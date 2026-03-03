Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării. Depunerea jurământului are loc azi

Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării. Depunerea jurământului are loc azi

03 mart. 2026, 12:27, Știri politice
Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării. Depunerea jurământului are loc azi

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării, potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială. Decretul vine la scurt timp după ce propunerea a fost înaintată oficial șefului statului de către premierul Ilie Bolojan. 

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură va avea loc astăzi, la ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, în prezența președintelui și a altor oficiali. După depunerea jurământului, Mihai Dimian va pelua oficial mandatul de ministru al Educației și Cercetării.

Mihai Dimian, validat de PNL pentru funcția de ministru al Educației

Înainte de semnarea decretului, la inițiativa președintelui PNL și a premierului Ilie Bolojan, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceva a fost propus și validat, în unanimitate, pentru funcția de ministru al Educației. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat al Guvernului, care a detaliat parcursul profesional al lui Mihai Dimian.

Mihai Dimian conduce în prezent Universitatea din Suceava, instituție unde a ocupat timp de 12 ani funcția de prorector. Potrivit CV-ului său, acesta a activat ca profesor și cercetător la universități de prestigiu, precum Universitatea Howard din Washington DC și Universitatea Maryland.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Anunțul MAE pentru românii disperați că nu pot contacta consulatele: „Această problemă va rămâne pe toată durata crizei”
14:14
Anunțul MAE pentru românii disperați că nu pot contacta consulatele: „Această problemă va rămâne pe toată durata crizei”
FLASH NEWS Simion: „Guvernarea uzurpatoare trebuie să cadă! Fără un alt guvern nu vom avea niciodată alegeri libere”
14:06
Simion: „Guvernarea uzurpatoare trebuie să cadă! Fără un alt guvern nu vom avea niciodată alegeri libere”
POLITICĂ PSD le cere partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind bugetul: ”Trebuie să țină cont de greutățile oamenilor”
13:27
PSD le cere partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind bugetul: ”Trebuie să țină cont de greutățile oamenilor”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu pledează pentru „disciplinarea veniturilor” în raport cu performanța, la o săptămână după tăierile masive din administrație
13:23
Oana Gheorghiu pledează pentru „disciplinarea veniturilor” în raport cu performanța, la o săptămână după tăierile masive din administrație
NEWS ALERT Nicușor Dan îl primește pe noul ambasador al SUA în România la Palatul Cotroceni. Cine este Darryl Nirenberg
13:08
Nicușor Dan îl primește pe noul ambasador al SUA în România la Palatul Cotroceni. Cine este Darryl Nirenberg
POLITICĂ Gabriela Firea, mesaj clar către premierul Ilie Bolojan: „Nu putem vota un buget care ignoră solicitările românilor”
12:15
Gabriela Firea, mesaj clar către premierul Ilie Bolojan: „Nu putem vota un buget care ignoră solicitările românilor”
Mediafax
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Digi24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
Topul celor mai îndatorate țări din lume. Ce loc ocupă România?
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Ce se întâmplă doctore
Ecuația piureului. Câte minute trebuie să lași cartofii să fiarbă, de fapt. Detaliul care face diferența
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din Orientul Mijlociu
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Un studiu gigant dezvăluie că secretul sănătății inimii nu stă în dietele fără grăsimi sau carbohidrați
FLASH NEWS Președintgele turc Erdogan, anunț de ultimă oră: „Am mobilizat toate resursele noastre”
14:11
Președintgele turc Erdogan, anunț de ultimă oră: „Am mobilizat toate resursele noastre”
EXTERNE Iranul își arată forța din subteran. Baza secretă cu drone și rachete, pregătită împotriva SUA și Israelului
14:10
Iranul își arată forța din subteran. Baza secretă cu drone și rachete, pregătită împotriva SUA și Israelului
REACȚIE Șeful diplomației ruse susține că nu există dovezi privind dezvoltarea armelor nucleare de către Iran
14:05
Șeful diplomației ruse susține că nu există dovezi privind dezvoltarea armelor nucleare de către Iran
CONTROVERSĂ Femeile din armata rusă. Câți bani primește o deținută pentru a lupta un an pe frontul din Ucraina. Oficial, în „Rusia ideală” a lui Putin, serviciul militar creează doar „bărbați adevărați”
13:54
Femeile din armata rusă. Câți bani primește o deținută pentru a lupta un an pe frontul din Ucraina. Oficial, în „Rusia ideală” a lui Putin, serviciul militar creează doar „bărbați adevărați”
ENERGIE Psihologia inversă a ministrului Ivan încurajează speculatorii. ”E nevoie doar de o scânteie ca să ne trezim cu cozi uriașe la benzinării”
13:52
Psihologia inversă a ministrului Ivan încurajează speculatorii. ”E nevoie doar de o scânteie ca să ne trezim cu cozi uriașe la benzinării”
ECONOMIE Ce planuri are proprietarul Kaufland și Lidl cu lanțul românesc de magazine La Cocoș
13:39
Ce planuri are proprietarul Kaufland și Lidl cu lanțul românesc de magazine La Cocoș

Cele mai noi

Trimite acest link pe