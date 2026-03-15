15 mart. 2026, 10:54, Actualitate
Mesajul premierului Ilie Bolojan de Ziua maghiarilor de pretutindeni: „Comunitatea maghiară din România, o parte importantă a societății noastre”
Ilie Bolojan, de Ziua maghiarilor de pretutindeni: „Comunitatea maghiară din România, o parte importantă a societății noastre"

În mesajul transmis cu prilejul Zilei maghiarilor de pretutindeni, premierul Ilie Bolojan apreciază rolul important pe care comunitatea maghiară îl joacă în dezvoltarea societății din România.

„De 15 martie, transmit comunității maghiare din România un mesaj de respect și de apreciere pentru contribuția pe care o aduce, de generații, la dezvoltarea României”, își începe mesajul prim-ministrul.

Bolojan explică importanța zilei de 15 martie

„15 martie e una din cele mai importante zile pentru maghiari, e ziua când s-au ridicat pentru valorile care își făceau loc în toată Europa în 1848. E o zi care ne amintește tuturor de valorile libertății, demnității și solidarității care au stat la baza construirii Europei moderne. Sunt valori care astăzi ne unesc și care stau la temelia proiectului european din care și România face parte.

Comunitatea maghiară din România este o parte importantă a societății noastre. Forța unei națiuni moderne stă în capacitatea ei de a transforma diversitatea într-un avantaj și într-o resursă pentru dezvoltare.

Guvernul României rămâne ferm angajat în respectarea drepturilor și identității tuturor comunităților etnice și în consolidarea unei atmosfere de încredere între cetățeni. România a demonstrat în ultimele decenii că poate fi un model regional de respect între comunități, iar această direcție trebuie continuată cu responsabilitate și echilibru.

Într-un context european dificil este important să păstrăm unitatea societății noastre, să continuăm să construim punți de dialog și să lucrăm împreună pentru acea Românie care este casa noastră.

Celor care sărbătoresc această zi le transmit gânduri bune și urarea de a o sărbători cu demnitate și încredere în viitor.

La mulți ani!”, a transmis premierul, într-un mesaj postat pe site-ul Guvernului.

