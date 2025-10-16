Prima pagină » Actualitate » Oana Țoiu face „lobby” pentru Ucraina și Moldova, la întâlnirea cu Președintele Parlamentului European. România este ULTIMA pe agenda ministrului MAE

Oana Țoiu face „lobby” pentru Ucraina și Moldova, la întâlnirea cu Președintele Parlamentului European. România este ULTIMA pe agenda ministrului MAE

Ruxandra Radulescu
16 oct. 2025, 21:19, Actualitate
Oana Țoiu face

Ministrul de Externe Oana Țoiu a avut, joi, 16 octombrie, o întrevedere cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, în care a discutat despre extinderea Uniunii și a reafirmat sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei, se arată într-un comunicat de presă al MAE. Totodată, Țoiu a transmis un mesaj despre întâlnirea cu oficialul european pe platforma X. 

Printre subiectele de discuție dintre Oana Țoiu și președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a figurat și situația din Orientul Mijlociu.

„În cadrul dialogului au fost abordate subiecte relevante de pe agenda curentă a Uniunii Europene, precum situația de securitate din regiune, procesul de extindere a Uniunii, negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii, ultimele evoluții din Orientul Mijlociu.

În ceea ce privește procesul de extindere, discuția a vizat și nevoia de sprijin constant pentru parcursul european al statelor candidate, ministrul român exprimându-și susținerea pentru continuarea integrării europene a Republicii Moldova și a Ucrainei, cât și a candidaților din Balcanii de Vest”, potrivit unui comunicat de presă.

Oana Țoiu: „Am avut o discuție constructivă despre sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina”

În mesajul postat pe contul oficial de pe platforma X, ministrul Oana Țoiu a confirmat că discuția cu Roberta Metsola s-au axat pe sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina.

„Mulțumesc, Roberta Metsola, pentru întâlnirea de astăzi la Parlamentul European. Am avut o discuție foarte constructivă despre prioritățile de pe agenda U.E. , precum extinderea, sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina, abordarea strategică privind regiunea”, a menționat Ministrul de Externe.

Roberta Metsola, în vizită oficială la Chișinău, în luna noiembrie

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, va întreprinde o vizită la Chișinău în luna noiembrie, a anunțat vicepreședintele Parlamentului european pentru relațiile cu Republica Moldova, Victor Negrescu, pentru Radio Chișinău.

Roberta Metsola va fi prezentă la Chișinău, alături de o delegație a Parlamentului European, de îndată ce noul Parlament va fi învestit în Republica Moldova, mai precizează sursa citată.

FOTO: Profimedia/Facebook

Citește și

ACTUALITATE DUMINICĂ. Procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, biruitorul comunismului, în București
19:30
DUMINICĂ. Procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, biruitorul comunismului, în București
ACTUALITATE Instanța Supremă a decis să sesizeze Curtea Constituțională, referitor la legea pensiilor private propusă de Guvernul BOLOJAN
18:57
Instanța Supremă a decis să sesizeze Curtea Constituțională, referitor la legea pensiilor private propusă de Guvernul BOLOJAN
ACTUALITATE Beneficii timp de doi ani pentru tinerii care își găsesc un loc de muncă stabil
18:51
Beneficii timp de doi ani pentru tinerii care își găsesc un loc de muncă stabil
ACTUALITATE N-am scăpat de dosarele cu șină, dar Guvernul vrea în cloud. Orașele unde va fi implementată noua infrastructură
18:32
N-am scăpat de dosarele cu șină, dar Guvernul vrea în cloud. Orașele unde va fi implementată noua infrastructură
EXTERNE Parlamentul Maiei Sandu a trecut. Curtea Constituţională a validat rezultatele alegerilor din Moldova. Posibil, „premier tehnocrat”
18:23
Parlamentul Maiei Sandu a trecut. Curtea Constituţională a validat rezultatele alegerilor din Moldova. Posibil, „premier tehnocrat”
JUSTIȚIE Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută. Metoda prin care șase persoane ar fi fost păcălite. Cristi Borcea:”Nu le cunosc”
18:15
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută. Metoda prin care șase persoane ar fi fost păcălite. Cristi Borcea:”Nu le cunosc”
Mediafax
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este TRAUMATIZATĂ! Ce repetă micuța încontinuu
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cine sunt principalii suspecţi
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Evz.ro
Un serial fenomen revine cu un nou sezon pe Netflix. Au mai rămas câteva zile
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Consumul regulat de cannabis prezintă riscuri pentru persoanele peste 65 de ani, avertizează experții