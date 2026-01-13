Cum vrea Oana Gheorghiu să facă curățenie în companiile care falimentează statul. „Sunt în jur de 185 de companii complet inactive”

Oana Gheorghiu a vorbit despre planurile guvernului de a verifica și reorganiza firmele la care statul e acționar, dar care nu își mai justifică existența. Potrivit lui Gheorghiu, din analiza documentului primit de la Ministerul de Finanţe, sunt „în jur de 185 de companii complet inactive, fără declaraţii financiare, ele mai existând doar pentru că nu au fost închise la Registrul Comerțului”.Unele dintre ele sunt, practic, doar niște „clădiri rămase pe hârtie” care nu generează nimic și trag după ele pierderi sau birocrație inutilă pentru stat.

„Trebuie să găsim soluții să le închidem, să facem curățenie în lista asta de companii”, a spus vicepremierul la Digi24. Executivul vrea eliminarea firmelor care „nu au ce căuta” în economia de azi.

Ideea de „curățenie” nu se oprește strict la radierea celor inactive. Gheorghiu a explicat că Guvernul vrea și o transparență mai mare și o guvernanță mai strictă a companiilor de stat care încă funcționează, incluzând schimbări în modul în care sunt numiți membrii consiliilor de administrație, cu accent pe competență reală și nu pe politică.

„Este o situație pe datele financiare ale anului 2024. Sunt multe companii de stat care lucrează fie în pierdere, unele sunt inactive, iar altele sunt în faliment. Ce e diferit sau ce încercăm să facem diferit de acum încolo, mai ales că avem o lege nouă, care ne permite să facem schimbări la nivelul în care sunt conduse companiile de stat, este exact selecția acestor consilii de administrație conform procedurilor OCDE și conform asumărilor noastre din PNRR. De fapt și de drept, reforma unei companii de stat constă în calitatea consiliului de administrație. De asta depinde mai departe felul în care este condusă o companie, iar asta se schimbă acum”, a declarat Gheorghiu.

Până atunci, mesajul Oanei Gheorghiu este că statul nu trebuie să păstreze firme doar de dragul lor. Dacă o companie nu funcționează, nu aduce valoare și doar „trage după ea” resurse, e locul ei să dispară.

„Sunt companii inactive, companii care nu mai au angajați sau care nu mai au nimic, ci doar atârnă în documente. Fie mai au – nu știu, dau un exemplu – două locomotive de 100 de ani pe care nu vrea nimeni să le cumpere sau cu care nu au ce să mai facă și asta face ca acea companie să nu poată fi lichidată. Sunt companii pentru care trebuie să găsim soluții să le închidem, să facem curățenie, să le reducem numărul. În alte state similare cu România, companiile de stat sunt undeva la 300, maximum”, a concluzionat vicepremierul.

