Dominația politică a premierului maghiar Viktor Orbán este pusă sub semnul întrebării pentru prima dată în 16 ani, notează editorialistul POLITICO, Jamie Dettmer. Iar în bastionul rural al partidului său de guvernământ, alegătorii mai tineri se plâng că rudele lor în vârstă sunt încă fascinate de Orbán.
Profitând de frustrarea alegătorilor față de inflația record, de problemele economice precare și de corupția endemică, figura centrală a a opoziției, Péter Magyar, a transformat partidul de centru-dreapta, Tisza, cândva mic, într-un bloc puternic anti-Orbán, care deține acum un avans la nivel național în sondaje.
Orașul Nyíregyháza, situat în nord-estul țării, unde mai mult de jumătate din populație are peste 50 de ani , este un exemplu excelent în acest sens.
Nyíregyháza era, de multă vreme o „fortăreață Fidesz”, iar locuitorii orașului ezitau să vorbească cu presa sau să-și împărtășească numele de familie de teama „represaliilor” în mediul online, în special generația mai în vârstă de susținători ai partidului de guvernământ.
Cu toate acestea, unii alegători din Tisza au fost dispuși să vorbească și să-i deplângă pe cei mai în vârstă care îl susțineau pe Orbán – cum ar fi actorul în vârstă de 27 de ani și fostul alegător Fidesz, Benji.
Cerând să nu-i fie dezvăluit numele de familie de teama de a fi trollat pe rețelele de socializare, acesta a spus, pentru POLITICO că „susțin Tisza și sper că vor exista schimbări. Țara se îndreaptă în direcția greșită, atât din punct de vedere cultural, cât și din punct de vedere al afacerilor”.
Dar, într-o conversație care i-a întrerupt scurta plimbare spre teatru, a adăugat că „mama votează pentru Orbán, din cauza războiului. Și prietenii ei, de asemenea”.
Potrivit lui Benji, campania intensă a lui Orbán despre riscurile ca Ucraina să fie atrasă în războiul din Ucraina vecină funcționează ca o vrajă asupra vârstnicilor din Nyíregyháza, care se află la doar 70 de kilometri de granița cu Ucraina.
La fel și argumentul lui Orbán conform căruia țara are nevoie de stabilitate politică și că el este cel mai sigur ajutor pentru a naviga în aceste vremuri extrem de periculoase.
Nu doar în Nyíregyháza diviziunea dintre generații reprezintă probleme pentru maghiari, continuă Jamie Dettmer. Tisza se confruntă cu o problemă similară și în alte orașe din est și sud, deoarece centrul tradițional al Fideszului a cunoscut un exod aproape constant al tinerilor în căutare de locuri de muncă și oportunități în Budapesta sau în străinătate.
„Această evadare a tinerilor nu a făcut decât să consolideze dominația regională a Fidesz de-a lungul anilor, iar dacă Tisza vrea să-l înlăture pe liderul maghiar aflat în funcție de mult timp, va trebui să câștige cel puțin câteva dintre aceste orașe.
Și, având în vedere, avantajele deținute de Orbán, dominația asupra posturilor de radio deținute de guvern și presa în mare parte serviabilă controlată de aliații săi din afaceri, Tisza va avea o șansă să-l detroneze doar dacă poate eroda votul tradițional al partidului său.
Populația mai în vârstă din Nyíregyháza este deosebit de rezervată, dar Katalin, o consultantă de credit semi-pensionată, în vârstă de 70 de ani, a fost dispusă să vorbească.
Fostă votantă loială a Fidesz, acum face tot posibilul să-și convingă colegii să se dea în favoarea orașului Tisza, deși recunoaște că a fost dificil să obțină sprijin în rândul colegilor din orașul ei natal, mai ales din cauza războiului”, mai scrie Jamie Dettmer în analiza publicată de POLITICO.
„Încerc să conving pe toată lumea că pot să votez cu opoziția. Dar, din păcate, am alegători Fidesz în cercul meu. Nu-mi vine să cred că nu văd ce face această mizerie”, a spus Katalin.
„Când vorbesc cu mama despre politică, simt că i s-a spălat creierul. Încerc să vorbesc cu ea ca să o fac să fie mai conștientă și să o încurajez să pună la îndoială lucrurile, ca să poată vedea ce se ascunde în știri. Mama are 64 de ani. Dar ea și prietenii ei vor vota pentru Fidesz”, s-a plâns și Benji.
RECOMANDAREA AUTORULUI: