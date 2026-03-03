Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării, potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială. Decretul vine la scurt timp după ce propunerea a fost înaintată oficial șefului statului de către premierul Ilie Bolojan.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură va avea loc astăzi, la ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, în prezența președintelui și a altor oficiali. După depunerea jurământului, Mihai Dimian va pelua oficial mandatul de ministru al Educației și Cercetării.

Mihai Dimian, validat de PNL pentru funcția de ministru al Educației

Înainte de semnarea decretului, la inițiativa președintelui PNL și a premierului Ilie Bolojan, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceva a fost propus și validat, în unanimitate, pentru funcția de ministru al Educației. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat al Guvernului, care a detaliat parcursul profesional al lui Mihai Dimian.

Mihai Dimian conduce în prezent Universitatea din Suceava, instituție unde a ocupat timp de 12 ani funcția de prorector. Potrivit CV-ului său, acesta a activat ca profesor și cercetător la universități de prestigiu, precum Universitatea Howard din Washington DC și Universitatea Maryland.

