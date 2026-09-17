Comisia Europeană a adoptat legea care restricționează accesul copiilor la rețelele sociale

Comisia Europeană a adoptat joi Legea UE KIDS (EU KIDS Act), care urmărește restricționarea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani și stabilirea, la nivelul întregii Uniuni Europene, a vârstei minime de 15 ani pentru ca minorii să își poată deschide propriile conturi.

„Propunerea interzice accesul copiilor sub 13 ani la platformele de socializare și stabilește, la nivelul UE, vârsta minimă de 15 ani pentru ca minorii să își poată deschide propriul cont”, se arată într-un comunicat.

Actul propune ca minorii să își poată crea conturi personale pe rețelele sociale doar începând cu vârsta de 15 ani. În cazul copiilor de 13 și 14 ani, părinții sau tutorii ar putea crea așa-numite „mini-conturi”, pe care minorii să le poată accesa prin intermediul conturilor adulților responsabili.

„Acest lucru le-ar permite să acceseze rețele sociale și platforme de partajare video adecvate vârstei”, precizează documentul.

Propunerea subliniază și necesitatea ca serviciile disponibile prin intermediul mini-conturilor să includă măsuri de protecție, „precum contacte sociale limitate și un timp de utilizare a ecranului limitat la maximum o oră pe zi”.

În timp ce accesul la rețelele sociale ar urma să fie interzis copiilor cu vârste între 3 și 13 ani, aceștia ar putea utiliza „servicii de partajare video special concepute pentru copii”, prin intermediul unor conturi administrate de părinți sau tutori.

Platformele ar urma, de asemenea, să fie obligate să le ofere părinților sau tutorilor instrumente simplu de utilizat, prin care aceștia să poată limita accesul copiilor de pe dispozitivele adulților exclusiv la servicii adecvate minorilor și să restricționeze timpul de utilizare la cel mult o oră pe zi.

Reguli pentru rețele sociale, jocuri online și chatboturi AI

Actul introduce și o serie de obligații pentru serviciile online, inclusiv rețele sociale, platforme video, jocuri online, companioni bazați pe inteligență artificială și chatboturi, în vederea protejării utilizatorilor cu vârsta sub 18 ani.

Propunerea urmărește interzicerea funcțiilor care pot crea dependență și a fluxurilor de recomandări bazate pe profilarea utilizatorilor, care pot atrage minorii în așa-numitele „rabbit holes” – succesiuni de conținut potențial nociv.

Ar urma să fie interzise, de asemenea, derularea infinită (infinite scroll), mecanismele de recompensare concepute pentru a menține utilizatorii conectați, notificările push pe timpul nopții și contactarea nesolicitată a minorilor de către persoane necunoscute.

„În plus, companionii AI și chatboturile trebuie să fie dezactivate în mod implicit și nu pot simula relații interpersonale în modalități care să creeze dependență emoțională”, se mai arată în document.

Profilurile minorilor ar urma să fie setate implicit ca private, iar accesul la geolocalizare, cameră și microfon ar fi dezactivat.

Platformelor li se cere, totodată, să ofere minorilor modalități simple pentru blocarea sau dezactivarea altor utilizatori, instrumente eficiente pentru gestionarea timpului petrecut online și sisteme sigure de recomandare a conținutului.

Verificarea vârstei, fără păstrarea actelor de identitate

Serviciile online și magazinele de aplicații ar urma să fie obligate să utilizeze instrumente pentru verificarea vârstei. Comisia propune inclusiv folosirea unei aplicații europene de verificare a vârstei, care „nu păstrează documentele de identitate sau datele biometrice, respectând astfel cele mai înalte standarde de protecție a vieții private”.

Propunerea inversează și „sarcina probei”, astfel încât furnizorii platformelor online foarte mari să fie responsabili pentru demonstrarea faptului că serviciile lor sunt „sigure prin concepție”.

Platformele ar urma să fie obligate să prezinte Comisiei un plan de conformare. Acesta va trebui evaluat și de un auditor independent, care va analiza în detaliu noile servicii, funcții sau caracteristici, notează aa.com.tr.

Ursula von der Leyen: „Este timpul ca Uniunea Europeană să acționeze”

Prezentând inițiativa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a atras atenția că prea mulți copii sunt expuși prea devreme unui mediu online pe care „nu sunt pregătiți să îl gestioneze”.

„Astăzi, copiii noștri interacționează cu unele dintre cele mai sofisticate tehnologii create vreodată, iar acestea nu au fost concepute având în vedere bunăstarea și dezvoltarea copiilor. Platformele sunt proiectate pentru a capta atenția”, a declarat von der Leyen.

Șefa Comisiei Europene a descris funcțiile care pot crea dependență drept parte a unor modele de afaceri concepute pentru a-i ține pe copii cât mai mult timp online și pentru a monetiza atenția acestora.

„Părinții nu pot concura cu algoritmii și nici nu ar trebui să fie nevoiți să o facă. Este timpul ca Uniunea Europeană să acționeze”, a subliniat Ursula von der Leyen.

Ea a avertizat că introducerea unor limite de vârstă nu va exonera companiile de tehnologie de responsabilitatea privind conținutul platformelor lor.

„Platformele s-au jucat prea mult cu sănătatea mintală a copiilor noștri. Acum inversăm sarcina probei. Acum ele trebuie să ne demonstreze că sunt sigure”, a afirmat von der Leyen.

Președinta Comisiei a precizat că noua abordare schimbă practica de până acum, în care platformele contestau efectele nocive și încercau să evite reguli prescriptive.

„Astfel, în loc ca autoritățile să demonstreze prejudiciul după producerea lui, cele mai mari platforme trebuie să prezinte în avans planuri detaliate pentru siguranța copiilor, ceea ce înseamnă, din nou, că siguranța va fi pusă pe primul loc”, a adăugat ea.

Potrivit Ursulei von der Leyen, actul legislativ „îi pune pe părinți la conducere și plasează responsabilitatea de a demonstra siguranța asupra platformelor, acolo unde îi este locul”.