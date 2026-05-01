Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis o serie de mailuri, noaptea trecută, către toţi social democraţii care ar fi putut să fie convinşi să nu voteze moţiunea împotriva Guvernului Ilie Bolojan.

Printre aceştia se află şi fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu. Acesta din urmă nu a pierdut ocazia să şi răspundă, printr-un mesaj postat pe Facebook.

„Mi-a scris Oana Gheorghiu!

99% din români nu știu cine este Oana Gheorghiu!

Dar, sigur, 85% din români nu își doresc ce își dorește Oana Gheorghiu! Iar „adevărul” Oanei Gheorghiu este o minciună în spatele căreia se ascund interese de miliarde de euro.

Ale unora, 1%, care o vor pe Oana să semneze!

Noi nu! Pa, Oana!

Ia-l și pe Ilie”, este răspunsul lui Câciu la epistola vicepremierului Gheorghiu.

