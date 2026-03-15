Cea mai scumpă adopție din istorie. Un bărbat riscă o amendă de 300.000 de euro din cauza pisicii sale

Povestea lui Thierry Puech, un rezident al orașului de coastă Sète, a devenit virală în Europa după ce a fost la un pas de a primi o amendă de 300.000 de euro și o posibilă pedeapsă cu doi ani de închisoare pentru că avea un motan, relatează La Razon.

Motivul nu a fost comportamentul problematic al pisicii, ci o eroare administrativă: felina fusese introdusă ilegal pe teritoriul francez, fără a-i fi declarată originea și fără vaccinul antirabic obligatoriu.

Puech l-a adoptat pe Tigrou la sfârșitul anului 2022 prin intermediul unei asociații locale. Pisica se afla atunci în plasament temporar și, așa cum a explicat proprietarul, atât organizația, cât și medicul veterinar la care a mers în ianuarie 2023 pentru un control stomatologic au încercat fără succes să citească microcipul .

În ciuda acestui eșec, animalul a primit toate îngrijirile necesare în anii următori, inclusiv vizite regulate la o clinică veterinară pentru controale și vaccinări.

Liniștea a fost întreruptă în 2026, când Tigrou a dezvoltat pietre la vezică urinară și a necesitat o intervenție chirurgicală specializată.

Microcipul a dezvăluit o origine tunisiană a animalului

După operație, medicul veterinar l-a sfătuit pe Puech să solicite cardul I-CAD, certificatul oficial care dovedește proprietatea asupra animalului.

Atunci a primit un mesaj care l-a înfiorat până la măduva oaselor: microcipul lui Tigrou, care în sfârșit putea fi citit , a dezvăluit că pisica provenea din Tunisia și intrase în Franța fără a îndeplini cerințele sanitare impuse de reglementările europene.

Motanul nu avea un vaccin antirabic valabil înainte de intrarea sa în țară, aceasta a fost considerată ilegală . Autoritățile i-au dat lui Puech un ultimatum de 48 de ore pentru a oferi justificare, avertizându-l că, în caz contrar, se va confrunta cu o amendă de 300.000 de euro, doi ani de închisoare și eutanasierea pisicii.

El a furnizat toate documentele care dovedeau îngrijirea veterinară acordată lui Tigrou din 2022, iar familia care primise inițial pisica a trimis un e-mail confirmând faptele.

O săptămână mai târziu, administrația l-a informat pe Puech că procedurile legale au fost clasate și că situația animalului a fost acum regularizată.

