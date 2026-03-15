Cea mai scumpă adopție din istorie. Un bărbat riscă o amendă de 300.000 de euro din cauza pisicii sale

15 mart. 2026, 10:27, Știri externe
Un rezident al orașului francez Sète s-a confruntat cu o amendă de 300.000 de euro și cu posibilitatea eutanasierii pisicii sale, după ce autoritățile au descoperit că animalul intrase în țară fără documentele necesare.

Povestea lui Thierry Puech, un rezident al orașului de coastă Sète, a devenit virală în Europa după ce a fost la un pas de a primi o amendă de 300.000 de euro și o posibilă pedeapsă cu doi ani de închisoare pentru că avea un motan, relatează La Razon.

Motivul nu a fost comportamentul problematic al pisicii, ci o eroare administrativă: felina fusese introdusă ilegal pe teritoriul francez, fără a-i fi declarată originea și fără vaccinul antirabic obligatoriu.

Puech l-a adoptat pe Tigrou la sfârșitul anului 2022 prin intermediul unei asociații locale. Pisica se afla atunci în plasament temporar și, așa cum a explicat proprietarul, atât organizația, cât și medicul veterinar la care a mers în ianuarie 2023 pentru un control stomatologic au încercat fără succes să citească microcipul .

În ciuda acestui eșec, animalul a primit toate îngrijirile necesare în anii următori, inclusiv vizite regulate la o clinică veterinară pentru controale și vaccinări.

Liniștea a fost întreruptă în 2026, când Tigrou a dezvoltat pietre la vezică urinară și a necesitat o intervenție chirurgicală specializată.

Microcipul a dezvăluit o origine tunisiană a animalului

După operație, medicul veterinar l-a sfătuit pe Puech să solicite cardul I-CAD, certificatul oficial care dovedește proprietatea asupra animalului.

Atunci a primit un mesaj care l-a înfiorat până la măduva oaselor: microcipul lui Tigrou, care în sfârșit putea fi citit , a dezvăluit că pisica provenea din Tunisia și intrase în Franța fără a îndeplini cerințele sanitare impuse de reglementările europene.

Motanul nu avea un vaccin antirabic valabil înainte de intrarea sa în țară, aceasta a fost considerată ilegală . Autoritățile i-au dat lui Puech un ultimatum de 48 de ore pentru a oferi justificare, avertizându-l că, în caz contrar, se va confrunta cu o amendă de 300.000 de euro, doi ani de închisoare și eutanasierea pisicii.

El a furnizat toate documentele care dovedeau îngrijirea veterinară acordată lui Tigrou din 2022, iar familia care primise inițial pisica a trimis un e-mail confirmând faptele.

O săptămână mai târziu, administrația l-a informat pe Puech că procedurile legale au fost clasate și că situația animalului a fost acum regularizată.

Citește și

Se clatină „fortăreața lui Orbán”? POLITICO: Influența liderului de la Budapesta, sub semnul întrebării pentru prima dată în 16 ani. Ungaria, fragmentată între vârstnicii din „bastionul rural” și tineri. „Când vorbesc cu mama despre politică, simt că i s-a spălat creierul”
11:16
Se clatină „fortăreața lui Orbán”? POLITICO: Influența liderului de la Budapesta, sub semnul întrebării pentru prima dată în 16 ani. Ungaria, fragmentată între vârstnicii din „bastionul rural” și tineri. „Când vorbesc cu mama despre politică, simt că i s-a spălat creierul”
ANALIZA de 10 Arta confuziei. Cum i-au divizat mesajele liderului american pe politicieni și alegători. Trump: „Aș fi forțat mâna Israelului” / Senator democrat: „Nu exista nicio amenințare iminentă la adresa SUA” /„Un război fără un scop strategic final”
10:00
Arta confuziei. Cum i-au divizat mesajele liderului american pe politicieni și alegători. Trump: „Aș fi forțat mâna Israelului” / Senator democrat: „Nu exista nicio amenințare iminentă la adresa SUA” /„Un război fără un scop strategic final”
CONTROVERSĂ „Pactul de supraviețuire” al lui Viktor Orbán, înaintea scrutinului din 12 aprilie. „Alegerile din Ungaria ar putea fi anulate, ca în România” / De ce nu are sens o astfel de analogie forțată
07:00
„Pactul de supraviețuire” al lui Viktor Orbán, înaintea scrutinului din 12 aprilie. „Alegerile din Ungaria ar putea fi anulate, ca în România” / De ce nu are sens o astfel de analogie forțată
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 16. Israelul se confruntă cu o lipsă mare de interceptoare de rachete balistice. Noul lider al Iranului, ucis în bombardamente?
06:00
🚨 Lupte în Orient, ziua 16. Israelul se confruntă cu o lipsă mare de interceptoare de rachete balistice. Noul lider al Iranului, ucis în bombardamente?
RĂZBOI Rusia a bombardat mai multe regiuni ale Ucrainei, inclusiv regiunea Kievului: 6 morți și 15 răniți
23:08
Rusia a bombardat mai multe regiuni ale Ucrainei, inclusiv regiunea Kievului: 6 morți și 15 răniți
RĂZBOI Trump respinge propunerile pentru discuțiile de pace și vrea continuarea războiului cu Iranul. Macron încearcă să medieze pacea Israel-Liban
22:27
Trump respinge propunerile pentru discuțiile de pace și vrea continuarea războiului cu Iranul. Macron încearcă să medieze pacea Israel-Liban
Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Digi24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Cancan.ro
Mai ninge sau nu în București primăvara aceasta? Prognozele meteorologilor Accuweather, Easeweather și ANM indică același lucru
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Adevarul
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Mediafax
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Click
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Cancan.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului
Ce se întâmplă doctore
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum arată acum
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
O firmă de recuperări vinde un Mercedes CLA la preț de micro-EV (6.655 Euro). Problema care explică prețul foarte mic
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Oamenii de știință au cultivat cu succes o legumă foarte populară în praf de pe Lună

