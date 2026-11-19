După o lungă perioadă de recesiune tehnică, premierul Luca Niculescu a anunțat joi 19 noiembrie, în urma discuțiilor de la Forumul de afaceri franco-român, că se preconizează o creștere economică pentru țara noastră și chiar o scădere a inflației în 2027.

Luca Niculescu s-a arătat încrezător în perspectivele economice ale României pentru anul viitor. Acesta a subliniat, însă, că realizarea bugetului reprezintă o provocare, dar lucrează la acest aspect alături de Ministerul Finanțelor.

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„Perspectivele de anul viitor se anunță și mai bune. Potrivit perspectivelor Uniunii Europene, vom avea o creștere economică și o inflație care, sper, să fie mai scăzută decât acum. Privesc optimist spre viitor, chiar dacă vor fi lucruri mai complicate, cum ar fi bugetul pe anul viitor, la care încep să lucrez cu Ministerul Finanțelor”, a declarat Luca Niculescu.

Luca Niculescu: „Suntem foarte aproape de aderarea la OCDE”

Recent, Luca Niculescu a declarat că România a obținut 24 dintre cele 25 de avize formale necesare, pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

„Am obținut 24 din cele 25 de avize formale, suntem foarte aproape (de aderarea la OCDE – n. r.). Pentru mine este și o semnificație personală, după anii în care am avut responsabilitatea coordonării acestui proces” a spus premierul, după ce a participat la Forumul directorilor generali ai companiilor membre AmCham CEO organizată de Camera de Comerț Americană în România.

Niculescu a declarat la Formul Am Cham că țara noastră e mult mai aproape de îndeplinirea obiectivului de aderare la OCDE. Oficialul român a precizat că, dincolo de investițiile pe care le-ar putea atrage aderarea la OCDE, cel mai important beneficiu pentru România ar fi îmbunătățirea modului în care funcționează administrația publică.