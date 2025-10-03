Prima pagină » Actualitate » O tânără a fost desfigurată după o intervenție cu BOTOX. Injecțiile care ar fi trebuit să-i trateze migrenele i-au provocat probleme mai grave

O tânără a fost desfigurată după o intervenție cu BOTOX. Injecțiile care ar fi trebuit să-i trateze migrenele i-au provocat probleme mai grave

03 oct. 2025, 14:26, Actualitate
O tânără a fost desfigurată după o intervenție cu BOTOX. Injecțiile care ar fi trebuit să-i trateze migrenele i-au provocat probleme mai grave

Lydia August, o tânără de 28 de ani din SUA, a fost desfigurată după o intervenție cu botox. Astfel, injecțiile care ar fi trebuit să îi trateze migrenele severe i-au provocat o ptoză completă la ochiul drept.

Ea a apelat la un neurolog pentru injecțiile cu botox de care avea nevoie în tratarea migrenelor cronice și totul părea să decurgă normal după procedură, însă la câteva zile distanță, fata a descoperit că ochiul drept i s-a închis aproape complet.

„M-am trezit și m-am uitat în oglindă, iar ochiul meu drept părea puțin mai închis decât celălalt, dar am crezut că poate am dormit strâmb. Pe parcursul zilei și a doua zi dimineață, pleoapa a început să se lase și mai mult. Până în ziua următoare, ochiul meu era aproape complet închis”, a povestit ea.

Afecțiunea de care suferă, cunoscută sub numele de ptoza pleoapei, apare rareori după injectarea cu botox și, potrivit medicului Anthony Brissett, chirurg plastician facial și președinte al American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, studiile arată că ptoza apare la aproximativ 1–5% dintre pacienți, în funcție de locul unde sunt făcute injecțiile.

Lydia August

Lydia August

De obicei, este cauzată de răspândirea produsului în mușchii din apropiere, care ajută la deschiderea pleoapelor, iar în acest caz injecțiile au fost administrate pentru tratarea migrenelor, fiind aplicate în zona frunții, tâmplelor și în partea din spate a capului.

„Am știut mereu că ptoza poate fi un risc al botoxului, dar am crezut că, având în vedere experiențele mele pozitive cu medicii anteriori și faptul că procedura este destul de comună, riscul meu era destul de mic”, a afrimat Lydia August.

Ea acuză faptul că, atunci când a contactat cabinetul medicului pentru a semnala problema, recepționera i-a spus că i se vor prescrie doar picături pentru ochi, fără ca doctorul să o consulte sau măcar să vorbească personal cu ea.

„Am fost chiar surprinsă că nu a vrut să mă vadă sau să vorbească cu mine. Ptoza este un risc asociat botoxului, dar de obicei provoacă o cădere ușoară a pleoapei. Faptul că ochiul meu era complet închis și el tot nu a vrut să mă vadă a fost șocant”, a precizat femeia.

Este nevoită să-și lipească pleoapa, când conduce mașina

Boala de care suferă Lydia August este una completă, nu parțială, iar acest lucru o face să se confrunte cu mari dificultăți în viața de zi cu zi.

„Nu pot conduce fără să-mi lipesc pleoapa, astfel încât să fie deschisă, este greu să lucrez, să stau toată ziua în fața unui ecran doar cu un ochi nu e deloc ușor”, a mărturisit tânăra.

Mai mult, ea a mai afirmat că nu a primit instrucțiuni clare despre cât de des să folosească picăturile prescrise și, într-un videoclip ulterior postat pe TikTok, a spus că tratamentul nu i-a adus nicio îmbunătățire.

Specialiștii subliniază că, în cele mai multe cazuri, ptoza cauzată de botox este temporară și dispare în două până la șase săptămâni, pe măsură ce efectele substanței se diminuează.

„În cele mai multe cazuri, ptoza se ameliorează de la sine. Consultarea și urmărirea pacientului sunt esențiale până la dispariția simptomelor. Simptomele și aspectul pot fi extrem de deranjante pentru pacient. Cel mai bun mod de a reduce aceste riscuri este să alegi un medic cu experiență și să ai o discuție deschisă despre ce poți aștepta înainte de tratament, deoarece complicațiile pot apărea”, a explicat dr. Anthony Brissett.

El atrage atenția că injecțiile cu botox sunt aprobate de către FDA (Food and Drug Administration/Administrația pentru Alimente și Medicamente) ca tratament pentru migrene de peste un deceniu și au oferit beneficii pentru mii de pacienți, dar există întotdeauna riscuri.

