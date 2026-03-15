Dominația politică a premierului maghiar Viktor Orbán este pusă sub semnul întrebării pentru prima dată în 16 ani, notează editorialistul POLITICO, Jamie Dettmer. Iar în bastionul rural al partidului său de guvernământ, alegătorii mai tineri se plâng că rudele lor în vârstă sunt încă fascinate de Orbán.

Profitând de frustrarea alegătorilor față de inflația record, de problemele economice precare și de corupția endemică, figura centrală a a opoziției, Péter Magyar, a transformat partidul de centru-dreapta, Tisza, cândva mic, într-un bloc puternic anti-Orbán, care deține acum un avans la nivel național în sondaje.

Promisiunile lui Péter Magyar de a construi o „Ungarie europeană modernă” rezonează, în special, în rândul tinerilor

rezonează, Dar nu atât de mult în rândul generației mai în vârstă, care este mai rezistentă la apelul lui Péter Magyar la schimbare.

Această diviziune între generații, își fac griji alegătorii mai tineri, „ar putea fi un factor decisiv în ceea ce se prefigurează a fi cele mai importante alegeri din țară de la sfârșitul comunismului”, scrie Jamie Dettmer.

„Mama votează pentru Orbán, din cauza războiului”

Orașul Nyíregyháza, situat în nord-estul țării, unde mai mult de jumătate din populație are peste 50 de ani , este un exemplu excelent în acest sens.

Nyíregyháza era, de multă vreme o „fortăreață Fidesz”, iar locuitorii orașului ezitau să vorbească cu presa sau să-și împărtășească numele de familie de teama „represaliilor” în mediul online, în special generația mai în vârstă de susținători ai partidului de guvernământ.

Cu toate acestea, unii alegători din Tisza au fost dispuși să vorbească și să-i deplângă pe cei mai în vârstă care îl susțineau pe Orbán – cum ar fi actorul în vârstă de 27 de ani și fostul alegător Fidesz, Benji.

Cerând să nu-i fie dezvăluit numele de familie de teama de a fi trollat ​​pe rețelele de socializare, acesta a spus, pentru POLITICO că „susțin Tisza și sper că vor exista schimbări. Țara se îndreaptă în direcția greșită, atât din punct de vedere cultural, cât și din punct de vedere al afacerilor”.

Dar, într-o conversație care i-a întrerupt scurta plimbare spre teatru, a adăugat că „mama votează pentru Orbán, din cauza războiului. Și prietenii ei, de asemenea”.

Potrivit lui Benji, campania intensă a lui Orbán despre riscurile ca Ucraina să fie atrasă în războiul din Ucraina vecină funcționează ca o vrajă asupra vârstnicilor din Nyíregyháza, care se află la doar 70 de kilometri de granița cu Ucraina.

La fel și argumentul lui Orbán conform căruia țara are nevoie de stabilitate politică și că el este cel mai sigur ajutor pentru a naviga în aceste vremuri extrem de periculoase.

Diviziunea dintre generații, probleme pentru maghiari

Nu doar în Nyíregyháza diviziunea dintre generații reprezintă probleme pentru maghiari, continuă Jamie Dettmer. Tisza se confruntă cu o problemă similară și în alte orașe din est și sud, deoarece centrul tradițional al Fideszului a cunoscut un exod aproape constant al tinerilor în căutare de locuri de muncă și oportunități în Budapesta sau în străinătate.

„Această evadare a tinerilor nu a făcut decât să consolideze dominația regională a Fidesz de-a lungul anilor, iar dacă Tisza vrea să-l înlăture pe liderul maghiar aflat în funcție de mult timp, va trebui să câștige cel puțin câteva dintre aceste orașe.

Și, având în vedere, avantajele deținute de Orbán, dominația asupra posturilor de radio deținute de guvern și presa în mare parte serviabilă controlată de aliații săi din afaceri, Tisza va avea o șansă să-l detroneze doar dacă poate eroda votul tradițional al partidului său.

Populația mai în vârstă din Nyíregyháza este deosebit de rezervată, dar Katalin, o consultantă de credit semi-pensionată, în vârstă de 70 de ani, a fost dispusă să vorbească.

Fostă votantă loială a Fidesz, acum face tot posibilul să-și convingă colegii să se dea în favoarea orașului Tisza, deși recunoaște că a fost dificil să obțină sprijin în rândul colegilor din orașul ei natal, mai ales din cauza războiului”, mai scrie Jamie Dettmer în analiza publicată de POLITICO.

„Când vorbesc cu mama despre politică, simt că i s-a spălat creierul”

„Încerc să conving pe toată lumea că pot să votez cu opoziția. Dar, din păcate, am alegători Fidesz în cercul meu. Nu-mi vine să cred că nu văd ce face această mizerie”, a spus Katalin.

Prin oraș sunt panouri publicitare Fidesz care îl înfățișează pe Péter Magyar ca fiind asemănător lui Janus, cu jumătate din fața sa transformată în steagul UE.

Altele grupează portretele lui Péter Magyar, ale președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, sugerând că sunt toți una și aceeași persoană.

„Când vorbesc cu mama despre politică, simt că i s-a spălat creierul. Încerc să vorbesc cu ea ca să o fac să fie mai conștientă și să o încurajez să pună la îndoială lucrurile, ca să poată vedea ce se ascunde în știri. Mama are 64 de ani. Dar ea și prietenii ei vor vota pentru Fidesz”, s-a plâns și Benji.

