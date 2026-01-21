Oana Țoiu îi răspunde lui Trump, după discursul președintelui american de la Davos: „România a răspuns chemării SUA, chiar dacă nu era membru NATO”

Oana Țoiu a reacționat public după discursul președintelui Donald Trump de la Davos, în care acesta a pus sub semnul întrebării dacă Europa ar răspunde unui apel al Statelor Unite în momente de criză.

Țoiu a subliniat că România a răspuns apelului SUA chiar înainte de a deveni membră NATO. Potrivit acesteia, autoritățile române au considerat participarea o datorie, iar soldații români au fost trimiși în Afganistan alături de alți aliați.

„Singura dată în istoria sa când NATO a fost testat pe baza promisiunii că un atac asupra uneia dintre părți este un atac asupra tuturor a fost după 11 septembrie. România a răspuns apelului, chiar și fără a fi membră NATO la acea vreme. Am înțeles că aceasta este datoria noastră și, odată ce Articolul 5 a fost declanșat, soldații români s-au îmbarcat spre Afganistan. La fel și alți aliați. Președintele Trump ne-a întrebat acum, la Davos, dacă Europa va răspunde apelului SUA în momente de nevoie. Istoria a răspuns deja la această întrebare,” a scris Oana Țoiu pe X.

