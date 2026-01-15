Prima pagină » EXCLUSIV » Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „E o mare prostie. Măsuri de ochii lumii. Cel mai mare jaf din istoria României pe care l-a făcut Ilie Bolojan. Ne-au furat banii! Hoții! Ați furat banii românilor și pentru asta trebuie să plătiți toți! Mai avem dreptul să trăim și noi? Sau dăm toți banii la ucraineni?”. Olguța Vasilescu, obligată de Bolojan să facă tăieri de 10% la primăria Craiovei

Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „E o mare prostie. Măsuri de ochii lumii. Cel mai mare jaf din istoria României pe care l-a făcut Ilie Bolojan. Ne-au furat banii! Hoții! Ați furat banii românilor și pentru asta trebuie să plătiți toți! Mai avem dreptul să trăim și noi? Sau dăm toți banii la ucraineni?”. Olguța Vasilescu, obligată de Bolojan să facă tăieri de 10% la primăria Craiovei

Ruxandra Radulescu
15 ian. 2026, 16:39, EXCLUSIV

Lia Olguța Vasilescu, primărița PSD a Craiovei, dar și liberalul Vladimir Petruț, edilul orașului Cavnic, au comentat, în exclusivitate, pentru Gândul, consecințele proiectulului de lege ce presupune o tăiere de 10% a fondului de salarii din administrația locală. Potrivit Olguței Vasilescu a fost nevoie de negocieri intense cu Ilie Bolojan pentru a-l convinge să renunțe la reducerea de 45%, pe care o propusese inițial. Primarul din Cavnic îl critică chiar pe liderul partidului din care face parte și argumentează cum măsura, în forma sa actuală, „nu a fost gândită”. 

Proiectul de lege ce implică tăierea cu 10% a fondului de salariu din administrația locală are un impact major, mai ales, asupra primăriilor din orașele mici. Edilul Vladimir Petruț, din Cavnic, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că ultima măsura impusă de Ilie Bolojan aduce instituția pe care o conduce într-o situația critică.

Primarul liberal din Cavnic: „Consider că e o mare prostie și n-au gândit nimic”

Deși Petruț este membru al Partidului Național Liberal, condus de însuși Bolojan, primarul a menționat, că obligativitatea de a reduce cu 10% fondul de salarii este „o mare prostie”. Acesta a argumentat că deja a fost obligat de pachetul anterior de măsuri să facă tăieri, iar actualul proiect de lege este „o mare greșeală”

„Tu nu poți să vii cu ordonanța  să mă obligi să mai fac după două luni încă o reducere, când eu am făcut deja reducerea.

Consider că  guvernul a făcut o mare greșeală și nu a făcut o diferențiere, să spună: „acele UAT-uri care în anul 2025, sau în ultimele 12 luni nu au făcut nicio reducere să aplice această măsură”. Dar noi care am făcut-o, cum să vii după două luni să mă obligi din nou!

Consider că e o mare prostie și n-au gândit nimic. Adică toate sunt aruncate pe heirup!”, a declarat Vladimir Petruț.

Vladimir Petruț este de părere că premierul Ilie Bolojan ar fi trebuit să se consulte cu primarii, înainte să implementeze măsuri, care „sunt numai de ochii lumii”.

„În condițiile date, eu i-aș spune lui Ilie Bolojan în felul următor, dacă dorește să facă lucrurile corecte și chiar să facă o reorganizare care să și aducă avantaje României și care să și fie văzută bine în ochii tuturor, să dialogheze cu aleșii locali”, precizează Vladimir Petruț.

„O viziune, care nu este adaptată la nevoile și la situațiile de astăzi”

Petruț menționează că primăriile pot externaliza până la 80% din servicii. Mai exact, angajații pot fi concediați, dar au posibilitatea de a colabora, în continuare, cu primăria prin contracte PFA.

Bolojan are „o viziune, care nu este adaptată la nevoile și la situațiile de astăzi”, subliniază primarul din Cavnic, o concluzie ce ilustrează o bună parte din realitatea aparatului de guvernare.