Mediafax
MAE ironizează declarațiile lui Vladimir Putin despre alegerile din România
Digi24
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
Cancan.ro
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Mediafax
Este pregătit ELCEN să dea căldură bucureștenilor, pe fondul scăderii abrupte a temperaturilor?
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Regele Charles și Regina Camilla, în doliu după moartea celei mai iubite actrițe din toate timpurile
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
Capital.ro
Traian Băsescu a răbufnit de furie. Dan Voiculescu a recunoscut după mulți ani: „A izbucnit, a lovit cu putere”
Evz.ro
Răsturnare spectaculoasă de situație. Cine sare în ajutorul Andei Adam
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de prezentatoare TV, se pare că recent a renunțat și la afacerea sa și s-a reorientat
RadioImpuls
Acuzații EXPLOZIVE în Casa Iubirii! ”Eu aud toate teoriile voastre”. Veronica cere socoteală după ce Robert a insinuat că Dorobanțu a vorbit-o de rău în afara emisiunii: „Astea sunt jocurile lor. Nu îți dai seama?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Ce au simțit cercetătorii care au mâncat un bizon mumificat în 1984?
EXTERNE Lecornu depune eforturi pentru a pune capăt crizei politice din FRANȚA/ Partidele de opoziție își exprimă dubiile cu privire la măsurile premierului
15:34
Lecornu depune eforturi pentru a pune capăt crizei politice din FRANȚA/ Partidele de opoziție își exprimă dubiile cu privire la măsurile premierului
EXTERNE UE avertizează asupra incursiunilor dronelor, pe fondul tensiunilor cu RUSIA /„Întreaga Europă este expusă riscurilor”
15:10
UE avertizează asupra incursiunilor dronelor, pe fondul tensiunilor cu RUSIA /„Întreaga Europă este expusă riscurilor”
HOROSCOP Horoscop 4 octombrie 2025. BERBECII sunt optimiști
15:00
Horoscop 4 octombrie 2025. BERBECII sunt optimiști
ACTUALITATE Scad sau nu facturile la energie? După ce ministrul Energiei a propus un nou plafon la facturi, Bolojan avertizează că prețurile NU vor scădea dacă firmele nu respectă regulile
14:50
Scad sau nu facturile la energie? După ce ministrul Energiei a propus un nou plafon la facturi, Bolojan avertizează că prețurile NU vor scădea dacă firmele nu respectă regulile
APĂRARE Riscul de atacuri HIBRIDE din partea Rusiei împotriva instalațiilor militare a crescut, anunță Serviciul de Informații pentru Apărare din Danemarca
14:45
Riscul de atacuri HIBRIDE din partea Rusiei împotriva instalațiilor militare a crescut, anunță Serviciul de Informații pentru Apărare din Danemarca
ACTUALITATE Câți bani primește un livrator Glovo care lucrează pe timp de ploaie. Ce sunt „bonusurile de vreme rea”
14:44
Câți bani primește un livrator Glovo care lucrează pe timp de ploaie. Ce sunt „bonusurile de vreme rea”
Premierul FRANȚEI renunță la asumarea răspunderii GUVERNULUI pentru a evita o moțiune de cenzură/ Lecornu pledează pentru o colaborare cu opoziția
EXTERNE Premierul FRANȚEI renunță la asumarea răspunderii GUVERNULUI pentru a evita o moțiune de cenzură/ Lecornu pledează pentru o colaborare cu opoziția
VIDEO Nici Ioanei Ene Dogioiu nu-i vine să creadă că Bolojan mai e premier. A pufnit-o râsul în conferința de presă, în timp ce Bolojan tăcea îmbufnat: „Iată că au trecut 100 de zile, cine ar fi zis!”
Nici Ioanei Ene Dogioiu nu-i vine să creadă că Bolojan mai e premier. A pufnit-o râsul în conferința de presă, în timp ce Bolojan tăcea îmbufnat: „Iată că au trecut 100 de zile, cine ar fi zis!”
GALERIE FOTO Protestatarii Gen Z din Madagascar nu renunță. Ei cer ca președintele să PLECE din funcție, deși acesta a demis deja Guvernul
Protestatarii Gen Z din Madagascar nu renunță. Ei cer ca președintele să PLECE din funcție, deși acesta a demis deja Guvernul
ALERTĂ Român reținut de DIICOT pentru TERORISM. Ar fi fabricat și testat două bombe artizanale în propria locuință
Român reținut de DIICOT pentru TERORISM. Ar fi fabricat și testat două bombe artizanale în propria locuință
ULTIMA ORĂ 100 de zile! Ilie Bolojan își prezintă Bilanțul la Palatul Victoria. Prioritatea premierului: CONCEDIERILE. „Reducerea de personal e o URGENȚĂ”
100 de zile! Ilie Bolojan își prezintă Bilanțul la Palatul Victoria. Prioritatea premierului: CONCEDIERILE. „Reducerea de personal e o URGENȚĂ”