Oana Lis, reacție la adresa celor care au criticat-o. „Nu accept sfaturi de la persoane care au spatele asigurat de părinți”

Oana Lis (46 de ani) și Viorel Lis (81 de ani) trăiesc o poveste de dragoste de aproape trei decenii. De-a lungul anilor, soția fostului edil a fost criticată de unele persoane, accentul fiind pus pe viața de cuplu. Ultimii ani au fost grei pentru Oana Lis, soțul ei confruntându-se cu mari probleme de sănătate, iar atenția s-a concentrat asupra îngrijirii sale. Recent, a reacționat la adresa celor care au criticat-o.

Oana și Viorel Lis se cunosc din 1997, perioadă în care partenerul ei era edil al Capitalei. La scurt timp, au decis să formeze un cuplu, iar în vara lui 2011 și-au unit destinele.

În ultimii ani, problemele de sănătate ale lui Viorel Lis s-au accentuat, iar soția sa i-a fost și îi este, în continuare, alături. Pentru a putea să se ocupe de nevoile medicale ale soțului său, Oana Lis a încercat mereu să facă rost de bani. De exemplu, în 2023, soția fostului edil vindea o parte din lucrurile din casă, pentru a putea achita un tratament (vezi aici).

„Până nu-ți cari singur gălețile de apă, nu știi cât de greu este. Să fii cu adevărat matur și responsabil, să te bazezi doar pe tine, este altceva. Nu înțelegi până nu trăiești asta. De aceea, nu accept sfaturi de la persoane care au spatele asigurat de părinți. Nu pentru că ar fi oameni răi, sunt ok, au fost mai norocoși în viață, dar nu au capacitatea și empatia necesare să înțeleagă ceea ce nu au experimentat. Culmea este că tot ei simt nevoia să îi judece pe cei mai nevoiași și să le ofere sfaturi motivaționale”, a spus Oana Lis.

Greul îl duce singură

„Problema e că eu… nu am pe nimeni care să-mi fie cu adevărat aproape la greu. Da, am prieteni, ne vedem, dar fiecare cum poate și fiecare cu viața și familia lui. Nu am părinții, nu am avut niciodată decât la naștere și procreerea respectivă. Nu am mâncat nici o ciorbă făcută de mama mea, nu-mi aduc aminte o îmbrățișare de-a ei. Și acum la fel, nu am rude aproape cu adevărat de niciun fel”, a mărturisit Oana, scrie BZI.