„De fapt, măsurile sunt numai de ochii lumii. Eu pot spune angajatului: „domnule, du-te acasă, fă-ți o firmă de contabilitate că te angajez și fac prezent servicii cu tine că legea îmi permite”. Și atunci nu-l plătești pe o ușă că-l plătești pe alta.

De aceea vă spun că el nu gândește nu are soluții clare, el are doar o viziune, care nu este adaptată la nevoile și la situațiile de astăzi. La nivelul unei primării se pot externaliza până la 80% din servicii”, declară Vladimir Petruț.

„Bolojan, ori, primește în plic ceea ce face și pune în aplicare, ori are o problemă”

La întrebarea Gândul cu privire la măsurile nocive ale lui Ilie Bolojan, în contextul în care acesta a fost primarul Oradei, edilul Vladimir Petruț a emis o idee controversată, însă de luat în considerare. Edilul a precizat că absurdul măsurilor pe care le ia în calitate de premier ar fi justificat doar dacă acesta ar primi ordine „în plic”. „El știe clar că este crimă clară pentru primării ceea ce face”, mai adugă primarul din Cavnic.

„Părerea mea este că e o ură mare. Eu nu-l văd pe domnul Bolojan ca fiind un om prost sau cu lipsă de experiență. Dânsul, ori, primește în plic ceea ce face și pune în aplicare, ori are o problemă personală.

Toate măsurile luate până acum nu au avut niciun efect. În comunității mele, de exemplu, nu am văzut nicio schimbare, nu am văzut banii mai mulți în buget.

El știe clar că este crimă clară pentru primării ceea ce face”, menționează Vladimir Petruț.

„Cel mai mare jaf din istoria României ce l-a făcut Ilie Bolojan. Ați furat banii românilor și pentru asta trebuie să plătiți toți! Mai avem dreptul să trăim și noi? Sau dăm toți banii la ucraineni?”

Vladimir Petruț a publicat pe rețelele de socializare mesajul un masaj virulent la adresa lui Ilie Bolojan

„Primarul liberal din Maramureș îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „E o mare prostie. Măsuri de ochii lumii. Cel mai mare jaf din istoria României pe care l-a făcut Ilie Bolojan. Ne-au furat banii! Hoții! Ați furat banii românilor și pentru asta trebuie să plătiți toți! Mai avem dreptul să trăim și noi? Sau dăm toți banii la ucraineni?”, a transmis primarul din Cavnic.

Lia Olguța Vasilescu: „S-a negociat mult. La început se voiau disponibilizări în procent de 45%”

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, s-a plâns în repetate rânduri de taxele impuse de Ilie Bolojan primăriilor. În fața noului proiect de lege, de reducere cu 10% a fondului de salarii, Olguța Vasilescu a declarat pentru Gândul că a fost nevoie de necocieri intense pentru ca Bolojan să renunțe a tăierile de 45%, pe care le propusese inițial.

„S-a negociat mult și s-a ajuns la această varianta. La început se vorbea de disponibilizări în procent de 45% ceea ce făcea nefuncționale primăriile din comunele mici care au oricum puțini angajați”, precizează Olguța Vasilescu.

Aceasta a precizat că și la primăria Craiovei, din cauza proiectului de lege, este obligată să facă disponibilizări, pentru a nu tăia salarii.

„Pachetul este cum ne-am înteles în coaliție. Majoritatea primarilor vor face disponibilizări, nu vor tăia salarii. Și noi la Craiova facem disponibilizări, fiindcă salariile, odată tăiate nu vor mai putea creste.

Sunt încă primării din rural cu număr mic de angajați, care vor prefera să taie salarii ca să nu piardă personal necesar și să se blocheze”, mai adaugă Olguța Vasilescu.

