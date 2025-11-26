Prima pagină » Actualitate » O simplă sesizare online a lăsat un șofer fără permis pentru 60 de zile: „Nu a fost necesar să vin să dau declarații”

O simplă sesizare online a lăsat un șofer fără permis pentru 60 de zile: „Nu a fost necesar să vin să dau declarații”

26 nov. 2025, 09:53, Actualitate
O simplă sesizare online a lăsat un șofer fără permis pentru 60 de zile: „Nu a fost necesar să vin să dau declarații”
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Doar un simplu formular completat pe site-ul Poliției Române a fost suficient pentru ca un șofer care a pus în pericol o mamă și pe copilul ei pe o trecere de pietoni să rămână fără permis pentru 60 de zile. Acest caz arată cât de repede pot să fie sancționați șoferii care nu respectă legea, atunci când oamenii reclama incidentele, iar poliția folosește imaginile surprinse pe camerele de supraveghere.

Astfel, femeia a povestit pe rețelele sociale că se afla cu copilul ei pe o trecere de pietoni în momentul în care un șofer ar fi ignorat total obligația de a acorda prioritate.

Acum 1 săptămână eram împreună cu copilul angajați în traversare. Văd vine un bizon lansat, se uită la noi, ne vede și trece efectiv prin fața noastră. Niciun gând să oprească”, povestește aceasta.

Aceasta spune ar fi trecut peste întâmplareînsă faptul că se afla cu copilul a determinat-o acționeze.

„Dar pentru că eram cu copilul am decis fac pentru prima dată în viața mea sesizare la poliție”, adaugă ea.

Apoi, ea a completat online sesizarea, procedură care a durat foarte puțin: „2 minute maxim mi-a luat să completez. Am trecut numărul mașinii, locul și ora la care s-a întâmplat”.

După câteva zile, aceasta a primit un mesaj din partea autorităților privind rezultatul verificărilor. „Am primit răspuns cererea a fost soluționată. În urma analizării camerelor din zonă i s-a reținut permisul pentru 60 de zile și amendă.”

Femeia mai susține întregul proces s-a desfășurat fără ca ea fie nevoită meargă la poliție sau dea declarații suplimentare:

„Nu a fost necesar să vin dau declarații, fiu chemată în calitate de martor sau alte bătăi de cap. Agentul a soluționat tot doar în urma petiției mele și a constatării în baza camerelor din zonă”, transmite femeia, potrivit stiripesurse.ro.

Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina

