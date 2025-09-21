De neînțeles. Oana Țoiu a revenit și și-a repostat textul pe X cu mesajul de condamnare a asasinatului lui Charlie Kirk. Inițial și-a șters postarea, fix în ziua înmormântării sale

Oana Țoiu și-a șters postarea în care condamna asasinarea lui Charlie Kirk, chiar în ziua înmormântării activistului. Gestul, pe pământ american, vine după dezvăluirea GÂNDUL despre sala goală unde oficialul a vorbit prima și ultima dată despre crimă

UPDATE: La o oră după ce Gândul a publicat acest material, postarea a reapărut, după ore bune în care nu a mai figurat pe contul ministrului Oana Țoiu. Conform capturii, a fost repostată în urmă cu 18 min. Oana Țoiu și-a schimbat, între timp, poza de profil a contului, însă postarea a fost republicată pe același cont de X:

Articolul inițial:

După dezvăluirile Gândul că a ținut un discurs într-o sală goală, ministrul de Externe Oana Țoiu a șters postarea de pe X în care spunea că a participat la Summitul Comunității Românești, în Chicago. În aceeași postare, Țoiu remarca că se află într-o locație pe care Charlie Kirk, activistul politic asasinat în SUA, o considera o fundamentală pentru credințelor sale – Christian Heritage Academy.

Gândul redă mai jos postarea integrală a Oanei Țoiu, care a fost ștearsă astăzi:

De altfel, era și singura poziționare oficială a României legată de asasinatul care s-a petrecut în SUA, venit sâmbătă, la 10 zile după eveniment. Postarea ministrului de Externe a dispărut astăzi și nu mai există pe contul de X.

Gestul Oanei Țoiu de a șterge postarea în care îl amintea pe Kirk vine exact în ziua în care conducerea politică a SUA, în frunte cu Donald Trump, J.D. Vance și Marco Rubio, participa la înmormântarea activistului.