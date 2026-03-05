O treime din angajații din România lucrează pe salariul minim. Firmele din marile orașe apelează la imigranți

Unul din trei angajați din România are un salariu de 2.700 de lei pe lună, iar șase din zece au salariul net sub 4.100 de lei, potrivit unui raport al Confederației Patronale Concordia.

Rata de ocupare rămâne una dintre cele mai scăzute la nivel european, fiind deosebit de redusă în rândul tinerilor, în timp ce firmele își caută angajați necalificați din străinătate.

O treime din angajații din România lucrează pe salariul minim

În ultimul an, piața muncii a intrat într-o ușoară răcire, ea s-a manifestat prin scăderea ușoară a numărului de salariați și urcarea ușoară a șomajului, care a atins nivelul de 6,1%, relatează Profit.ro.

Salariul mediu pe economie a crescut în decembrie 2025, comparativ cu aceeași lună a lui 2024 cu mai puțin de 5%, ceea ce indică o scădere de 4,5% în termeni reali, cu inflația ridicată. Dinamica nominală a sectorului privat s-a înjumătățit la 5,7% pe an în luna noiembrie, iar câștigurile din sectorul public au scăzut.

„Pentru piața muncii este importantă dinamica salariului mediu net, dar la fel de importantă este și distribuția angajaților în funcție de nivelul salarial, cu o concentrare mare de angajați la niveluri salariale mai joase sau medii care reflectă problemele structurale din piața muncii”, arată raportul.

Salariul celor mai mulți angajați este de sub 800 de euro net

58% dintre angajați sunt plătiți cu salarii nete mai mici decât 4.100 lei. Mai mult, 33% dintre angajați câștigă sub 2.700 de lei, în condițiile în care salariul minim pe economie este de circa 2.600 de lei.

Circa 18% câștigă între 4.100 și 5.850 de lei, 16% câștigă între 5.850 și 9.400 de lei, 5% între 9.400 și 14.600 de lei și 3% peste 14.600 de lei, arată calculele Concordia, pe baza datelor de la Ministerul Muncii.

„Șomaj mascat” în agricultură

Autorii raportului remarcă o pondere mare a persoanelor din agricultură, dar și tineri care nu lucrează sau nu studiază.

„Există o discrepanță foarte mare între România, unde adesea agricultura de subzistență este o formă de șomaj mascat, și alte precum Polonia, Ungaria sau Cehia care și-au consolidat acest sector”, notează autorii raportului.

Recomandările autorului: