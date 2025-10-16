Oana Țoiu face „lobby” pentru Ucraina și Moldova, la întâlnirea cu Președintele Parlamentului European. România este ULTIMA pe agenda ministrului MAE

Ministrul de Externe Oana Țoiu a avut, joi, 16 octombrie, o întrevedere cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, în care a discutat despre extinderea Uniunii și a reafirmat sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei, se arată într-un comunicat de presă al MAE. Totodată, Țoiu a transmis un mesaj despre întâlnirea cu oficialul european pe platforma X.

Printre subiectele de discuție dintre Oana Țoiu și președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a figurat și situația din Orientul Mijlociu.

„În cadrul dialogului au fost abordate subiecte relevante de pe agenda curentă a Uniunii Europene, precum situația de securitate din regiune, procesul de extindere a Uniunii, negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii, ultimele evoluții din Orientul Mijlociu.

În ceea ce privește procesul de extindere, discuția a vizat și nevoia de sprijin constant pentru parcursul european al statelor candidate, ministrul român exprimându-și susținerea pentru continuarea integrării europene a Republicii Moldova și a Ucrainei, cât și a candidaților din Balcanii de Vest”, potrivit unui comunicat de presă.

Oana Țoiu: „Am avut o discuție constructivă despre sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina”

În mesajul postat pe contul oficial de pe platforma X, ministrul Oana Țoiu a confirmat că discuția cu Roberta Metsola s-au axat pe sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina.

„Mulțumesc, Roberta Metsola, pentru întâlnirea de astăzi la Parlamentul European. Am avut o discuție foarte constructivă despre prioritățile de pe agenda U.E. , precum extinderea, sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina, abordarea strategică privind regiunea”, a menționat Ministrul de Externe.

Roberta Metsola, în vizită oficială la Chișinău, în luna noiembrie

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, va întreprinde o vizită la Chișinău în luna noiembrie, a anunțat vicepreședintele Parlamentului european pentru relațiile cu Republica Moldova, Victor Negrescu, pentru Radio Chișinău.

Roberta Metsola va fi prezentă la Chișinău, alături de o delegație a Parlamentului European, de îndată ce noul Parlament va fi învestit în Republica Moldova, mai precizează sursa citată.

FOTO: Profimedia/Facebook