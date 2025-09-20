Oana Țoiu, CNN: „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar cred că obţine exact opusul”

Un zbor al unei drone rusești „50 de minute în spațiul aerian (al României) nu este un accident” a declarat vineri ministrul de Externe, Oana Țoiu, atunci când a fost întrebată de ziariștii de la CNN despre dispozitivele de zbor rusești care au invadat spațiul aerian al Estoniei, dar și dronele depistate pe teritoriul României. Ministrul de Externe se află în SUA, în perioada 18-29 septembrie 2025, conducând delegația României la segmentul de nivel înalt al celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Oana Țoiu spune că Rusia încearcă să submineze coerența NATO, însă obține exact opusul. În cadrul aceluiași interviu, ministrul de Externe a mai spus că incidentul este considerat intenționat și inacceptabil.

„Considerăm (incidentul) ca fiind intenţionat şi suntem clari cu privire la faptul că este inacceptabil. Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar cred că obţine exact opusul. Suntem în strânsă legătură unii cu ceilalţi”, a declarat Țoiu.

“We have considered some of the incursions in the past to be potentially accidental. This time, 50 minutes into our airspace is definitely not an accident, and the drone was of Iranian-design so clearly not one of the drones that the Ukrainian army has been using”—@oana_toiu pic.twitter.com/RqbRXQIyUW — Isa Soares (@IsaCNN) September 19, 2025

Șefa diplomației românești a mai spus că decizia de creștere a procentului de 5% din PIB pentru apărare a fost o decizie potrivită, având în vedere circumstanțele.

În cadrul vizitei oficiale, ministrul va participa la Dineul transatlantic organizat de Secretarul de Stat american, Marco Rubio, și la reuniunea informală a miniștrilor care sprijină activitatea Curții Penale Internaționale.

