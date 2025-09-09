Un lac unic în țară, cu apă dulce pe un masiv de sare e apărat cu îndârjire de localnicii din județul Buzău. Oamenii se fac scut în fața intențiilor autorităților de a capta apă pentru satele lovite de secetă. Un sătean s-a filmat chiar lângă latrina de pe mal și avertizează că apa nu poate fi potabilă din cauza dejecțiilor. Alții invocă tragediile petrecute aici, unde, de-a lungul timpului s-au înecat mulți oameni.

Vestea că lacul Meledic ar putea deveni sursă de apă de băut pentru locanicii din satele buzoiene, de pe Valea Slănicului, greu încercate de secetă, a revoltat lumea. Oamenii acuză autoritățile că vor să-i bage în mormânt, nu alta.

Aici este o toaletă publică, la nici zece metri de lac, vă dați seama că pânza freatică este contaminată, vă dați seama ce apă urmează să bem.

Argumentele curg, unele mai neașteptate ca altele. În apărarea lacului, oamenii amintesc de accidentele tragice petrecute de-a lungul timpului și spun că apele au rămas murdare și necurățate.

„E atâta mizerie în lac, de atâta timp și mai ales câți morți au fost aici!”

Totuși, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Buzău a dat undă verde captării provizorii. Seceta a secat sursa tradițonală de alimentare, iar zece mii de locuitori, din patru comune, riscă să rămână fără apă.

”În condițiile în care acest lac nu are izvor și nu se poate regenera, aici o să fie un dezastru. Acest lac o să sece”.

Dicolo de controverse și conspirații, în teren, oamenii se plâng de sete.



Lacul Meledic e o bijuetrie rară, nu un simplu ochi de apă. Ascuns pe un munte de sare, e singurul lac dulce de acest fel din România, o minune geologică inclusă în Geoparcul UNESCO, ținutul Buzăului. De aceea, oamenii locului se pun de-a curmezișul planurilor oficiale, potrivit Știrile Kanal D.

