Lia Olguța Vasilescu, primărița PSD a Craiovei, dar și liberalul Vladimir Petruț, edilul orașului Cavnic, au comentat, în exclusivitate, pentru Gândul, consecințele proiectulului de lege ce presupune o tăiere de 10% a fondului de salarii din administrația locală. Potrivit Olguței Vasilescu a fost nevoie de negocieri intense cu Ilie Bolojan pentru a-l convinge să renunțe la reducerea de 45%, pe care o propusese inițial. Primarul din Cavnic îl critică chiar pe liderul partidului din care face parte și argumentează cum măsura, în forma sa actuală, „nu a fost gândită”.

Proiectul de lege ce implică tăierea cu 10% a fondului de salariu din administrația locală are un impact major, mai ales, asupra primăriilor din orașele mici. Edilul Vladimir Petruț, din Cavnic, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că ultima măsura impusă de Ilie Bolojan aduce instituția pe care o conduce într-o situația critică.

Primarul liberal din Cavnic: „Consider că e o mare prostie și n-au gândit nimic”

Deși Petruț este membru al Partidului Național Liberal, condus de însuși Bolojan, primarul a menționat, că obligativitatea de a reduce cu 10% fondul de salarii este „o mare prostie”. Acesta a argumentat că deja a fost obligat de pachetul anterior de măsuri să facă tăieri, iar actualul proiect de lege este „o mare greșeală”

„Tu nu poți să vii cu ordonanța să mă obligi să mai fac după două luni încă o reducere, când eu am făcut deja reducerea. Consider că guvernul a făcut o mare greșeală și nu a făcut o diferențiere, să spună: „acele UAT-uri care în anul 2025, sau în ultimele 12 luni nu au făcut nicio reducere să aplice această măsură”. Dar noi care am făcut-o, cum să vii după două luni să mă obligi din nou! Consider că e o mare prostie și n-au gândit nimic. Adică toate sunt aruncate pe heirup!”, a declarat Vladimir Petruț.

Vladimir Petruț este de părere că premierul Ilie Bolojan ar fi trebuit să se consulte cu primarii, înainte să implementeze măsuri, care „sunt numai de ochii lumii”.

„În condițiile date, eu i-aș spune lui Ilie Bolojan în felul următor, dacă dorește să facă lucrurile corecte și chiar să facă o reorganizare care să și aducă avantaje României și care să și fie văzută bine în ochii tuturor, să dialogheze cu aleșii locali”, precizează Vladimir Petruț.

„O viziune, care nu este adaptată la nevoile și la situațiile de astăzi”

Petruț menționează că primăriile pot externaliza până la 80% din servicii. Mai exact, angajații pot fi concediați, dar au posibilitatea de a colabora, în continuare, cu primăria prin contracte PFA.

Bolojan are „o viziune, care nu este adaptată la nevoile și la situațiile de astăzi”, subliniază primarul din Cavnic, o concluzie ce ilustrează o bună parte din realitatea aparatului de guvernare.

„De fapt, măsurile sunt numai de ochii lumii. Eu pot spune angajatului: „domnule, du-te acasă, fă-ți o firmă de contabilitate că te angajez și fac prezent servicii cu tine că legea îmi permite”. Și atunci nu-l plătești pe o ușă că-l plătești pe alta. De aceea vă spun că el nu gândește nu are soluții clare, el are doar o viziune, care nu este adaptată la nevoile și la situațiile de astăzi. La nivelul unei primării se pot externaliza până la 80% din servicii”, declară Vladimir Petruț.

„Bolojan, ori, primește în plic ceea ce face și pune în aplicare, ori are o problemă”

La întrebarea Gândul cu privire la măsurile nocive ale lui Ilie Bolojan, în contextul în care acesta a fost primarul Oradei, edilul Vladimir Petruț a emis o idee controversată, însă de luat în considerare. Edilul a precizat că absurdul măsurilor pe care le ia în calitate de premier ar fi justificat doar dacă acesta ar primi ordine „în plic”. „El știe clar că este crimă clară pentru primării ceea ce face”, mai adugă primarul din Cavnic.

„Părerea mea este că e o ură mare. Eu nu-l văd pe domnul Bolojan ca fiind un om prost sau cu lipsă de experiență. Dânsul, ori, primește în plic ceea ce face și pune în aplicare, ori are o problemă personală. Toate măsurile luate până acum nu au avut niciun efect. În comunității mele, de exemplu, nu am văzut nicio schimbare, nu am văzut banii mai mulți în buget. El știe clar că este crimă clară pentru primării ceea ce face”, menționează Vladimir Petruț.

„Cel mai mare jaf din istoria României ce l-a făcut Ilie Bolojan. Ați furat banii românilor și pentru asta trebuie să plătiți toți! Mai avem dreptul să trăim și noi? Sau dăm toți banii la ucraineni?”

Vladimir Petruț a publicat pe rețelele de socializare mesajul un masaj virulent la adresa lui Ilie Bolojan

„Primarul liberal din Maramureș îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „E o mare prostie. Măsuri de ochii lumii. Cel mai mare jaf din istoria României pe care l-a făcut Ilie Bolojan. Ne-au furat banii! Hoții! Ați furat banii românilor și pentru asta trebuie să plătiți toți! Mai avem dreptul să trăim și noi? Sau dăm toți banii la ucraineni?”, a transmis primarul din Cavnic.

Lia Olguța Vasilescu: „S-a negociat mult. La început se voiau disponibilizări în procent de 45%”

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, s-a plâns în repetate rânduri de taxele impuse de Ilie Bolojan primăriilor. În fața noului proiect de lege, de reducere cu 10% a fondului de salarii, Olguța Vasilescu a declarat pentru Gândul că a fost nevoie de necocieri intense pentru ca Bolojan să renunțe a tăierile de 45%, pe care le propusese inițial.

„S-a negociat mult și s-a ajuns la această varianta. La început se vorbea de disponibilizări în procent de 45% ceea ce făcea nefuncționale primăriile din comunele mici care au oricum puțini angajați”, precizează Olguța Vasilescu.

Aceasta a precizat că și la primăria Craiovei, din cauza proiectului de lege, este obligată să facă disponibilizări, pentru a nu tăia salarii.

„Pachetul este cum ne-am înteles în coaliție. Majoritatea primarilor vor face disponibilizări, nu vor tăia salarii. Și noi la Craiova facem disponibilizări, fiindcă salariile, odată tăiate nu vor mai putea creste. Sunt încă primării din rural cu număr mic de angajați, care vor prefera să taie salarii ca să nu piardă personal necesar și să se blocheze”, mai adaugă Olguța Vasilescu.

FOTO: Mediafax