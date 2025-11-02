O româncă revoluționează siguranța alimentară. Invenția care izolează microplasticele din lactate a fost premiată de cinci ori. „În acest moment, nu există o altă metodă”

Inovație în cercetare, multă muncă și ore de studiu. Într-o țară în care cercetarea rămâne, alături de educație, o Cenușăreasă sacrificată mereu pe altarul deciziilor guvernanților, o tânără din această breaslă demonstrează că mai crede încă în România de astăzi. Și în acei oameni – care fără epateze și să alerge după funcții – fac lucruri cu adevărat mărețe în bucata lor de lume. Andreea Laura Bănică, inginer în industria alimentară și Asistent de Cercetare la Universitatea „Valahia” din Târgoviște în cadrul Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară (ICSTM), este unul dintre numele noi care definesc viitorul cercetării românești.

Calitatea cercetării, confirmată prin numeroase recunoașteri internaționale

Prof. univ. dr. ing. Cristiana Rădulescu, CS III dr. Ioana Daniela Dulamă, ACS drd. ing. Andreea Laura Bănică, CS dr. ing. Ioan Alin Bucurică, CS dr. Raluca Maria Știrbescu și Conf. univ. dr. Laura Monica Gorghiu fac parte din echipa de cercetare.

Andreea Laura Bănică propune o inovație revoluționară pentru siguranța alimentară, mai exact o metodă rapidă de izolare a microplasticelor din lactate.

Invenția a fost prezentată la cinci saloane de inventică în perioada 2023-2025 unde au fost obținute 13 premii și distincții. Cea mai recentă și importantă distincție fiind de „Tânăr Inovator” obținută la Festivalul de Transfer Tehnologic – TETRAFEST 2025.

Este absolventă a Facultății de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor (din cadrul Universității Valahia din Târgoviște), Specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, iar tehnologia de prelucrare a laptelui a constituit atât subiectul lucrării de licență, cât și al lucrării de disertație.

Premiul „Tânărul Inovator” pentru tânăra cercetătoare

Recent, Andreea a fost distinsă cu Premiul „Tânărul Inovator” în cadrul Festivalului de Transfer Tehnologic – TETRAFEST 2025, pentru brevetul „Metodă rapidă de izolare a microplasticelor din lapte, iaurt, smântână și unt” – o inovație cu impact major în siguranța alimentară, sănătatea publică și protecția mediului. Brevetul a fost recunoscut oficial de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

„În perioada înscrierii la studiile de doctorat, împreună cu conducătorul de doctorat – doamna Prof. univ. dr. ing. Cristiana Rădulescu – am încercat să identificăm acea legătură dintre domeniul de studiu – Ingineria Mediului – și produsele lactate. La acel moment – anul 2021 – în mediul științific exista un trend ascendent al determinării microplasticelor din probe de apă și sedimente, pentru microplastice din produse alimentare (bere, miere ș.a) existau foarte puține studii, iar pe probe de lapte exista un singur studiu.

Metoda de izolare a microplasticelor din lapte și produse lactate reprezintă un prim pas în reținerea și caracterizarea elementelor străine nedorite din produsele lactate. Acest procedeu relativ simplu de «extragere» a microplasticelor conținute în aceste produse se dorește a veni în sprijinul entităților interesate în urmărirea calității produselor care ajung pe piață și implicit ajung să fie consumate de populație.

Așadar, pentru a se putea determina natura unei fibre sau a unui fragment străin conținute în lapte sau în produsele lactate acestea trebuie inițial izolate de materia organică. Denumirea «metodă rapidă» este utilizată pentru a evidenția faptul că timpul necesar unui astfel de proces este relativ scurt și nu depășește 30 de minute”, povestește Andreea.

„Consider că un cercetător are nevoie ca latura sa adaptivă să îmbrace știința și gradul propriu de cunoaștere”

Andreea Laura Bănică recunoaște că, în spatele fiecărei cercetări există – nu doar o muncă laborioasă în a te documenta corect privind gradul de noutate al temei alese – ci și de parcurgere a unor etape în care trebuie să regândești soluții pentru pistele care se dovedesc a fi greșite.

Tânăra cercetătoare a vorbit, într-un interviu pentru GÂNDUL, despre siguranța produselor alimentare pentru fiecare om și cum se poate ajunge la acest lucru.

Metoda dezvoltată permite evaluarea riscului de contaminare cu microplastice în lapte, iaurt, smântână și unt, oferind industriei alimentare un instrument esențial pentru îmbunătățirea procesului tehnologic și a calității produselor finite. În același timp, inovația are un important rol de avertizare și conștientizare pentru autorități, laboratoare de control și organisme de protecție a consumatorilor.

„Faptul că una din preocupările principale la nivel mondial este asigurarea unei alimentații sănătoase care să reducă riscul apariției bolilor cauzate de inhalarea sau ingerarea de particule străine, răspândirea microplasticelor în sectorul lactatelor reprezintă o amenințare serioasă la adresa siguranței alimentare, necesitând strategii riguroase de control. Prin urmare, asigurarea siguranței produselor lactate a devenit o preocupare critică atât pentru producători, cât și pentru consumatori deoarece fac parte din cea mai consumată categorie de produse alimentare.

În acest moment, nu există o altă metodă de izolare a microplasticelor din lapte, iaurt, smântână și unt care să utilizeze reactivi și echipamente uzuale – existente în orice laborator de analize a produselor alimentare sau de cercetare – care să permită izolarea simultană a microplasticelor din diferite categorii de probe, indiferent de conținutul de grăsime. Metoda se adresează cercetătorilor, producătorilor de lapte și produse lactate, instituții abilitate în controlul și securitatea alimentară etc „, a conchis Andreea Laura Bănică, inginer în industria alimentară și Asistent de Cercetare la Universitatea „Valahia” din Târgoviște.

Premieră națională și internațională în domeniu

Metoda care a adus un mare plus în lumea cercetării din România a fost dezvoltată în cadrul laboratoarelor avansate ale Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară (ICSTM) al Universității „Valahia” din Târgoviște, sub coordonarea Prof. univ. dr. ing. Cristiana Rădulescu.

Andreea este parte dintr-o echipă de cercetare dedicată, reușind rapid și cu costuri reduse să creeze un protocol eficient pentru separarea microplasticelor din produsele lactate, transformându-l într-o premieră națională și internațională în domeniu.

Efectele consumului constant al acestor microparticule sunt încă în plină cercetare, însă studiile internaționale indică potențiale riscuri pentru organism, în special asupra sistemelor endocrin și imunitar.

Este important de precizat în acest context că România și Uniunea Europeană nu dispun, deocamdată, de o legislație specifică monitorizării microplasticelor din alimente. Acest lucru care ca inovația Andreei să fie una nu doar inovatoare, ci și absolut necesară, susțin specialiștii în domeniu.

Sursă foto: Arhivă Andreea Laura Bănică, inginer în industria alimentară

RECOMANDAREA AUTORULUI: