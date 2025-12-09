Descoperirea care l-a făcut pe un bărbat din Anglia mai bogat 800.000 de euro. Ce a găsit într-un garaj vechi, sub biroul său de lucru

Un bărbat din Anglia a făcut o descoperire uimitoare, în vechiul său garaj, chiar sub biroul său de lucru. S-a dovedit a fi o capodoperă care, în prezent, valorează peste 800.000 de euro.

Descoperirea a avut loc în Oxfordshire, Anglia, acolo unde o veche și prăfuită pictură a fost găsită sub birou, într-un garaj. Imaginea, denumită „Madona cu Pruncul”, s-a dovedit a fi o capodoperă a artistului Italian din secolul al XV-lea, Pietro Vannucci, cunoscut sub numele de Perugino.

Potrivit Blic, tabloul s-a vândut la licitație pentru circa 800.450 de euro, stabilind un nou record pentru casa de licitații.

Proprietarul inițial nu avea cunoștință de originea sau valoarea picturii. Si abia după ce a fost listată pe site-ul casei de licitații JS Fine Arts din Banbury, colecționarii din mai multe țări și-au arătat interesul.

Perugino, numit „Il Perugino”, era considerat cândva egal cu creatorul Mona Lisei. Alături de Sandro Botticelli, el a fost invitat să picteze pereții Capelei Sixtine, înainte ca Michelangelo să preia tavanul. Figurile sale grațioase și peisajele delicate au influențat pe elevul său, Rafael, care mai târziu și-a eclipsat maestrul.

Noul proprietar dorește să rămână anonim. Acesta a trimis tabloul la conservare în timp ce proveniența sa este investigată. Dacă autenticitatea se confirmă, pictura s-ar putea alătura operelor lui Perugino din muzeele de renume mondial, chir și Victoria & Albert Museum din Londra, care a achiziționat una dintre frescele sale în 1862.

