Pompierii amână exercițiul „Miercurea Sirenelor”. Ce i-a făcut să se răzgândească

03 mart. 2026, 11:57, Actualitate
Inspectoratul pentru Situații de Urgență a anunțat că exercițiul național de testare a alarmelor, „Miercurea Sirenelor” a fost amânat, până la o dată ulterioară, însă, potrivit comunicatului emis, amânarea exercițiului nu schimbă cu nimic necesitatea testării periodice a sistemului național de alarmare publică.

Sirenele nu vor mai suna miercuri. Care este motivul

În urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, a fost decisă amânarea exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor. Decizia a fost luată în mod deliberat și responsabil, în baza unei analize proprii, care a indicat că, în actualele condiții, este necesară consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exercițiului să fie corect înțeles la nivelul întregii populații.

Facem această precizare fără echivoc: amânarea exercițiului nu schimbă cu nimic necesitatea testării periodice a sistemului național de alarmare publică.
Verificarea tehnică, mentenanța constantă și testarea funcțională a sirenelor reprezintă obligații instituționale, nu opțiuni. Un sistem de avertizare publică care nu este testat regulat riscă să nu funcționeze atunci când este nevoie de el. Într-o situație reală, orice disfuncționalitate poate însemna timp pierdut, iar timpul pierdut poate însemna vieți puse în pericol”, au transmis, marți, reprezentanții IGSU. IGSU precizează că amânarea actuală reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la context, și nu o renunțare la exercițiu.

În perioada următoare, IGSU va transmite un calendar revizuit al exercițiilor, dar și măsuri suplimentare pentru informarea publică.  Reprezentanții IGSU au menționat că exercițiul are rolul de a testa regulat sistemele de alarme publice, ca acestea să funcționeze atunci când este nevoie.

„Un sistem de avertizare publică care nu este testat regulat riscă să nu funcționeze atunci când este nevoie de el. Într-o situație reală, orice disfuncționalitate poate însemna timp pierdut, iar timpul pierdut poate însemna vieți puse în pericol”, transmite IGSU.

