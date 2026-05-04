De când a fost redeschisă, Linia 5 de tramvai este blocată de mulți șoferi care pătrund pe calea de rulare. Asociațiile din domeniul mobilității urbane cer separatoare pentru șina de tramvai care a fost modernizată recent.

„Linia 5, abia modernizată, nu își atinge pe deplin obiectivele propuse din cauză că tramvaiele sunt blocate în trafic. Am trimis o solicitare către PMB să-și protejeze investiția și să monteze separatoare pe întreg tronsonul modernizat (Aeroport Băneasa – Șos. Ștefan cel Mare). Succesul oricărui proiect de modernizare a transportului public este dat de condițiile de exploatare și de atractivitatea serviciului. Degeaba avem șine noi și tramvaie noi pentru care am investit zeci de milioane de euro dacă serviciul prestat este ineficient, impredictibil și, deci, neatractiv”, transmit cei de la Metrou Ușor.

Potrivit sursei citate, delimitarea liniei de tramvai ar fi cea mai bună soluție pentru fluidizarea transportului cu tramvaiul.

Linia 5, imagini cu tramvaie blocate în trafic

„Imaginile cu tramvaiele blocate în coloane de mașini pe Bd.Barbu Văcărescu, abia modernizat, arată nu doar cum nervii călătorilor sunt întinși la maximum, ci și cum PMB pierde bani. Vorbim de o investiție strategică împotmolită de implementarea deficitară.

Acum se poate aplica o îmbunătățire rapidă și cu impact semnificativ. Delimitarea liniei de tramvai prin separatoare este o soluție ce și-a dovedit în mod incontestabil eficiența în București”, mai transmite sursa citată.

Linia 5 de tramvai din București a fost deschisă în luna martie, după doi ani de lucrări de modernizare.

Pe linia 5 circulă 22 de tramvaie în zilele lucrătoare (cu succedare la 5-7 minute) și 12 în weekend (succedare la 10 minute).

Asigură o legătură directă de transport între nordul și estul Capitalei, traversează o zonă densă de birouri și va fi un plus pentru mobilitatea din zonă.

Ce traseu are Linia 5 de tramvai

Tramvaiul 5 circulă pe un traseul extins, între Aeroport Băneasa și Terminalul Pantelimon. După finalizarea lucrărilor de pe Arman Călinescu – Vasile Lascăr – Lizeanu, peste aproximativ un an și jumătate, tramvaiul 5 revine la traseul normal, de la Aeroportul Băneasa la Piața Sfântul Gheorghe.

Linia 5 costă 140 de milioane de lei și trebuia finalizată în martie 2025

Lucrările pentru Linia 5 au început în februarie 2024, iar la scurt timp au fost sistate, din lipsa de finanțare. Reabilitarea costă 140 de milioane de lei, dar ruta nu are deocamdată copertinele pentru peroane.

Principalele lucrări care s-au executat în cadrul acestui proiect:

lucrări la calea de rulare;

realizarea a 15 peroane – demolarea peroanelor existente și construirea unora noi, dotate cu adăposturi pentru călători, borne reflectorizante, gard pentru protecția călătorilor, stâlpi pentru supraveghere video etc.;

lucrări la rețeaua de contact – prin înlocuirea în totalitate a elementelor rețelei de contact;

modernizarea substației electrice de tracțiune Nordului – care presupune înlocuirea echipamentelor electrice din cadrul acesteia;

lucrări la sistemul de iluminat public – rețeaua de iluminat, proiectată și mutată în subteran, prin tuburi de protecție, în ampriza căii de rulare a tramvaiului și în trotuare; în plus, înlocuirea corpurilor de iluminat existente, fiind montate unele cu led;

lucrări de relocare a semaforizării de pe B-dul Barbu Văcărescu și Strada Alexandru Șerbănescu;

lucrări la rețelele edilitare

