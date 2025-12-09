O tânără din India s-a căsătorit cu trupul logodnicului ei, care fusese ucis de rude

Aanchal Mamidwar, în vârstă de 21 de ani, din orașul Nanded, statul Maharashtra, a participat la o ceremonie de căsătorie neobișnuită cu trupul neînsuflețit al iubitului ei, Saksham Teit (20 de ani), ucis de propria ei familie, relatează The New Indian Express și Hindustan Times.

Astfel, Aanchal a organizat o ceremonie simbolică de nuntă cu Saksham Teit, ce fusese ucis de tatăl și frații ei. Poliția locală a confirmat crima.

Cei doi se cunoșteau de circa trei ani. Familia fetei se opunea relației „din cauza diferenței de castă”, Saksham aparținând uneia „inferioare”.

Tânăra a spus că rudele sale l-au amenințat pe iubitul ei. Conform anchetatorilor, atunci când familia a aflat de planurile de căsătorie ale celor doi, a pus la cale uciderea lui Saksham.

Acestă crimă a avut loc în vechea zonă Ganj din Nanded. Fratele lui Aanchal, Himesh, este suspectat că l-ar fi împușcat pe Saksham și i-ar fi zdrobit capul cu o țiglă în timpul unei altercații. Poliția i-a arestat în scurt timp pe Himesh, fratele său, Sahil, dar și pe tatăl lor, Gajanan Mamidwar.

După ce a aflat vestea, Aanchal s-a dus la casa iubitului ei mort. Acolo, ea a uns corpul neînsuflețit cu turmeric și și-a pus un punct roșu pe frunte folosind sângele lui Saksham, într-un ritual specific femeilor căsătorite din India.

Tânăra a decis apoi să rămână în casa lui Saksham ca soție a sa și a cerut pedeapsa cu moartea pentru tatăl și frații ei.

Poliția investighează cazul drept o „crimă de onoare”. În acest caz, 6 persoane au fost arestate. Saksham și Himesh, ucigașul său, au fost cândva prieteni apropiați. Mama tânărului decedat a contestat afirmația poliției potrivit căreia fiul ei avea antecedente penale. Aceasta a cerut o anchetă corectă și imparțială.

