Incendiu de proporții la o biserică din Prahova. 120 de persoane au ieșit singure din lăcașul de cult

Un incendiu puternic a izbucnit duminică dimineață, la biserica din comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Moșneni, pe DN1. La locul incidentului au fost trimise șase mașini de intervenție, iar acțiunea a fost una complexă pentru că acea clădire era încadrată ca monument istoric.

Conform ISU Prahova, la incendiu intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Ploiești cu 3 autospeciale de stingere, 1 autoscară, 1 ambulanță SMURD. În sprijin, acționează și 1 autospecială de stingere din cadrul Punctului de Lucru Balta Doamnei, relatează Observatorul PH.

Incendiu la o biserică din Prahova, 120 de persoane au fugit din interior

Incendiul s-a manifestat cu flacără deschisă la turlele bisericii, cu degajări de fum cantitative, iar o suprafață de 200 de metri pătrați a fost afectată.

Aproximativ 120 de persoane s-au autoevacuat din interior, iar biserica este considerată monument istoric. Cauza probabilă a incendiului urmează să fie stabilită de autorități.

Recomandările autorului: