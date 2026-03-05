Prima pagină » Actualitate » O treime din angajații din România lucrează pe salariul minim. Firmele din marile orașe apelează la imigranți

O treime din angajații din România lucrează pe salariul minim. Firmele din marile orașe apelează la imigranți

05 mart. 2026, 09:22, Actualitate
O treime din angajații din România lucrează pe salariul minim. Firmele din marile orașe apelează la imigranți

Unul din trei angajați din România are un salariu de 2.700 de lei pe lună, iar șase din zece au salariul net sub 4.100 de lei, potrivit unui raport al Confederației Patronale Concordia.

Rata de ocupare rămâne una dintre cele mai scăzute la nivel european, fiind deosebit de redusă în rândul tinerilor, în timp ce firmele își caută angajați necalificați din străinătate.

O treime din angajații din România lucrează pe salariul minim

În ultimul an, piața muncii a intrat într-o ușoară răcire, ea s-a manifestat prin scăderea ușoară a numărului de salariați și urcarea ușoară a șomajului, care a atins nivelul de 6,1%, relatează Profit.ro.

Salariul mediu pe economie a crescut în decembrie 2025, comparativ cu aceeași lună a lui 2024 cu mai puțin de 5%, ceea ce indică o scădere de 4,5% în termeni reali, cu inflația ridicată. Dinamica nominală a sectorului privat s-a înjumătățit la 5,7% pe an în luna noiembrie, iar câștigurile din sectorul public au scăzut.

„Pentru piața muncii este importantă dinamica salariului mediu net, dar la fel de importantă este și distribuția angajaților în funcție de nivelul salarial, cu o concentrare mare de angajați la niveluri salariale mai joase sau medii care reflectă problemele structurale din piața muncii”, arată raportul.

Salariul celor mai mulți angajați este de sub 800 de euro net

58% dintre angajați sunt plătiți cu salarii nete mai mici decât 4.100 lei. Mai mult, 33% dintre angajați câștigă sub 2.700 de lei, în condițiile în care salariul minim pe economie este de circa 2.600 de lei.

Circa 18% câștigă între 4.100 și 5.850 de lei, 16% câștigă între 5.850 și 9.400 de lei, 5% între 9.400 și 14.600 de lei și 3% peste 14.600 de lei, arată calculele Concordia, pe baza datelor de la Ministerul Muncii.

„Șomaj mascat” în agricultură

Autorii raportului remarcă o pondere mare a persoanelor din agricultură, dar și tineri care nu lucrează sau nu studiază.

„Există o discrepanță foarte mare între România, unde adesea agricultura de subzistență este o formă de șomaj mascat, și alte precum Polonia, Ungaria sau Cehia care și-au consolidat acest sector”, notează autorii raportului.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Victor Negrescu: „Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România”
11:30
Victor Negrescu: „Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România”
TRAGEDIE Bărbat din Brașov, arestat după ce și-a ucis fratele cu o rangă și i-a aruncat cadavrul într-un râu
11:20
Bărbat din Brașov, arestat după ce și-a ucis fratele cu o rangă și i-a aruncat cadavrul într-un râu
CONTROVERSĂ Adulții din Generația Z consumă mai mult alcool decât milenialii, arată un studiu
10:58
Adulții din Generația Z consumă mai mult alcool decât milenialii, arată un studiu
IMOBILIARE Caz incredibil la Iași: au primit o femeie în gazdă, dar acum nu o pot da afară. Nici Poliția, nici judecătorii n-au rezolvat problema
10:32
Caz incredibil la Iași: au primit o femeie în gazdă, dar acum nu o pot da afară. Nici Poliția, nici judecătorii n-au rezolvat problema
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan începe vizita oficială în Polonia. Președintele Karol Nawrocki îl primește la Palatul Prezidențial
10:26
Nicuşor Dan începe vizita oficială în Polonia. Președintele Karol Nawrocki îl primește la Palatul Prezidențial
Mediafax
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
Digi24
Iranul neagă că a tras o rachetă spre „țara vecină și prietenă” Turcia. Ce țintă cred oficialii de la Ankara că era vizată
Cancan.ro
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Războiul din Iran ar putea accelera trecerea la piețe financiare deschise 24/7
Click
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Doliu în lumea sportului! Și-a pus capăt zilelor la doar 42 de ani
Ce se întâmplă doctore
800 lei în plus la pensie pentru acești 1.800.000 de pensionari din România. Cine se încadrează
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
SUV-ul care trebuia să ajungă în Iran: cum s-a născut Mercedes-Benz G-Class
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Când și unde a fost descoperită cafeaua?
VIDEO EXCLUSIV Costin Tudor, CEO Undelucram.ro, la Conferința Gândul „HR Power Players”: Piața muncii este într-o perioadă de așteptare”
11:34
Costin Tudor, CEO Undelucram.ro, la Conferința Gândul „HR Power Players”: Piața muncii este într-o perioadă de așteptare”
ECONOMIE China stabilește cea mai scăzută țintă de creștere economică din 1991 până în prezent
11:30
China stabilește cea mai scăzută țintă de creștere economică din 1991 până în prezent
RĂZBOI Strategia tăcerii abordată la Beijing. De ce China nu reacționează după eliminarea lui Khamenei și capturarea lui Maduro de către Trump
11:11
Strategia tăcerii abordată la Beijing. De ce China nu reacționează după eliminarea lui Khamenei și capturarea lui Maduro de către Trump
FLASH NEWS Putin amenință cu oprirea livrărilor de gaze către Europa: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările”
11:00
Putin amenință cu oprirea livrărilor de gaze către Europa: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările”
ACUZAȚII Fico îl acuză pe Zelenski că „minte” în privința avarierii conductei rusești de petrol Drujba: „Am imagini secrete. Ruta principală nu e avariată”
10:40
Fico îl acuză pe Zelenski că „minte” în privința avarierii conductei rusești de petrol Drujba: „Am imagini secrete. Ruta principală nu e avariată”
OPINIE Doru Bușcu semnează un text devastator, adresat președintelui: Ce te legeni, Nicule? / De ce nu m-aș legăna, dacă asta-i firea mea? Dau din umeri, mă înclin, deschid palmele puțin. Mișc din cap, râd fără rost. Fac ce-ar face orice prost, dacă mâine-ar fi votat să vă fie șef de stat
10:35
Doru Bușcu semnează un text devastator, adresat președintelui: Ce te legeni, Nicule? / De ce nu m-aș legăna, dacă asta-i firea mea? Dau din umeri, mă înclin, deschid palmele puțin. Mișc din cap, râd fără rost. Fac ce-ar face orice prost, dacă mâine-ar fi votat să vă fie șef de stat

Cele mai noi

Trimite acest link pe