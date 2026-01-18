Prima pagină » Actualitate » Misterul a fost descifrat de cercetători: unde se ascunde, de fapt, frâna motivației

Misterul a fost descifrat de cercetători: unde se ascunde, de fapt, frâna motivației

18 ian. 2026, 09:47, Actualitate
Misterul a fost descifrat de cercetători: unde se ascunde, de fapt, frâna motivației

Ai probleme cu motivația? Poate că trebuie să depui un raport, dar nu te poți să deschizi nici măcar calculatorul. Sau există o conversație importantă pe care trebuie să o porți, dar preferi să faci cu totul altceva decât să ridici telefonul. Un nou studiu a descifrat cauzele legate de lipsa motivației.

„Mănâncă broasca” este o strategie de productivitate care sugerează că ziua ta va merge mult mai bine dacă termini mai întâi cea mai dificilă sarcină. Este o idee bună, dar uneori poate părea imposibilă. Nu este neobișnuit să fii incapabil să începi ceva, chiar și atunci când știi ce trebuie făcut. Poate fi chiar semnificativ clinic, un simptom cunoscut de medici sub numele de „avoliție”.

Avoliția a fost asociată cu afecțiuni precum depresia , schizofrenia și boala Parkinson. Știm că se întâmplă, dar ce se întâmplă de fapt în creier atunci când atingem această barieră mentală?

Un nou studiu a analizat fenomenul după ce a studiat macacii , o specie de maimuță extrem de inteligentă. Aceștia au fost antrenați să îndeplinească două sarcini. Una a dus la o recompensă (puțină apă), iar cealaltă a dus la o recompensă și un premiu.

Cercetătorii au introdus „comutatoare” artificiale în anumite celule cerebrale din striatumul ventral. Prin administrarea unui medicament (DCZ) într-o regiune cerebrală conectată, pallidumul ventral, au reușit să blocheze comunicarea de-a lungul acestei căi, permițându-le să testeze rolul acesteia în motivație.

 Cele două condiții au fost indicate printr-un indiciu care le-a oferit macacilor șansa de a decide dacă vor să continue. Detaliul grăitor nu a fost dacă au decis sau nu să participe, ci dacă s-au obosit să înceapă sarcina. Acesta a arătat că macacii au început imediat sarcina de recompensă, dar nu s-au obosit să înceapă dacă au putut prevedea că va implica obținerea premiului.

Această frână mentală a început să dispară atunci când cercetătorii au slăbit temporar o conexiune din creierul macacilor între două zone cunoscute ca fiind asociate cu motivația: striatumul ventral (VS) și pallidumul ventral (VP). Acest lucru a fost realizat folosind chemogenetica , o abordare specifică care combină editarea genetică cu substanțe chimice sintetice specializate pentru a acționa asupra unor celule sau neuroni foarte specifici.

Cercetătorii au analizat mai atent și activitatea neuronală care se desfășura în timpul celor două sarcini și au observat că activitatea din VS a crescut brusc în timpul sarcinii stresante. VP, pe de altă parte, a prezentat o activitate mai redusă pe măsură ce macacii au devenit treptat mai puțin interesați să participe la sarcini.

Se pare că legătura dintre VS și VP formează „frâna motivației” care decide dacă ne apucăm de sarcini stresante sau amânăm. Este o barieră mentală frustrantă atunci când trebuie să faci ceva, dar există dintr-un motiv. Prin urmare, deși acest mecanism nou pentru știință este o țintă promițătoare pentru medicamentele care vizează avoliția clinică, cercetătorii îndeamnă la prudență pe măsură ce aflăm mai multe despre frâna motivației încorporată a creierului nostru .

„O slăbire excesivă a frânei motivaționale ar putea duce la comportamente periculoase sau la asumarea excesivă de riscuri”, a declarat Ken-ichi Amemori, autorul principal al studiului, într-un comunicat . „O validare atentă și o discuție etică vor fi necesare pentru a determina cum și când ar trebui utilizate astfel de intervenții.”

