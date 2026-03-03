Prima pagină » Actualitate » O țară din Europa oferă 70.000 de euro pentru renovarea caselor în satele cu mai puțin de 5.000 de locuitori

03 mart. 2026, 11:39, Actualitate
În Spania, comunitățile autonome oferă ajutoare de până la 70.000 de euro pentru renovarea, extinderea sau schimbarea destinației caselor din satele care au mai puțin de 5.000 de locuitori, în cadrul unui program care are ca scop revitalizarea zonelor rurale.

70.000 de euro pentru renovarea locuințelor

„Toți spaniolii au dreptul la o locuință demnă și adecvată”. Așa prevede articolul 47 din Constituția Spaniei. Cu toate acestea, creșterea accentuată a prețurilor imobiliare, ajunse la niveluri record, îngreunează accesul la locuință, în special pentru tineri, relatează publicația El Espaniol, citată de Libertatea.

Acesta este motivul pentru care comunitățile autonome au pus la dispoziție mai multe programe de sprijin, în special în zonele cunoscute drept „Spania goală”. Acestea includ ajutoare pentru chirie și pentru reabilitarea locuințelor din mediul rural. În anumite cazuri, sprijinul poate ajunge la 70.000 de euro.

În Galicia există și un program de ajutoare pentru reabilitarea locuințelor din mediul rural, destinat localităților care au mai puțin de 5.000 de locuitori. Sunt finanțate lucrări de renovare, finalizare, extindere sau schimbare a destinației în locuință.
Finanțarea poate ajunge la 40% din valoarea investiției, împărțită în două categorii:

  • până la 40% (maximum 40.000 de euro) în localități cu sub 500 de locuitori;
  • 30% (maximum 30.000 de euro) în localități de până la 5.000 de locuitori.

În Aragon, ajutoarele sunt destinate municipiilor cu mai puțin de 3.000 de locuitori, iar locuințele trebuie destinate închirierii publice în zonele afectate de depopulare.

Subvenția variază între 50.000 și 60.000 de euro per locuință. Bugetul total este de 52,5 milioane de euro, iar autoritățile estimează construirea a aproximativ 800 de locuințe publice în mediul rural.

În Castilla y León se acordă ajutoare pentru reabilitarea energetică și generală a locuințelor din sate. Acestea pot acoperi până la 80% din costuri, cu un plafon de 18.000 de euro per locuință.

Pentru îmbunătățirea eficienței energetice, sprijinul este de 40%, cu un maximum de 3.000 de euro pentru locuințe individuale.