FOTO: Mediafax

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Un tânăr a murit în pușcărie după ce medicii i-au tratat infecția cerebrală cu analgezice. Au fost anunțate Parchetul și Poliția
05:00
Un tânăr a murit în pușcărie după ce medicii i-au tratat infecția cerebrală cu analgezice. Au fost anunțate Parchetul și Poliția
EXCLUSIV Bucureștiul, ca în război. Peste 3.000 de blocuri nu au căldură. „La Kiev se bombardează țevi, la noi crapă singure. Este avaria secolului. Acum este cel mai periculos, pentru că românii improvizează”
06:00, 14 Jan 2026
Bucureștiul, ca în război. Peste 3.000 de blocuri nu au căldură. „La Kiev se bombardează țevi, la noi crapă singure. Este avaria secolului. Acum este cel mai periculos, pentru că românii improvizează”
EXCLUSIV Cum au încercat Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia să înduplece instanța Curții de Apel București să le schimbe măsura arestului preventiv. Motivarea judecătorului
15:38, 13 Jan 2026
Cum au încercat Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia să înduplece instanța Curții de Apel București să le schimbe măsura arestului preventiv. Motivarea judecătorului
EXCLUSIV Pacientă internată la spitalul de psihiatrie de la Bălăceanca, torturată de personalul medical. Un asistent a fost reținut
05:00, 13 Jan 2026
Pacientă internată la spitalul de psihiatrie de la Bălăceanca, torturată de personalul medical. Un asistent a fost reținut
EXCLUSIV Ce s-a întâmplat, de fapt, cu gardienii de la școala de corecție acuzați că îi obligau pe minori să le satisfacă fanteziile
05:00, 12 Jan 2026
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu gardienii de la școala de corecție acuzați că îi obligau pe minori să le satisfacă fanteziile
EXCLUSIV Sute de români au aderat la o nouă sectă după ce un așa zis pastor i-a convins că poate să-i vindece de cancer. Ce spun reprezentanții Guvernului
05:00, 11 Jan 2026
Sute de români au aderat la o nouă sectă după ce un așa zis pastor i-a convins că poate să-i vindece de cancer. Ce spun reprezentanții Guvernului
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Cancan.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Un nou telescop spațial NASA a fost lansat! Tot ce să știi despre misiunea Pandora
INEDIT După ce a fost pălmuit de soție la scara avionului, Macron a apărut în fața trupelor franceze cu un ochi roșu
17:23
După ce a fost pălmuit de soție la scara avionului, Macron a apărut în fața trupelor franceze cu un ochi roșu
SPORT Cât a costat transferul lui Otto Hindrich de la CFR Cluj la Legia Varșovia
17:14
Cât a costat transferul lui Otto Hindrich de la CFR Cluj la Legia Varșovia
CONTROVERSĂ Nicușor Dan spune că 2025 a fost un succes, dar semnele de criză se adună. „Am reușit să încheiem anul cu o reducere consistentă a deficitului bugetar și o ușoară creștere economică”. Bate criza la ușă în 2026? Care sunt indiciile
17:14
Nicușor Dan spune că 2025 a fost un succes, dar semnele de criză se adună. „Am reușit să încheiem anul cu o reducere consistentă a deficitului bugetar și o ușoară creștere economică”. Bate criza la ușă în 2026? Care sunt indiciile
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 15 ianuarie 2026. Report de peste 3,05 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
17:07
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 15 ianuarie 2026. Report de peste 3,05 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
LIVE UPDATE Criza iraniană: prezență masivă a securității în Teheran, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran. Guvernele arabe insistă pe detensionare
17:05
Criza iraniană: prezență masivă a securității în Teheran, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran. Guvernele arabe insistă pe detensionare
FLASH NEWS Ce poezie de Mihai Eminescu au ales să recite, în limba română, ambasadorii Marii Britanii: „Astăzi sărbătorim alături de voi”
16:59
Ce poezie de Mihai Eminescu au ales să recite, în limba română, ambasadorii Marii Britanii: „Astăzi sărbătorim alături de voi”

Cele mai noi

Trimite acest link pe