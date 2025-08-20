Obiceiul șocant al britanicilor. Ce obișnuiesc să facă la pisicină

Care este obiceiul șocant al celor din Marea Britanie. Iată ce obișnuiesc să facă aceștia la piscină.

Potrivit DC News, se pare că britanicii au o regulă nescrisă pe care o respectă atunci când merg la piscină. Astfel, nici copiii și nici adulții nu purtau șlapi în picioare. Ei mergeau desculți prin vestiare, pe la dușuri, pe marginea piscinei și chiar prin toalete, desi acestea nu erau deloc curate. În plus, un alt obicei pe care îl mai au este acela de a-și îmbrăca copiii destul de subțire chiar și atunci când este frig afară. Deși acest al doilea obicei ar putea avea legătură cu „întărirea imunității”, primul obicei este însă chiar riscant.

Astfel, oamenii se supun la riscuri dacă merg desculți la piscină. Pot apărea ciuperci și infecții ale pielii, întrucât podelele umede din dușuri și toalete sunt medii ideale pentru dezvoltarea ciupercilor care pot provoca micoze.

Pot să apară negi plantari, iar virusurile care se transmit prin piele pot fi contractate ușor dacă mergi desculț pe suprafețe contaminate. Pot fi bacterii, mai ales că toaletele și zonele comune adăpsotesc bacterii ce pot să provoace infecții neplăcute.

Există și riscul de alunecare: pentru a preveni alunecarea se pot folosi acei șlapi pentru piscină, care reduc semnificativ șansele de a cădea pe pardoselile ude.

