Fix în ziua în care Oana Țoiu se pregătea să plece în SUA, pentru întâlnirea cu secretarul de stat american, Marco Rubio, ministrul de Externe acorda și un interviu postului de televiziune Digi24. Interviul, realizat de Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu, urma să fie difuzat sâmbătă, 11 octombrie. Promo-ul emisiunii a rulat pe post aproape toată săptămâna trecută.

Din informațiile Gândul, în momentul în care redacția Digi24 a văzut live, joi seară, intervenția ministrului la Antena3 CNN – televiziune care a deplasat special în SUA, pentru această bilaterală, o echipă condusă de Sabina Iosub – a decis să blocheze difuzarea interviului.

Digi24 s-a supărat pe Oana Țoiu, spun surse din MAE, de data aceasta, pentru că ministrul nu a suflat o vorbă despre vizita la Washington în interviul acordat postului.

Mai mult, responsabilii din redacția DIGI s-ar fi enervat de-a dreptul când Țoiu a apărut în exclusivitate la postul concurent, Antena 3 CNN. Atunci, a fost decisă anularea emisiunii.

În locul lui Țoiu, la emisiunea „În Fața Ta”, a apărut în această sâmbătă Ludovic Orban, proaspăt numit consilier prezidențial.

RECOMANDAREA AUTORULUI: