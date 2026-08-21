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Oana Gheorghiu, manifest pentru recâștigarea încrederii oamenilor. Ce mesaj mobilizator le transmite vicepremierul românilor

Oana Gheorghiu, manifest pentru recâștigarea încrederii oamenilor. Ce mesaj mobilizator le transmite vicepremierul românilor
Oana Gheorghiu, manifest pentru recâștigarea încrederii oamenilor
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Vicepremier într-un guvern demis prin votul covârșitor al Parlamentului, dar cu miniștri care refuză să-și părăsească fotoliile, Oana Gheorghiu vorbește despre recâștigarea încrederii oamenilor. Își începe textul postat pe social media cu expresia „Încrederea se câștigă greu și se pierde ușor”.

Pe Facebook, Oana Gheorghiu dă vina pe clasa politică și corupția din țară pentru actuala stare de fapt.

Niciun cuvânt despre contractele cu dedicație semnate de un prim-ministru îndepărtat din funcție, nicio explicație pentru cum am ajuns aici – să avem un Guvern demis de Parlament rămas pe poziții, cu lefuri și salarii încasate în continuare.

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Oana Gheorghiu: „Am pierdut încrederea din cauza corupților”

Redăm mai jos mesajul integral postat de Oana Gheorghiu:

Încrederea se câștigă greu și se pierde ușor.

Noi ne-am pierdut-o încet, an după an, promisiune după promisiune, minciună după minciună.

Am pierdut încrederea în politică din cauza corupților care au transformat bugetul statului în propria pușculiță.

Am pierdut încrederea în justiție din cauza proceselor amânate până la prescriere și a dosarelor plimbate din instanță în instanță până când timpul a făcut ceea ce legea nu a mai apucat să facă.

Am pierdut încrederea în instituțiile statului din cauza cutiilor de pantofi — a banilor numărați pe întuneric de oameni care, la lumină, vorbeau despre reformă și integritate.

De fiecare dată, aceleași promisiuni goale.

De fiecare dată, aceeași dezamăgire.

Așa am ajuns să credem că politica și căpătuirea sunt sinonime în țara noastră.

Că oricine intră curat în politică ajunge, mai devreme sau mai târziu, murdar.

Dar nu asta e politica și nu ăsta e sensul ei.

Adevărata politică înseamnă să te pui în slujba oamenilor. Să răspunzi pentru deciziile tale, nu să te ascunzi în spatele lor. Să contribui la bunăstarea celor din jur, nu la propria bunăstare.

Diferența dintre adevărata politică și ce a trebuit noi să îndurăm în toți acești ani — asta ne-a distrus încrederea în stat.

Încrederea se recâștigă cu responsabilitate, cu fapte concrete, cu asumare și cu decizii luate corect chiar și atunci când ele deranjează interesele mafioților influenți.

România e plină de oameni harnici și cinstiți.

Diaspora e plină de români care își iubesc țara, chiar și de la mii de kilometri distanță.

Nu renunțăm la luptă. Nu ne dăm bătuți.

Trebuie să reconstruim încrederea în România.

Cu siguranță nu va fi ușor și cu siguranță nu va fi nici repede.

Însă am convingerea că împreună vom reuși, cărămidă cu cărămidă, să construim un stat care își respectă cetățenii și o țară așa cum merităm”.

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