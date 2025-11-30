Prima pagină » Actualitate » Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie

30 nov. 2025, 08:41, Actualitate
Iată ce salariu ar trebui ai în România pentru jobul tău și câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie.

Pentru această analiză, Gândul a luat în calcul 15 dintre cele mai populare meserii și salariile din alte 9 țări, precum: Bulgaria, Republica Moldova, Grecia, Ungaria, Italia, Spania, Germania, Anglia si SUA. Ce țară plătește cel mai bine și care mai puțin, aflați din tabelul următor.

Astfel, pentru meseria de Programator/Dezvoltator IT, de altfel, și cea mai bine plătită meserie dintre cele analizate, în România, ar trebui să primești un salariu de 13.000 de lei (2.600 de euro), în Bulgaria: 1.500 de euro, în Republica Moldova, pentru aceeași meserie, se încasează 1.000 de euro, în Grecia primești 1.800 de euro, în Ungaria, 1.600 de euro, în Italia primești 2000 de euro, în Spania – 2500 de euro, în Germania – 4000 de euro, Anglia – 4500 de euro, iar SUA plătește cu 6.500 de euro.

A doua meserie analizată prin prisma salariilor este cea de Inginer (Generaliști/Construcții). În România, această meserie ar trebui să fie plătită cu 7.750 lei (1.550 euro). În Bulgaria, salariul este de 900 de euro, în Republica Moldova, poți primi 600 de euro pentru această meserie, Grecia plătește cu 1.300 de euro, Ungaria, cu 1.100 de euro, Italia – 1.500 euro, Spania – 1.800 de euro, Germania – 3.500 de euro, Anglia – 3.000 de euro, iar în SUA, poți primi 5.000 de euro pentru această meserie.

A treia meserie analizată este cea de medic specialist. În România, un medic specialist ar trebui să primească suma de 12.000 de lei (2.400 de euro). În Bulgaria, un medic este plătit cu 1.700 de euro, în Republica Moldova, cu 800 de euro, în Grecia – 2.000 de euro, în Ungaria – 1.800 de euro, în Italia – 2.500 de euro, în Spania – 3.000 de euro, Germania plătește cu 5.500 de euro, Anglia cu 5.000 de euro, iar în SUA, un medic specialist poate primi 8.000 de euro.

Vezi, în continuare, în tabelul de mai sus, analiza salariilor pentru meseriile: asistent medical, contabil, profesor/învățător, Specialist Marketing, jurist, șofer profesionist, muncitor calificat, vânzător, manager, ospătar, paznic și electrician/instalator.

Tabel salarii | TOP 15 – Cele mai prost-plătite meserii din România în 2025

