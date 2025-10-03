O tânără a fost desfigurată după o intervenție cu BOTOX. Injecțiile care ar fi trebuit să-i trateze migrenele i-au provocat probleme mai grave

Lydia August, o tânără de 28 de ani din SUA, a fost desfigurată după o intervenție cu botox. Astfel, injecțiile care ar fi trebuit să îi trateze migrenele severe i-au provocat o ptoză completă la ochiul drept.

Ea a apelat la un neurolog pentru injecțiile cu botox de care avea nevoie în tratarea migrenelor cronice și totul părea să decurgă normal după procedură, însă la câteva zile distanță, fata a descoperit că ochiul drept i s-a închis aproape complet.

„M-am trezit și m-am uitat în oglindă, iar ochiul meu drept părea puțin mai închis decât celălalt, dar am crezut că poate am dormit strâmb. Pe parcursul zilei și a doua zi dimineață, pleoapa a început să se lase și mai mult. Până în ziua următoare, ochiul meu era aproape complet închis”, a povestit ea.

Afecțiunea de care suferă, cunoscută sub numele de ptoza pleoapei, apare rareori după injectarea cu botox și, potrivit medicului Anthony Brissett, chirurg plastician facial și președinte al American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, studiile arată că ptoza apare la aproximativ 1–5% dintre pacienți, în funcție de locul unde sunt făcute injecțiile.

De obicei, este cauzată de răspândirea produsului în mușchii din apropiere, care ajută la deschiderea pleoapelor, iar în acest caz injecțiile au fost administrate pentru tratarea migrenelor, fiind aplicate în zona frunții, tâmplelor și în partea din spate a capului.

„Am știut mereu că ptoza poate fi un risc al botoxului, dar am crezut că, având în vedere experiențele mele pozitive cu medicii anteriori și faptul că procedura este destul de comună, riscul meu era destul de mic”, a afrimat Lydia August.

Ea acuză faptul că, atunci când a contactat cabinetul medicului pentru a semnala problema, recepționera i-a spus că i se vor prescrie doar picături pentru ochi, fără ca doctorul să o consulte sau măcar să vorbească personal cu ea.

„Am fost chiar surprinsă că nu a vrut să mă vadă sau să vorbească cu mine. Ptoza este un risc asociat botoxului, dar de obicei provoacă o cădere ușoară a pleoapei. Faptul că ochiul meu era complet închis și el tot nu a vrut să mă vadă a fost șocant”, a precizat femeia.

Este nevoită să-și lipească pleoapa, când conduce mașina

Boala de care suferă Lydia August este una completă, nu parțială, iar acest lucru o face să se confrunte cu mari dificultăți în viața de zi cu zi.

„Nu pot conduce fără să-mi lipesc pleoapa, astfel încât să fie deschisă, este greu să lucrez, să stau toată ziua în fața unui ecran doar cu un ochi nu e deloc ușor”, a mărturisit tânăra.

Mai mult, ea a mai afirmat că nu a primit instrucțiuni clare despre cât de des să folosească picăturile prescrise și, într-un videoclip ulterior postat pe TikTok, a spus că tratamentul nu i-a adus nicio îmbunătățire.

Specialiștii subliniază că, în cele mai multe cazuri, ptoza cauzată de botox este temporară și dispare în două până la șase săptămâni, pe măsură ce efectele substanței se diminuează.

„În cele mai multe cazuri, ptoza se ameliorează de la sine. Consultarea și urmărirea pacientului sunt esențiale până la dispariția simptomelor. Simptomele și aspectul pot fi extrem de deranjante pentru pacient. Cel mai bun mod de a reduce aceste riscuri este să alegi un medic cu experiență și să ai o discuție deschisă despre ce poți aștepta înainte de tratament, deoarece complicațiile pot apărea”, a explicat dr. Anthony Brissett.

El atrage atenția că injecțiile cu botox sunt aprobate de către FDA (Food and Drug Administration/Administrația pentru Alimente și Medicamente) ca tratament pentru migrene de peste un deceniu și au oferit beneficii pentru mii de pacienți, dar există întotdeauna riscuri.