„ Am impresia că sunt pur și simplu bătrâni și lipiți de canalele TV guvernamentale”

Tibor, un lucrător IT, se confruntă cu aceeași situație cu bunica sa. „E o mare fană a partidului de guvernământ. Și una dintre rudele mele lucrează pentru Fidesz, așa că, bineînțeles, votează pentru Orbán”, a explicat el. „Habar n-am de ce ar vota cineva pentru Fidesz. Am impresia că sunt pur și simplu bătrâni și lipiți de canalele TV guvernamentale. Au ochelari de cal”, a mai spus Tibor, potrivit POLITICO. Ultima dată când Ungaria a organizat alegeri parlamentare, în anul 2022, speranțele opoziției erau la fel de mari, dar realitatea a fost alta. Fidesz a obținut cea mai mare cotă de voturi dintre toate partidele din Ungaria de la căderea comunismului, în 1989. „Am obținut o victorie atât de mare încât o poți vedea de pe Lună și cu siguranță o poți vedea de la Bruxelles”, s-a lăudat un Orbán exuberant. „Adevărata luptă va fi în districte, iar Fidesz va câștiga majoritatea acolo” În regiunea Szabolcs-Szatmár-Bereg, unde Nyíregyháza este capitala districtului, Fidesz a zdrobit opoziția cu o cotă de voturi de 61% – cu 7% mai mare decât opinia partidului la nivel național.

Totuși, reprezentanții Tisza sunt siguri că de data aceasta va fi diferit , parțial pentru că îl prezintă pe vedeta locală László Gajdos drept candidat principal.

Maghiarii votează de două ori – o dată pentru lista națională a partidului și o dată pentru candidatul lor preferat în circumscripțiile uninominale.

Dintre cele 199 de locuri din Adunarea Națională, 106 sunt ocupate de câștigătorii curselor electorale din district, în timp ce restul de 93 de locuri sunt distribuite câștigătorilor listelor de partid. Iar Gajdos, un director foarte popular al Grădinii Zoologice din Nyíregyháza, candidează pentru ambele. Chiar și observatorii pro-Fidesz, precum Ágoston Sámuel, directorul firmei de consultanță în cercetare Nézőpont Institute, se așteaptă ca Tisza să câștige mai multe locuri pe listele naționale „deoarece alegătorii opoziției sunt foarte concentrați în orașe, în special în Budapesta”. „Pe baza listei partidului, estimăm că Fidesz va obține aproximativ 40 de locuri.Dar adevărata luptă va fi în districte, iar Fidesz va câștiga totuși majoritatea acolo”, a declarat el pentru POLITICO. „Nu aș îndrăzni să fac nicio predicție” Reprezentanții Tisza nu sunt, însă, de acord. Péter Lajos Szakács, unul dintre candidații partidului din Nyíregyháza, a declarat pentru POLITICO că este încrezător că partidul va câștiga. „În Nyíregyháza, vom câștiga cu o majoritate covârșitoare. Eu sunt în al doilea district, iar Gajdos este în primul. Va avea o victorie istorică. În ceea ce mă privește, pot spune că, în acest moment, sunt la egalitate cu adversarul meu. Dar muncim din greu, ca să-l putem trimite la pensie, iar apoi să poată petrece timp cu nepoții săi”, a spus el cu încredere. Însă susținătorii locali cu care a vorbit POLITICO nu au fost chiar atât de convinși că lupta electorală din Nyíregyháza s-a încheiat. „Nu aș îndrăzni să fac nicio predicție”, a avertizat Benji. Cu toate acestea, majoritatea dintre ei au spus că au crezut că rezultatul alegerilor va fi strâns. Iar acest lucru în sine sugerează că este puțin probabil ca Fidesz să atingă performanțele din 2022. „Ungaria are nevoie disperată de o schimbare” În cele din urmă, mai notează Jamie Dettmer, în districtele din afara Budapestei foarte mult va depinde de posibilitatea Fidesz de a-și mobiliza din nou susținătorii și de a-i convinge să iasă la vot. „În trecut, partidul a fost extrem de eficient în acest sens, dar într-o înregistrare video cu membri ai partidului adunați pentru „antrenament de războinici” în octombrie, Viktor Orbán a fost văzut furios din cauza stării bazelor de date ale partidului, plângându-se că acestea sunt într-o stare precară”, scrie Dettmer. Chiar și așa, potrivit Júliei, proprietară de magazin în vârstă de 76 de ani, prezicerea ar putea fi o greșeală. Spre deosebire de majoritatea contemporanilor ei, Júlia crede că „Ungaria are nevoie disperată de o schimbare”. „Nu vreau să spun cu cine votez. Principalul meu criteriu este ca copiii și nepoții mei să rămână aici. Și să își poată câștiga existența, iar eu nu cred că asta se va întâmpla dacă lucrurile nu se schimbă. Viața va deveni atunci mai ușoară aici”, a reflectat ea. Între timp, din cauza tensiunilor politice ridicate, afacerea ei este afectată. Arătând spre strada goală din centrul orașului Nyíregyháza, ea a spus: „Totul este atât de liniștit. Chiar putem simți asta. Oamenii își economisesc banii. Le este frică de ce le va aduce viitorul”, a conchis Júlia, potrivit POLITICO.

