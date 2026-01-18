Misterul a fost descifrat de cercetători: unde se ascunde, de fapt, frâna motivației

Ai probleme cu motivația? Poate că trebuie să depui un raport, dar nu te poți să deschizi nici măcar calculatorul. Sau există o conversație importantă pe care trebuie să o porți, dar preferi să faci cu totul altceva decât să ridici telefonul. Un nou studiu a descifrat cauzele legate de lipsa motivației.

„Mănâncă broasca” este o strategie de productivitate care sugerează că ziua ta va merge mult mai bine dacă termini mai întâi cea mai dificilă sarcină. Este o idee bună, dar uneori poate părea imposibilă. Nu este neobișnuit să fii incapabil să începi ceva, chiar și atunci când știi ce trebuie făcut. Poate fi chiar semnificativ clinic, un simptom cunoscut de medici sub numele de „avoliție”.

Avoliția a fost asociată cu afecțiuni precum depresia , schizofrenia și boala Parkinson. Știm că se întâmplă, dar ce se întâmplă de fapt în creier atunci când atingem această barieră mentală?

Un nou studiu a analizat fenomenul după ce a studiat macacii , o specie de maimuță extrem de inteligentă. Aceștia au fost antrenați să îndeplinească două sarcini. Una a dus la o recompensă (puțină apă), iar cealaltă a dus la o recompensă și un premiu.

Cercetătorii au introdus „comutatoare” artificiale în anumite celule cerebrale din striatumul ventral. Prin administrarea unui medicament (DCZ) într-o regiune cerebrală conectată, pallidumul ventral, au reușit să blocheze comunicarea de-a lungul acestei căi, permițându-le să testeze rolul acesteia în motivație.

Cele două condiții au fost indicate printr-un indiciu care le-a oferit macacilor șansa de a decide dacă vor să continue. Detaliul grăitor nu a fost dacă au decis sau nu să participe, ci dacă s-au obosit să înceapă sarcina. Acesta a arătat că macacii au început imediat sarcina de recompensă, dar nu s-au obosit să înceapă dacă au putut prevedea că va implica obținerea premiului.

Această frână mentală a început să dispară atunci când cercetătorii au slăbit temporar o conexiune din creierul macacilor între două zone cunoscute ca fiind asociate cu motivația: striatumul ventral (VS) și pallidumul ventral (VP). Acest lucru a fost realizat folosind chemogenetica , o abordare specifică care combină editarea genetică cu substanțe chimice sintetice specializate pentru a acționa asupra unor celule sau neuroni foarte specifici.

Cercetătorii au analizat mai atent și activitatea neuronală care se desfășura în timpul celor două sarcini și au observat că activitatea din VS a crescut brusc în timpul sarcinii stresante. VP, pe de altă parte, a prezentat o activitate mai redusă pe măsură ce macacii au devenit treptat mai puțin interesați să participe la sarcini.

Se pare că legătura dintre VS și VP formează „frâna motivației” care decide dacă ne apucăm de sarcini stresante sau amânăm. Este o barieră mentală frustrantă atunci când trebuie să faci ceva, dar există dintr-un motiv. Prin urmare, deși acest mecanism nou pentru știință este o țintă promițătoare pentru medicamentele care vizează avoliția clinică, cercetătorii îndeamnă la prudență pe măsură ce aflăm mai multe despre frâna motivației încorporată a creierului nostru .

„O slăbire excesivă a frânei motivaționale ar putea duce la comportamente periculoase sau la asumarea excesivă de riscuri”, a declarat Ken-ichi Amemori, autorul principal al studiului, într-un comunicat . „O validare atentă și o discuție etică vor fi necesare pentru a determina cum și când ar trebui utilizate astfel de intervenții.”

Studiul este publicat în revista Current Biology .

