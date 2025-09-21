Prima pagină » Actualitate » De neînțeles. Oana Țoiu a revenit și și-a repostat textul pe X cu mesajul de condamnare a asasinatului lui Charlie Kirk. Inițial și-a șters postarea, fix în ziua înmormântării sale

De neînțeles. Oana Țoiu a revenit și și-a repostat textul pe X cu mesajul de condamnare a asasinatului lui Charlie Kirk. Inițial și-a șters postarea, fix în ziua înmormântării sale

21 sept. 2025, 21:17, Actualitate
De neînțeles. Oana Țoiu a revenit și și-a repostat textul pe X cu mesajul de condamnare a asasinatului lui Charlie Kirk. Inițial și-a șters postarea, fix în ziua înmormântării sale

Oana Țoiu și-a șters postarea în care condamna asasinarea lui Charlie Kirk, chiar în ziua înmormântării activistului. Gestul, pe pământ american, vine după dezvăluirea GÂNDUL despre sala goală unde oficialul a vorbit prima și ultima dată despre crimă

UPDATE: La o oră după ce Gândul a publicat acest material, postarea a reapărut, după ore bune în care nu a mai figurat pe contul ministrului Oana Țoiu. Conform capturii, a fost repostată în urmă cu 18 min. Oana Țoiu și-a schimbat, între timp, poza de profil a contului, însă postarea a fost republicată pe același cont de X:

Articolul inițial:

După dezvăluirile Gândul că a ținut un discurs într-o sală goală, ministrul de Externe Oana Țoiu a șters postarea de pe X în care spunea că a participat la Summitul Comunității Românești, în Chicago. În aceeași postare, Țoiu remarca că se află într-o locație pe care Charlie Kirk, activistul politic asasinat în SUA, o considera o fundamentală pentru credințelor sale – Christian Heritage Academy.

Gândul redă mai jos postarea integrală a Oanei Țoiu, care a fost ștearsă astăzi:

De altfel, era și singura poziționare oficială a României legată de asasinatul care s-a petrecut în SUA, venit sâmbătă, la 10 zile după eveniment. Postarea ministrului de Externe a dispărut astăzi și nu mai există pe contul de X.

Gestul Oanei Țoiu de a șterge postarea în care îl amintea pe Kirk vine exact în ziua în care conducerea politică a SUA, în frunte cu Donald Trump, J.D. Vance și Marco Rubio, participa la înmormântarea activistului.

Citește și

ACTUALITATE România cheltuie miliarde de lei pentru pensiile speciale. Adrian Codîrlașu: „Datoria statului, față de viitorii pensionari, este de 385% din PIB”
21:22
România cheltuie miliarde de lei pentru pensiile speciale. Adrian Codîrlașu: „Datoria statului, față de viitorii pensionari, este de 385% din PIB”
POLITICĂ Ce spune Elena Lasconi despre o eventuală SUSPENDARE a lui Nicușor Dan: „Nemulțumirea oamenilor o să se transforme în ceva rău”
20:47
Ce spune Elena Lasconi despre o eventuală SUSPENDARE a lui Nicușor Dan: „Nemulțumirea oamenilor o să se transforme în ceva rău”
ACTUALITATE Vremea în România, luni, 22 septembrie 2025. Temperaturi de până la 32°C în vestul țării. Câte grade va avea apa mării
20:31
Vremea în România, luni, 22 septembrie 2025. Temperaturi de până la 32°C în vestul țării. Câte grade va avea apa mării
ULTIMA ORĂ Elena Lasconi dezvăluie cine conduce România cu Nicușor Dan președinte: „SISTEMUL este puternic și s-a folosit de frica care a cuprins întreaga țară”
20:18
Elena Lasconi dezvăluie cine conduce România cu Nicușor Dan președinte: „SISTEMUL este puternic și s-a folosit de frica care a cuprins întreaga țară”
EXTERNE Anunț important pentru SUA. Trump va vorbi luni națiunii Americii despre AUTISM. Ținta, industria farmaceutică
20:09
Anunț important pentru SUA. Trump va vorbi luni națiunii Americii despre AUTISM. Ținta, industria farmaceutică
ACTUALITATE George Simion și-a sărbătorit ziua de naștere în curtea partidului, printre voievozi, artificii și în uralele membrilor AUR
19:50
George Simion și-a sărbătorit ziua de naștere în curtea partidului, printre voievozi, artificii și în uralele membrilor AUR
Mediafax
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Cancan.ro
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Noi dezvăluiri despre e-mailurile ducesei de York către Jeffrey Epstein zguduie monarhia britanică. Ce măsuri va lua Regele Charles
Mediafax
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Cancan.ro
Boala Lyme o consumă! Celebra vedetă este pe patul de spital și luptă: 'Handicapul invizibil al bolii'
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
observatornews.ro
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Capital.ro
Moment emoționant pentru toți fanii lui Bruce Willis. Familia marelui actor i-a adus cu ochii în lacrimi (FOTO)
Evz.ro
Comoara ascunsă a dacilor de la Moșna și legenda haiducului Coroi
A1
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul la casă? „O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți.”
RadioImpuls
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare: "Să îți găsești bunul simț, onoarea, demnitatea și bărbăția ca să îți ceri scuze pentru răul pe care mi l-ai făcut"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
NASA respinge teoriile că obiectul interstelar 3I/Atlas ar fi „un artefact tehnologic”
HOROSCOP Cum sunt influențate zodiile în săptămâna 22-28 septembrie 2025, după eclipsa de Soare. Alina Bădic spune care este zodia care va străluci
22:14
Cum sunt influențate zodiile în săptămâna 22-28 septembrie 2025, după eclipsa de Soare. Alina Bădic spune care este zodia care va străluci
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 22 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 22 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
LIVE UPDATE 🚨 Președintele Americii, Donald Trump a ajuns la FUNERALIILE lui Charlie Kirk. Întreaga conducere politică a SUA este prezentă
21:21
🚨 Președintele Americii, Donald Trump a ajuns la FUNERALIILE lui Charlie Kirk. Întreaga conducere politică a SUA este prezentă
EXTERNE Au apărut mesajele între ASASINUL lui Charlie Kirk și iubitul său. Tyler Robinson: Îmi pare rău, eu am fost
20:36
Au apărut mesajele între ASASINUL lui Charlie Kirk și iubitul său. Tyler Robinson: Îmi pare rău, eu am fost
ACTUALITATE Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cât plătești pentru un sejur de Crăciun
19:27
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cât plătești pentru un sejur de Crăciun
ACTUALITATE Foto-video. Premieră auto la București. A fost lansat un model de hypercar Koenigsegg, ultra-rar, cu o valoare de peste 4 milioane de dolari
19:15
Foto-video. Premieră auto la București. A fost lansat un model de hypercar Koenigsegg, ultra-rar, cu o valoare de peste 4 milioane de dolari