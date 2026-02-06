O schiță de Michelangelo a fost vândută la licitație cu o sumă record. Câteva zeci de milioane de euro pentru o lucrare de câțiva centimetri. Ce o face atât de valoroasă

O schiță a lui Michelangelo, descoperită recent și care are legătură cu celebra Capelă Sixtină, a fost vândută de Casa de licitații Christie’s cu o sumă fabuloasă. Astfel, capodopera cu cinci degete, la propriu, a depășit așteptările, la licitație.

Inițial, lucrarea a fost estimată la doar 1,5-2 milioane de dolari, dar în timpul licitației, care a durat mai mult de 45 de minute, valoarea sa a crescut de mai multe ori.

Desenul a fost vândut în cele din urmă la Christie’s unui cumpărător anonim, pentru suma de 27,2 milioane dolari, fiind stabilit un record absolut, potrivit press.christies.com.

„Se poate spune că Christie’s a pus piciorul în prag, în cel mai bun sens”, a glumit purtătoarea de cuvânt a Casei de licitații, Angela Montefinise.

Desenul minuscul, care măsoară 13,5 x 11,5 centimetri, este realizat cu cretă roșie și a fost realizat în pregătirea pictării plafonului din Capela Sixtină din Roma, în secolul al XVI-lea.

Lucrarea fabuloasă, descoperită întâmplător

Lucrarea a fost descoperită întâmplător, după ce a fost încărcată aproape întâmplător pe portalul celei mai mari case de licitații din lume, împreună cu o cerere de ofertă de la Christie’s şi s-a dovedit a fi o descoperire magnifică destinată să intre în istoria artei.

Astfel, a fost descoperit un desen, necunoscut anterior, aparţinând lui Michelangelo, realizat ca proiect pentru pictarea Capelei Sixtine, relatează Antena 3.

Proprietarul – care locuiește în Statele Unite – o moștenise de la bunica sa, în 2002, fără a-i cunoaște, însă, autorul. Cercetările ulterioare au confirmat că este un Michelangelo autentic, .

Mica foaie, semnată cu o inscripție antică „Michelangelo Buonarroti”, a fost identificată de Giada Damen, specialistă în Departamentul de Desene Vechi al casei de licitații.

Aceasta a recunoscut imediat puternica figură în creion roșu ca fiind un studiu pentru piciorul drept al monumentalei Sibile Libiene. Desenul datează din perioada 1511-1512, anii celei de-a doua faze de lucru la tavanul Capelei Sixtine.

Înainte de licitație, desenul a fost expus publicului în galeriile Rockefeller Center din New York și, anterior, la sediul Christie’s din Londra, între 27 noiembrie și 2 decembrie, pentru a evidenția natura excepțională a descoperirii unui nou desen Michelangelo a cărui existență era anterior necunoscută.

Dintre cele aproximativ 600 de desene ale artistului, cunoscute până acum, doar aproximativ 10 se mai află în colecţii private și doar aproximativ cincizeci sunt legate de Capela Sixtină. Lucrarea provine de la o familie europeană care o deține cel puțin din secolul al XVIII-lea, mai notează sursa citată.

După ce a văzut fotografia online, experta Giada Damen s-a dus să examineze personal lucrarea, apoi s-a întors la New York şi, cu acordul proprietarului, a început o analiză care a durat șase luni.

Comparațiile stilistice și tehnice i-au permis să facă importante conexiuni legate de desenul din aceeași perioadă creativă ca și celebra Sibilă Libiană din Capela Sixtină.

Imaginile reflectografiei în infraroșu au dezvăluit schițe anatomice pe verso, similare cu cele de pe o lucrare celebră de la Muzeul Metropolitan de Artă din New York.

Este o oportunitate unică în viață și un privilegiu „să studiem acest desen timp de nouă luni. Suntem mândri să o prezentăm lumii”, a afirmat Giada Damen.

Ea a mai precizat că inscripția distinctivă din secolul al XVII-lea, deja cunoscută pe alte foi ale artistului, a confirmat și atribuirea, susținută în unanimitate de cercetătorii consultați.

„Descoperirea unui studiu legat de Capela Sixtină, probabil simbolul suprem al Renașterii italiene, este unul dintre cele mai memorabile momente ale carierei mele”, a concluzionat Andrew Fletcher, director global al departamentului de picturi vechi la Christie’s.

Autorul mai recomandă:

Cercetătorii au descoperit un oraș ascuns în spatele uneia dintre lucrările lui Leonardo da Vinci. Unde duce rețeaua de tuneluri subterane, de fapt

De ce să vizitezi Florența în perioada Crăciunului: De la Domul Santa Maria și muzeele de artă la cofetăriile și restaurantele cu meniuri toscane

Descoperirea care l-a făcut pe un bărbat din Anglia mai bogat 800.000 de euro. Ce a găsit într-un garaj vechi, sub biroul său de lucru