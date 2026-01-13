Oana Gheorghiu, părere controversată despre mărirea taxelor: „Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România”

Oana Gheorghiu este de părere că „taxa pe proprietate era foarte mică în România”, în ciuda faptului că măsura de majorare a taxelor a stârnit deja indignare în rândul contribuabililor. Gheorghiu a explicat că noile reglementări sunt parte dintr‑un efort al guvernului de a crește veniturile locale și de a reduce pierderile legate de impozitarea bunurilor.

În opinia ei, majorarea nu e o alegere arbitrară, ci o ajustare necesară după ani în care sistemul nu a ținut pasul cu realitatea economică.

„Impozitul s-a majorat cum s-a majorat la toată lumea, în aceeași măsură. Eu cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România. Într-adevăr, poate că trebuia un proces început mai demult și crescut progresiv. Nu s-a făcut, deși înțeleg că exista o legislație care prevedea acest lucru, o creștere progresivă a taxei pe proprietate. Sunt convinsă că acest Guvern, dacă ar fi avut alte soluții, le-ar fi implementat, dar știm cu toții de unde am pornit, cu ce deficit am pornit și care sunt țintele care să ne aducă pe linia de plutire. Cred că e normal ca taxa pe proprietate să fie una care să răspundă nevoilor de susținere a cheltuielilor bugetare, pe de o parte, și, pe de altă parte, să fie în linie cu ce se întâmplă și în alte țări. Știu că nu e ușor pentru toată lumea și îmi dau seama că este un efort mare, dar cred că altă soluție, în momentul ăsta, pentru a susține bugetul nu exista”, a spus vicepremierul la Digi24.

Desigur, nu toată lumea este de acord. În mai multe orașe românii au început să simtă direct schimbările. În unele cazuri, impozitele și taxele locale s-au mărit semnificativ și au generat confuzie și nemulțumire la ghișeele primăriilor. Unii contribuabili spun că majorările sunt prea mari și că volumul noilor sume pune o povară grea pe bugetul familiei.

Taxele cresc și mai mult din 2027

Guvernul a anunțat o modificare importantă pentru toți proprietarii de case, apartamente sau terenuri din România. Începând cu 1 ianuarie 2027, impozitul pe clădiri și terenuri pentru persoanele fizice va fi calculat în funcție de valoarea de piață reală a proprietății, nu după criteriile vechi de acum.

Practic, dacă ai o casă sau un teren, statul nu va mai folosi valorile „pe hârtie” din anii trecuți. În schimb, baza de calcul va reflecta prețul real pe care îl are proprietatea pe piață în acel moment. Asta înseamnă că impozitul tău poate fi diferit față de ceea ce plăteai până acum, în multe cazuri mai mare, dacă piața imobiliară este scumpă.