Studiul este publicat în revista Current Biology .

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ingredientul adorat de japonezi, dezvăluit de medicul nutriționist Mihaela Bilic. E mai puțin apreciat de români, dar nelipsit din bucătăria asiatică

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Siegfried Mureșan îl amenință pe Donald Trump și îi dă lecții despre democrație, în numele PPE. Ce spune europarlamentarul român al PNL
11:21
Siegfried Mureșan îl amenință pe Donald Trump și îi dă lecții despre democrație, în numele PPE. Ce spune europarlamentarul român al PNL
UTILE Trucuri și soluții ieftine și eficiente pentru întreținerea instalațiilor sanitare. Ce recomandă specialiștii
11:17
Trucuri și soluții ieftine și eficiente pentru întreținerea instalațiilor sanitare. Ce recomandă specialiștii
ULTIMA ORĂ Dronă căzută în curtea unui localnic din Vrancea. MApN transmite: „Nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”
11:01
Dronă căzută în curtea unui localnic din Vrancea. MApN transmite: „Nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Relația cu America este singura relație de securitate care îți poate asigura siguranța națională”
11:00
Dan Dungaciu: „Relația cu America este singura relație de securitate care îți poate asigura siguranța națională”
UTILE Angajați care primesc zile suplimentare de concediu în 2026. Durata pentru fiecare situație
10:47
Angajați care primesc zile suplimentare de concediu în 2026. Durata pentru fiecare situație
CONTROVERSĂ Analiză Financial Times | Bomba cu ceas din Europa: sistemul de pensii a devenit „călcâiul lui Ahile” în fața noilor amenințări. Ce soluții caută marile state europene pentru protejarea populației într-o lume dominată de război și instabilitate economică
10:46
Analiză Financial Times | Bomba cu ceas din Europa: sistemul de pensii a devenit „călcâiul lui Ahile” în fața noilor amenințări. Ce soluții caută marile state europene pentru protejarea populației într-o lume dominată de război și instabilitate economică
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Cancan.ro
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator peste noapte. „Nu a vrut și am insistat!”. Cui îi datorează bani
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
Speranță pentru „satul hobbiților” de peste Prut. Turiști din toată lumea, atrași de locuințele care amintesc de „Stăpânul inelelor”
Cancan.ro
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
10 fapte surprinzătoare despre Pompeii, cel mai faimos dezastru al Antichității
Gândul de Vreme Ger de crapă pietrele în România, ca în iernile de altădată. ANM, informare meteo de ultimă oră, valabilă până joi, temperaturi minime de -20°C
10:35
Ger de crapă pietrele în România, ca în iernile de altădată. ANM, informare meteo de ultimă oră, valabilă până joi, temperaturi minime de -20°C
VIDEO Silviu Predoiu: „România este amenințată de irelevanță. Mă sperie că devine irelevantă și pentru români”
10:30
Silviu Predoiu: „România este amenințată de irelevanță. Mă sperie că devine irelevantă și pentru români”
SPORT Andrei Nicolescu, anunț despre fair-play-ul financiar înainte de Dinamo – U Cluj
10:05
Andrei Nicolescu, anunț despre fair-play-ul financiar înainte de Dinamo – U Cluj
ANALIZA de 10 Culisele proiectului „Nightfall”. Marea Britanie îi promite lui Zelenski o rachetă balistică amenințătoare pentru Moscova, dar drumul de la teorie la practică este lung
10:00
Culisele proiectului „Nightfall”. Marea Britanie îi promite lui Zelenski o rachetă balistică amenințătoare pentru Moscova, dar drumul de la teorie la practică este lung
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Într-un fel sau altul, Groenlanda va intra în siajul Statelor Unite ale Americii”
10:00
Dan Dungaciu: „Într-un fel sau altul, Groenlanda va intra în siajul Statelor Unite ale Americii”

Cele mai noi

Trimite acest link pe