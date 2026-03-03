Prima pagină » Știri externe » Mai rău decât pe timpul pandemiei COVID. Mii de zboruri anulate și sute de mii de pasageri rămași blocați din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

03 mart. 2026, 12:14, Știri externe
Mii de zboruri au fost anulate în urma atacurilor SUA-Israel asupra Iranului, iar sute de mii de pasageri au rămas blocați. Aeroporturile și companiile aeriene din Golf au suspendat operațiunile normale până în dimineața zilei de marți, 3 martie. Luni seara, un număr limitat de servicii speciale urmau să plece din Emiratele Arabe Unite.

Aeroporturile importante din Orientul Mijlociu, inclusiv Dubai, cel mai aglomerat hub internațional din lume, au fost închise pentru a treia zi consecutivă.

Mii de servici au fost perturbate din cauza zborurilor anulate

Din cauza haosului creat într-un timp atât de scurt, prețurile acțiunilor aeriene și de turism au scăzut brusc și vor continua să scadă, după ce Donald Trump a anunțat că acțiunea militară a SUA ar putea dura încă patru săptămâni.

Zborurile Orientul Mijlociu au fost anulate, iar transportatorii internaționali au continuat să își suspende serviciile. Anumite companii aeriene și de turism oferă rambursări sau modificări gratuite celor care urmează să călătorească în următoarele săptămâni. 

Potrivit analiștilor Cirium, până la ora 05:00, aproape 1.700 de zboruri către Orientul Mijlociu au fost anulate, deși aceștia au avertizat că cifrele sunt artificial scăzute din cauza datelor limitate provenite din Iran și Emiratele Arabe Unite, unde luni erau programate alte sute de zboruri, scrie The Guardian.

March 2, 2026, Washington Dc, Virginia, USA: Activists protest outside the White House against U.S. and Israel attacks on Iran on March 02, 2026, in Washington, DC. U.S.A. The United States hit hundreds of targets across Iran, and Israel expanded its bombing to Lebanon on Monday as President Donald Trump vowed to avenge the first US deaths in the war he launched to topple Tehran’s ruling clerics. Iranian forces fired missiles and drones across the Middle East, killing people in Israel and the United Arab Emirates, in retaliation for the conflict that began on February 28 with the death of Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei.,Image: 1079681211, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Gent Shkullaku / Zuma Press / Profimedia

Emirates, Etihad Airways și Qatar Airways, cele mai afectate

Zborurile anulate au efectuat cel mai mult cele trei companiile aeriene din Golf. Emirates, cu sediul în Dubai, și Etihad Airways, în Abu Dhabi, au declarat că zborurile către și dinspre hub-urile lor nu vor funcționa până marți dimineața, în timp ce Qatar Airways a suspendat operațiunile atât timp cât spațiul aerian qatarez rămâne închis.

Emirates și Etihad erau pregătite să reia anumite zboruri luni seara, cu speranța că transportul de pasageri la scară mai largă ar putea fi reluat. Asta pentru că autoritatea aviatică din Emiratele Arabe Unite a declarat că va permite operarea „zborurilor speciale” pe aeroporturile din țară pentru a permite plecarea pasagerilor blocați.

2.800 de zboruri au fost anulate sâmbătă și 3.156 duminică

Conform declarațiilor oferite de un purtător de cuvânt al Emirates, pasagerii care pot călători vor fi informați, în timp ce celelalte zboruri vor rămâne suspendate.

Aproape 2.800 de zboruri au fost anulate sâmbătă și 3.156 duminică, potrivit platformei de urmărire FlightAware.

Afectate au fost și zborurile către Cipru. Compania easyJet a anulat serviciile de retur între Paphos și Larnaca și Marea Britanie luni și marți, după ce o dronă a lovit baza RAF din Akrotiri. British Airways a declarat că a anulat serviciul de luni către Larnaca.

Spațiul aerian deasupra Iranului, Irakului, Kuweitului, Israelului, Bahrainului, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului era încă practic gol luni, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24.

Virgin Atlantic a declarat că evitarea spațiului aerian irakian afecta durata zborurilor către Asia. Compania a anulat zborurile către Dubai din Londra până miercuri, dar ar putea relua zborurile către Riad marți.

RUSSIA, MOSCOW REGION – MARCH 2, 2026: An Etihad Airways-operated flight arrives at Sheremetyevo International Airport from Abu Dhabi. The flight was organised for passengers stranded in the United Arab Emirates due to the escalating Middle East conflict,Image: 1079627769, License: Rights-managed, Restrictions: * Switzerland And Russia Rights Out *, Model Release: no, Credit line: Yevgeny Messman / Zuma Press / Profimedia

Impactul s-a extins dincolo de Orientul Mijlociu

Mulți pasageri au rămas de asemenea, blocați și de la Bali până la Frankfurt. Air India a anulat duminică zborurile cu plecare din Delhi, Mumbai și Amritsar către marile orașe din Europa și America de Nord.

Echipajul și piloții sunt acum împrăștiați în întreaga lume, lucru care complică procesul de reluare a zborurilor odată cu redeschiderea spațiului aerian.

„Arabia Saudită este singura opțiune reală pentru persoanele care doresc să părăsească regiunea în acest moment”, a declarat Ameerh Naran, directorul executiv al companiei private de brokeraj aerian Vimana Private, pentru Semafor.

Un zbor cu avionul privat de la Riad la Europa la până costă 350.000 de dolari (260.000 de lire sterline).

Pierderi masive înregistrare în urma conflictului

Acțiunile Tui, cea mai mare companie de turism din Europa, au scăzut cu 9%, în timp ce proprietarul British Airways, IAG, a înregistrat o scădere de 5%.

Acțiunile companiilor aeriene, inclusiv Lufthansa, Air France-KLM, Qantas și Singapore, au scăzut, de asemenea, cu între 5% și 9%. Acțiunile hotelierului Accor și ale companiei de croaziere Carnival au înregistrat, de asemenea, o scădere bruscă. Acțiunile companiilor aeriene americane au scăzut la deschiderea bursei Wall Street, United Airlines înregistrând o scădere de 3%.

Transportatorii din întreaga lume se confruntă cu prețuri mai mari la petrol, după ce țițeiul Brent a înregistrat o creștere de până la 13%, ajungând la 80 de dolari pe baril, analiștii prevăzând că acesta ar putea urca până la 100 de dolari. Ulterior, țițeiul Brent a înregistrat o creștere de 6% în cursul zilei, ajungând la 77 de dolari pe baril.

„Pentru toată lumea, impactul principal va veni din partea prețurilor petrolului, care vor crește în mod evident”, a declarat consultantul în aviație Bertrand Grabowski.

