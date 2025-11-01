Oamenii din zona CET Craiova sunt disperați din cauza cenușei. Poluarea, la cote maxime. Cum arată mașinile și casele acoperite cu cenușă

Oamenii din zona CET Craiova sunt disperați din cauza cenușei și a fost aplicată a treia amendă pentru poluare, în acest an.

Termo Craiova din nou amendată de Garda de mediu Dolj pentru poluare. Comisarii Gărzii de Mediu au făcut un control după ultima avarie de acum câteva zile și au stabilit că există un grad mare de poluare. Au dat o amenda de 15.000 lei și îi obligă să remedieze cât mai repede aceste probleme în ceea ce privește instalația foarte veche.

Cenușa de la CET Craiova se așterne peste gospodăriile localnicilor

Ramona locuiește chiar lângă termocentrala din Bariera Vâlcii, un cartier din Craiova. Femeia, ca și alte câteva mii de locuitori din zonă, trăiește un adevărat coșmar. Zilnic strânge cenușa din curte. La ultima avarie femeia nici nu a ieșit din casă din cauza norului mare de cenușă.

„Pe 30 octombrie s-a finalizat controlul anual și s-au făcut constatările că funcționează în mai puțini parametri. De dimineața până acum e mai rău. Am făcut «n» sesizări, nu ne ajută nimeni cu nimic”, spune Ramona Fîlcu.

Și vecinii ei trăiesc un adevărat coșmar.

„Degeaba îi amendează. Că aceiași chestie se întâmplă. Luăm cu făgașul cenușă. Avem copii, avem nepoți, avem o vârstă… terasele pline de cenușă”, spune o femeie din zonă.

Cenușa nu se pune doar în curțile oamenilor, ci și pe autoturisme. Zeci de mașini parcate, aici, în fața Termo, sunt acoperite de cenușă.

Comisarii Gărzii de Mediu Dolj au făcut un control și au dat a treia amendă în acest an pentru poluare excesivă.

Conducerea termocentralei a refuzat să comenteze situația.

Autorul recomandă:

O nouă iarnă cu risc de alertă în sistemul energetic național. În scenariu pesimist, termocentralele din Oltenia și Valea Jiului nu vor funcționa

PROTEST la poarta Termocentralei Craiova împotriva poluării

Cartierul din Craiova în care DISPERAREA locuitorilor a ajuns la limită. Modalitatea inedită prin care trag un nou semnal de alarmă împotriva poluării