O crimă odioasă a avut loc în Rio de Janeiro, Brazilia. O soră care își căuta fratele, care dispăruse de câteva zile, l-a descoperit tranșat, tocat prin blender și depozitat în pungi de plastic în frigiderul criminalului, colegul de cameră al victimei. Parte din carnea tocată fusese deja aruncată în toaletă. Cei doi, criminalul și victima erau brutari în Rio.

„Colegul de apartament nu voia să mă lase să intru, dar am insistat și am început să cotrobăi prin casă. Când am deschis frigiderul și am văzut pungile cu rămășițele fratelui meu, mi-a venit rău”, a povestit sora lui Thiago Lourenço Morgano, relatând groaznica descoperire făcută, potrivit Fan Page.