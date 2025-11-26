O simplă sesizare online a lăsat un șofer fără permis pentru 60 de zile: „Nu a fost necesar să vin să dau declarații”

Doar un simplu formular completat pe site-ul Poliției Române a fost suficient pentru ca un șofer care a pus în pericol o mamă și pe copilul ei pe o trecere de pietoni să rămână fără permis pentru 60 de zile. Acest caz arată cât de repede pot să fie sancționați șoferii care nu respectă legea, atunci când oamenii reclama incidentele, iar poliția folosește imaginile surprinse pe camerele de supraveghere.

Astfel, femeia a povestit pe rețelele sociale că se afla cu copilul ei pe o trecere de pietoni în momentul în care un șofer ar fi ignorat total obligația de a acorda prioritate.

„Acum 1 săptămână eram împreună cu copilul angajați în traversare. Văd că vine un bizon lansat, se uită la noi, ne vede și trece efectiv prin fața noastră. Niciun gând să oprească”, povestește aceasta.

Aceasta spune ar fi trecut peste întâmplare, însă faptul că se afla cu copilul a determinat-o să acționeze.

„Dar pentru că eram cu copilul am decis să fac pentru prima dată în viața mea sesizare la poliție”, adaugă ea.

Apoi, ea a completat online sesizarea, procedură care a durat foarte puțin: „2 minute maxim mi-a luat să completez. Am trecut numărul mașinii, locul și ora la care s-a întâmplat”.

După câteva zile, aceasta a primit un mesaj din partea autorităților privind rezultatul verificărilor. „Am primit răspuns că cererea a fost soluționată. În urma analizării camerelor din zonă i s-a reținut permisul pentru 60 de zile și amendă.”

Femeia mai susține că întregul proces s-a desfășurat fără ca ea să fie nevoită să meargă la poliție sau să dea declarații suplimentare:

„Nu a fost necesar să vin să dau declarații, să fiu chemată în calitate de martor sau alte bătăi de cap. Agentul a soluționat tot doar în urma petiției mele și a constatării în baza camerelor din zonă”, transmite femeia, potrivit stiripesurse.ro.

