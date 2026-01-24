Prima pagină » Actualitate » Vicepremierul Oana Gheorghiu se plânge de salariul de la Guvern și e nostalgică după salariul uriaș de la Dăruiește Viață

Vicepremierul Oana Gheorghiu se plânge de salariul de la Guvern și e nostalgică după salariul uriaș de la Dăruiește Viață

24 ian. 2026, 15:43, Actualitate

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, într-o intervenție live pentru Digi 24, că salariul pe care îl încasează în prezent este mai mic decât cel pe care îl avea înainte de a ocupa funcția de vicepremier. De asemenea, Gheorghiu a transmis că nu are niciun alt beneficiu din partea statului. 

Întrebată de moderatorul emisiunii dacă, odată cu funcția de vicepremier, beneficiază de un venit mai mare, Oana Gheorghiu a transmis că veniturile sale au scăzut de la 20.000 de lei la 14.300 de lei pe lună. Vicepremierul a adăugat că nu are parte de alte beneficii din partea statului, cum ar fi o locuință sau o mașină de serviciu.

„Câștigam 20.000 de lei, acum câștig 14.300 de lei. Nu am niciun beneficiu. Mașina puteam să am, dar am refuzat, îmi place să merg singură, să fiu independentă”, a spus Oana Gheorghiu. 

De asemenea, Oana Gheorghiu a transmis ferm că nu beneficiază nici de protecție din partea Serviciului de Protecție și Pază (SPP).

