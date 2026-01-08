Prima pagină » Actualitate » O turmă de oi a luat cu asalt un supermarket din Gemania. Care a fost mobilul incredibil al  mioarelor

Aproximativ 50 de oi au intrat într-un supermarket din Germania, după ce s-au pierdut de turmă. Reprezentanții magazinului au transmis că nu au de gând să ceară despăgubiri ciobanului și au transmis, ironic, faptul că intenționează să preia pentru un an întreaga grijă a turmei de 50 de oi, inclusiv furnizarea de hrană.

Incidentul a avut loc luni, 5 ianuarie, în localitatea germană Burgsinn. Aproximativ 50 de oi au intrat într-un supermarket Penny. Angajații și clienții au privit animalele cu uimire, neînțelegând ce se întâmplă, potrivit publicațiilor Osthessen și Bild, preia A3CNN.

Ulterior, reprezentanții supermarketului au anunțat că animalele au stat între rafturi și în zona caselor de marcat, timp de 20 de minute, provocând haos și lăsând în urmă câteva sticle sparte.

Ciobanul a recunoscut că turma se deplasa între zona industrială și râul Sinn, când mai multe animale s-au oprit să pască pe marginea drumului și s-au despărțit de restul grupului. Ulterior, acestea au ajuns în incinta parcării supermarketului și mai apoi în interiorul magazinului.

