Noi REGULI pentru obținerea permisului de conducere, în Europa. Ce trebuie să știe șoferii români

07 nov. 2025, 09:25, Actualitate
Uniunea Europeană (UE) schimbă regulile la obținerea permisului de conducere, una dintre cele mai importante modificări vizând examenul practic, care va include noi teste pentru a evalua comportamentele la volan și riscurile din trafic.

Candidații vor trebui, astfel, să demonstreze că înțeleg pericolele asociate cu unghiul mort, utilizarea telefonului mobil, deschiderea neglijentă a portierelor și interacțiunea cu pietonii, bicicliștii, trotinetiștii sau cu copiii.

Noile reguli pentru permisele de conducere trebuie transpuse în legislația națională până în noiembrie 2028, inclusiv în România, precizează evz.ro.

Scopul acestor măsuri este acela de a îmbunătăți siguranța rutieră și, în consecință, de a reduce numărul de accidente, într-un context în care numărul acestora la nivel european este în creștere alarmantă. Țara noastră se află printre țările cu cele mai multe accidente grave.

După ce noua lege va intra în vigoare, examenul pentru obținerea permisului de conducere va include noi teste pentru a evalua comportamentele la volan.

De asemenea, șoferii care au împlinit vârsta de 65 de ani vor fi obligați să efectueze verificări medicale mai frecvente, pentru a-și putea reînnoi permisul.

Totodată, toți conducătorii auto, indiferent de vârstă, vor trebui să treacă printr-un control medical înainte de obținerea sau reînnoirea permisului de conducere.

Regulile europene introduc o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru șoferii începători. În acest interval, aceștia vor fi sancționați mai dur pentru abateri grave, cum ar fi conducerea sub influența alcoolului sau nepurtarea centurii de siguranță.

Când e suspendat dreptul de a conduce în țările din UE

O altă schimbare majoră pentru șoferi este aceea că pentru a combate comportamentele periculoase în trafic, noul cadru legislativ prevede transferul sancțiunilor între statele membre.

Astfel, suspendarea sau retragerea permisului într-o țară va fi recunoscută automat în toate celelalte, evitând situațiile în care șoferii sancționați circulă liber în alte state ale Uniunii Europene, mai notează sursa citată.

Conform noilor reguli, un stat membru va putea solicita interdicția de a conduce valabilă în întreaga Uniune Europeană (UE) pentru abateri grave, cum ar fi depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, condusul sub influența alcoolului sau drogurilor și provocarea unui accident mortal.

Noul ordin UE pentru schimbarea permisului auto. Categoria de persoane care ar putea fi obligată să își modifice actul la fiecare 5 ani

Legea europeană va trebui transpusă în legislațiile naționale, proces care poate dura până la trei ani. După implementare, fiecare șofer din UE va trebui să fie foarte atent la comportamentul în trafic, deoarece abaterile grave comise în orice stat membru vor avea efecte în toate țările UE.

Până acum, doar țara în care a fost emis permisul putea revoca complet dreptul de a conduce. Abaterile comise în alte țări erau sancționate doar local, fără efect asupra permisului de conducere în țara de reședință a șoferului, precizează capital.ro.

Inițiatorii legii consideră că aplicarea interdicțiilor la nivelul întregii UE ar contribui la creșterea siguranței rutiere.

