Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării, potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială. Decretul vine la scurt timp după ce propunerea a fost înaintată oficial șefului statului de către premierul Ilie Bolojan.
Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură va avea loc astăzi, la ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, în prezența președintelui și a altor oficiali. După depunerea jurământului, Mihai Dimian va pelua oficial mandatul de ministru al Educației și Cercetării.
Înainte de semnarea decretului, la inițiativa președintelui PNL și a premierului Ilie Bolojan, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceva a fost propus și validat, în unanimitate, pentru funcția de ministru al Educației. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat al Guvernului, care a detaliat parcursul profesional al lui Mihai Dimian.
Mihai Dimian conduce în prezent Universitatea din Suceava, instituție unde a ocupat timp de 12 ani funcția de prorector. Potrivit CV-ului său, acesta a activat ca profesor și cercetător la universități de prestigiu, precum Universitatea Howard din Washington DC și Universitatea Maryland.
