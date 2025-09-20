Prima pagină » Știri politice » Imaginile dezastrului diplomatic din SUA. Țoiu, ignorată la Chicago. Omagiu pentru Kirk, cu sala goală. În țară nu a suflat o vorbă despre crimă. Nici ea, nici MAE, nici Guvernul, nici Președinția

20 sept. 2025, 21:13, Știri politice
Imaginile dezastrului diplomatic din SUA. Țoiu, ignorată la Chicago. Omagiu pentru Kirk, cu sala goală. În țară nu a suflat o vorbă despre crimă. Nici ea, nici MAE, nici Guvernul, nici Președinția

Ceea ce se voia a fi un summit de anvergură dedicat comunității românești din străinătate s-a transformat într-o scenă absurdă în care politicenii români au vorbit în fața unei săli goale în Chicago. Imaginile îi arată pe Oana Țoiu sau Daniel David, acesta din urmă prin teleconferință, vorbind pe scena unui amfiteatru gol.

„Bine ați venit la Romanian Community Summit 2025, aflat la a treia ediție a unui eveniment care aduce la un loc lideri și artizani ai diasporei pentru un singur scop: să transforme viziunea în acțiune. Summitul este o platformă dinamică, care lansează inițiative inovative și pavează calea pentru un viitor prosper”, se arată în prezentarea evenimentului.

De altfel, „summit-ul” a fost finanțat prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni”.

Așa cum se poate observa în imagini, sunt ocupate, răzleț, câteva locuri situate cât mai aproape de centrul scenei.

Prima reacție a Oanei Țoiu la asasinatul politic al lui Charlie Kirk, în SUA

Oana Țoiu a așteptat să ajungă pe pământ american pentru a condamna asasinarea lui Charlie Kirk, activistul american apropiat de Donald Trump.  Deși în țară nu a avut nicio reacție la eveniment, ministra de externe a punctat în SUA, cu o întârziere de 10 zile.

„La Chicago, pentru Summitul Comunității Române, găzduit de Christian Heritage Academy. Locul, pe care activistul Charlie Kirk l-a descris ca fiind fundamental pentru convingerile sale, are o semnificație profundă după moartea sa tragică recentă. Este un avertisment grav: trebuie să avem curajul ideilor noastre, iar când nu suntem de acord, aceste idei trebuie contracarate cu argumente, niciodată cu gloanțe”, a scris Țoiu pe X.

