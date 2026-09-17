România importă masiv carburanți, deși are rafinării. Deficitul comercial al României la țiței și produse petroliere a ajuns la 2,52 miliarde de euro în primul semestru din 2026. Suma este cu 41,6% mai mare față de aceeași perioadă din 2025. Deficitul de țiței a scăzut, însă România a trecut la produsele rafinate de la un excedent de 380,6 milioane de euro la un deficit de 590,3 milioane de euro.

Datele Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), prezentate de Asociația Energia Inteligentă (AEI), arată că România a importat produse petroliere rafinate de aproximativ 1,62 miliarde de euro în primul semestru din 2026. Exporturile au fost de circa 1,03 miliarde de euro. Astfel, au acoperit doar 63,6% din valoarea importurilor.

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„Datele pentru primele șase luni ale anului 2026 arată o deteriorare severă a balanței comerciale a României la principalele produse petroliere. Nu este vorba despre o oscilație statistică și nici doar despre efectul scumpirii petrolului. Este rezultatul întâlnirii dintre criza geopolitică internațională și vulnerabilitățile structurale pe care România le-a tolerat ani la rând. Conform datelor furnizate de Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior – ARICE, deficitul cumulat pentru țiței și produse petroliere rafinate a ajuns, în primele șase luni din 2026, la aproximativ 2,524 miliarde euro, comparativ cu 1,783 miliarde euro în perioada similară din 2025”, arată Asociația Energia Inteligentă.

Asociația Energia Inteligentă (AEI) explică deficitul prin oprirea mai multor rafinării. Petrotel este oprită din octombrie 2025, în contextul sancțiunilor împotriva Lukoil. Petromidia și Vega au fost oprite circa 20 de zile, din 24 februarie 2026, pentru revizii. Opririle au redus temporar capacitatea de procesare și au crescut importurile de produse petroliere.

Asociația Energia Inteligentă (AEI) cere să fie întocmit un plan național pentru securitatea rafinării

Turcia și Arabia Saudită se numără printre principalii furnizori externi de produse petroliere ai României. Asociația Energia Inteligentă (AEI) indică și costuri mai mari pentru transport și asigurare, pe fondul tensiunilor geopolitice. Balanța comercială a fost afectată de prețuri, de producția internă mai redusă, precum și de scăderea exporturilor și oprirea unor capacități de rafinare.

De altfel, asociația cere un plan național pentru securitatea rafinării. Planul ar include menținerea unei capacități minime de procesare, rezerve de țiței și produse finite și diversificarea furnizorilor și rutelor de import. Asociația Energia Inteligentă (AEI) avertizează că importurile mai mari pot crește costurile din transport, agricultură, industrie și construcții.

„Prioritățile sunt clare:

Clarificarea definitivă a situației Petrotel. O rafinărie strategică nu poate rămâne luni întregi suspendată între sancțiuni, derogări, administrare specială și negocieri politice. Stabilirea unei capacități minime funcționale de rafinare. Statul trebuie să trateze capacitatea efectiv disponibilă, nu capacitatea nominală, drept indicator de securitate națională. Coordonarea reviziilor rafinăriilor. Opririle planificate trebuie analizate la nivel de sistem, astfel încât două capacități majore să nu lipsească simultan în perioade de risc. Rezerve distincte de țiței și produse finite. Stocurile trebuie dimensionate pe tipuri de produse – benzină, motorină, kerosen – și pe scenarii reale de indisponibilitate. Transparență lunară. Ministerul Energiei trebuie să publice producția rafinăriilor, gradul de utilizare, importurile și exporturile fizice, stocurile și acoperirea consumului. Diversificarea rutelor și furnizorilor. România nu poate muta dependența de la Rusia către două sau trei surse expuse acelorași coridoare geopolitice. Politică industrială, nu doar politică fiscală. Statul trebuie să urmărească valoarea adăugată creată în România, investițiile în modernizare și menținerea capacităților strategice”, arată asociația.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