce sediul partidului a fost vandalizat: „Pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază”
20:20
George Simion cere pază SPP, după ce sediul partidului a fost vandalizat: „Pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază”
Spectacolul Istoriei, în Egipt. 20 de ani a durat ridicarea celui mai mare muzeu arheologic și a fost nevoie de peste 1 miliard de dolari. Regi, șefi de stat și de guverne au participat la ceremonie
18:35
Spectacolul Istoriei, în Egipt. 20 de ani a durat ridicarea celui mai mare muzeu arheologic și a fost nevoie de peste 1 miliard de dolari. Regi, șefi de stat și de guverne au participat la ceremonie
Mediafax
O femeie, inculpată în dosarul jafului de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru
Digi24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Cancan.ro
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre SUBSTANȚELE pe care medicul le lua. De ce NU crede că s-ar fi sinucis
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Un celebru medium britanic dezvăluie ce ne așteaptă în viața de apoi și cum să ne protejăm de spiritele malefice de Halloween: „Nu e vorba de credință, ci de încredere”
Mediafax
Ajutor de încălzire și supliment pentru energie 2025–2026: cine poate beneficia și când se fac plățile
Click
„Noi i-am pus cruce!” Cum a ajuns să arate una dintre cele mai populare stațiuni balneare din România. Dan Negru: „Când eram copil veneam cu ai mei”
Digi24
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu! Trimiteți-vă părinții la muncă!
Cancan.ro
Fostul soț al doctoriței Ștefania Szabo, dat în judecată! Care este motivul pentru care ajunge iar la tribunal
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Coreea de Sud trimite încă un satelit militar pe orbită pentru monitorizarea Nordului
FOTO Momentele magnifice de la deschiderea Marelui Muzeu Egiptean. Zeii și faraonii au apărut pe cerul nopții, iar președintele Sisi a vorbit despre pace
07:00
Momentele magnifice de la deschiderea Marelui Muzeu Egiptean. Zeii și faraonii au apărut pe cerul nopții, iar președintele Sisi a vorbit despre pace
EXCLUSIV COMOARA uitată a României renaște. Turismul balnear, o gură de oxigen pentru economie. Stațiunea de VIS care ne va pune pe harta mondială
05:00
COMOARA uitată a României renaște. Turismul balnear, o gură de oxigen pentru economie. Stațiunea de VIS care ne va pune pe harta mondială
FLASH NEWS Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, surprins la inaugurarea-spectacol a Marelui Muzeu al Egiptului. Oficialul român pare stingher printre regi, regine, prinți și președinți
05:00
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, surprins la inaugurarea-spectacol a Marelui Muzeu al Egiptului. Oficialul român pare stingher printre regi, regine, prinți și președinți
NEWS ALERT NATO în alertă. Drone au survolat deasupra unei baze militare din Belgia, unde se află arme NUCLEARE americane
02:43
NATO în alertă. Drone au survolat deasupra unei baze militare din Belgia, unde se află arme NUCLEARE americane
ULTIMA ORĂ Zece pasageri au fost înjunghiați în timp ce circulau cu TRENUL în Marea Britanie. Doi suspecți au fost arestați
01:23
Zece pasageri au fost înjunghiați în timp ce circulau cu TRENUL în Marea Britanie. Doi suspecți au fost arestați
NEWS ALERT Doi dintre suspecții jafului de la Luvru au fost puși sub acuzare. Alți trei au fost eliberați
01:01
Doi dintre suspecții jafului de la Luvru au fost puși sub acuzare. Alți trei au fost eliberați