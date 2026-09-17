Mai multe plăți APIA destinate fermierilor întârzie, deși pentru cele mai multe scheme de sprijin procentul achitat a ajuns la un nivel ridicat. Problema apare în cazul unor măsuri care necesită un sistem informatic nou, iar autoritățile au început abia în luna septembrie procedurile pentru dezvoltarea aplicației necesare.

Vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a explicat situația în cadrul emisiunii „Agricultura la Raport”, difuzată de Agro TV. Potrivit acestuia, pe cele mai multe scheme de plată, APIA a achitat între 98% și 99% din sumele datorate fermierilor.

Ministrul a indicat procente de plată de 99%, 98% și 99,26% pentru diferite tipuri de subvenții. Există însă și câteva măsuri pentru care nivelul plăților se situează în jurul valorii de 90%.

Sistemul informatic întârzie plata unor subvenții

O parte dintre fermierii care încă nu și-au primit banii trebuie să mai aștepte, deoarece APIA nu dispune încă de aplicația informatică necesară pentru efectuarea acestor plăți.

Tánczos Barna a precizat că autoritățile semnează în această perioadă contractul pentru dezvoltarea programului informatic. Potrivit ministrului, banii pentru unele dintre aceste măsuri ar fi trebuit să ajungă în conturile beneficiarilor încă din luna iunie.

Situația vizează scheme care au un număr mai redus de beneficiari și presupun sume mai mici, însă plata lor depinde de finalizarea noului sistem informatic.

Plățile, întârziate de nefuncționalitatea sistemului informatic

Șeful interimar al Ministerului Agriculturii a atras atenția asupra întârzierii dezvoltării aplicației informatice. El a precizat că procedurile pentru noul sistem au ajuns în septembrie, deși unele plăți trebuiau efectuate cu mai multe luni înainte.

„Abia acum semnăm contractul pentru a dezvolta softul cu care trebuie să plătim banii care trebuiau să fie în contul fermierilor în iunie”, a declarat Tánczos Barna, citat de Agro TV. suri, pentru care autoritățile trebuie să creeze instrumentele informatice necesare.

La acest moment, data exactă la care vor fi efectuate toate plățile restante nu a fost precizată. Virarea banilor depinde de finalizarea sistemului informatic și de efectuarea etapelor administrative necesare pentru autorizarea plăților.