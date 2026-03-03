Prima pagină » Actualitate » Gabriela Firea, mesaj clar către premierul Ilie Bolojan: „Nu putem vota un buget care ignoră solicitările românilor”

Gabriela Firea, mesaj clar către premierul Ilie Bolojan: „Nu putem vota un buget care ignoră solicitările românilor”

03 mart. 2026, 12:15, Actualitate
Europarlamentara PSD, Gabriela Firea, îi transmite un mesaj clar premierului Ilie Bolojan: PSD nu poate vota un buget care nu ține cont de solicitările românilor. În acest sens, poziția social-democraților este una „fermă și clară”.

Într-o luare de poziție publicată pe pagina sa de Facebook, Gabriela Firea spune că social-democrații vor să apere interesele celor care au fost afectați de austeritate.

Firea: „Este o datorie”

Firea vorbește despre faptul că PSD nu poate vota un buget „care ignoră solicitările românilor”.

„Poziția PSD este un clară, fermă și exprimată constant în ultimele luni. Nu putem vota un buget care ignoră solicitările românilor! Este o datorie să apărăm interesele celor care au resimțit cel mai dur povara măsurilor economice grele, încă de anul trecut.

Faptul că ministrul de Finanțe a găsit resurse doar pentru jumătate dintre măsurile sociale nu este acceptabil! Nici tăierea investițiilor de la nivel local nu vor salva economia, din contră, o vor bloca și vor lăsa în sărăcie sute, poate chiar mii de familii”, a transmis Gabriela Firea.

Politicianul social-democrat spune că nu PSD este problema din cauza căreia Guvernul Bolojan nu a votat încă bugetul:

„Faptul că au trecut deja două luni din acest an, fără un buget de stat aprobat, nu este vina PSD, ci a celor care se opun cu înverșunare măsurilor sociale, fără să le analizeze în detaliu și să înțeleagă efectul acestora pe termen mediu și lung. Pentru noi, bugetul nu este un tabel rece, ci un instrument de echitate socială. Susținem ferm includerea în buget a Pachetului Social”.

De unde vin banii pentru pachetul social

Europarlamentara spune că pachetul social ar trebui suportat din taxele și impozitele românilor.

„E necesară o clarificare și cu privire la «sursele de finanțare». Nu PSD trebuie să vină cu soluția, ca și cum ea nu ar exista. Sursele sunt aceleași care au fost mereu: taxele și impozitele plătite de cetățeni, care trebuie să se întoarce în investiții și ajutoare tot către cetățeni.

Stăm, de fapt, într-o decizie politică: lăsăm oamenii vulnerabili în urmă sau alegem să returnăm o parte din resurse către cei mai afectați de creșterea prețurilor?”, a cochis Firea.

Pachetul de sprijin propus de social-democrați are un buget de 2,3 miliarde de lei și ar oferi sprijin financiar pentru bătrâni, copii cu dizabilități sau familii cu venituri reduse. Anterior, social-democrații au amenințat că nu vor vota bugetul pe acest an dacă Guvernul nu va aproba pachetul de sprijin, scrie Mediafax.

Premierul Ilie Bolojan a replicat că social-democrații trebuie să vină și cu o propunere de finanțare a pachetului legislativ.

