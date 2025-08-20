Prima pagină » Actualitate » Obiceiul șocant al britanicilor. Ce obișnuiesc să facă la pisicină

Obiceiul șocant al britanicilor. Ce obișnuiesc să facă la pisicină

20 aug. 2025, 18:36, Actualitate
Obiceiul șocant al britanicilor. Ce obișnuiesc să facă la pisicină
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Care este obiceiul șocant al celor din Marea Britanie. Iată ce obișnuiesc să facă aceștia la piscină.

Potrivit DC News, se pare că britanicii au o regulă nescrisă pe care o respectă atunci când merg la piscină. Astfel, nici copiii și nici adulții nu purtau șlapi în picioare. Ei mergeau desculți prin vestiare, pe la dușuri, pe marginea piscinei și chiar prin toalete, desi acestea nu erau deloc curate. În plus, un alt obicei pe care îl mai au este acela de a-și îmbrăca copiii destul de subțire chiar și atunci când este frig afară. Deși acest al doilea obicei ar putea avea legătură cu întărirea imunității”, primul obicei este însă chiar riscant.

Astfel, oamenii se supun la riscuri dacă merg desculți la piscină. Pot apărea ciuperci și infecții ale pielii, întrucât podelele umede din dușuri și toalete sunt medii ideale pentru dezvoltarea ciupercilor care pot provoca micoze.

Pot să apară negi plantari, iar virusurile care se transmit prin piele pot fi contractate ușor dacă mergi desculț pe suprafețe contaminate. Pot fi bacterii, mai ales că toaletele și zonele comune adăpsotesc bacterii ce pot să provoace infecții neplăcute.

Există și riscul de alunecare: pentru a preveni alunecarea se pot folosi acei șlapi pentru piscină, care reduc semnificativ șansele de a cădea pe pardoselile ude.

Autorul recomandă:

Marea Britanie îl CONTRAZICE pe Trump și insistă asupra posibilității admiterii Ucrainei în NATO /Starmer: Vrem „o pace corectă

Marea Britanie va primi zeci de copii din Gaza pentru tratament medical

Citește și

ACTUALITATE O fată de 13 ani din județul Covasna, dispărută de acasă, a fost găsită în casa unui bărbat de 36 de ani. Fata îl cunoscuse online
18:57
O fată de 13 ani din județul Covasna, dispărută de acasă, a fost găsită în casa unui bărbat de 36 de ani. Fata îl cunoscuse online
ANALIZĂ EXCLUSIV Urmează perioada marilor DOSARE EXPLOZIVE la DNA! Ce secrete păstrează șeful Anticorupției, Marius Voineag
18:33
Urmează perioada marilor DOSARE EXPLOZIVE la DNA! Ce secrete păstrează șeful Anticorupției, Marius Voineag
ACTUALITATE Ucigașul din valiză. Alertă maximă în Europa. Ce viruși criminali călătoresc în bagajele turiștilor
18:15
Ucigașul din valiză. Alertă maximă în Europa. Ce viruși criminali călătoresc în bagajele turiștilor
ACTUALITATE O italiancă a încasat PENSIA mamei sale 10 ani după moartea bătrânei. Cum s-a aflat escrocheria și câți bani a strâns femeia
18:10
O italiancă a încasat PENSIA mamei sale 10 ani după moartea bătrânei. Cum s-a aflat escrocheria și câți bani a strâns femeia
ECONOMIE Cumpărarea E.On România, de către ungurii de la MVM, acuzați de legături cu Rusia, a fost BLOCATĂ. Decizia finală e la CSAT
17:51
Cumpărarea E.On România, de către ungurii de la MVM, acuzați de legături cu Rusia, a fost BLOCATĂ. Decizia finală e la CSAT
ACTUALITATE Conserva Felicia. România pierde RECORDUL MONDIAL la numărul de pasageri care pot fi presați într-o mașină
17:40
Conserva Felicia. România pierde RECORDUL MONDIAL la numărul de pasageri care pot fi presați într-o mașină
Mediafax
Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura
Digi24
Erdogan l-a informat pe Putin care este poziția Turciei în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina
Cancan.ro
BREAKING | Influnceriță de 27 de ani, împușcată mortal în mașina soțului ei
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Scandalul NORDIS: Omul de afaceri Vladimir Ciorbă a scăpat de controlul judiciar
Click
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Wowbiz
FOTO | El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1!
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Cancan.ro
Focoasă? NU, mai mult pufoasă! Avem imaginile ȘOCANTE cu Ella Vișan din 2015. Neatinsă de bisturiu, fără fațete, cu fălcuțele la purtător
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
Alertă pe litoralul Mării Negre! Specialiștii avertizează cu privire la infectarea cu bacteria Vibrio
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Aplicația cu vitezometru activ fără destinație setată intră în competiție directă cu Google Maps
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
Fumatul devine interzis! Al doilea oraș din România care impune restricții pentru cetățeni
Evz.ro
Salarii de până la 13.000 de euro, la stat, în România. Ce trebuie să știi
A1
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
RadioImpuls
HOROSCOP 21 august 2025. O zodie este aruncată în mijlocul furtunii! Momentele grele și schimbările o copleșesc. Haosul se dezlănțuie pe toate planurile!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
Evoluția digitală transformă modul în care lucrăm. De ce companiile trebuie să țină pasul?
VIDEO Doru Bușcu: Principalul lucru prost pe care îl face Nicușor Dan – abstragerea din problematica momentului, atât internațională, cât și internă
19:41
Doru Bușcu: Principalul lucru prost pe care îl face Nicușor Dan – abstragerea din problematica momentului, atât internațională, cât și internă
EMISIUNI Doru Bușcu: „Intensitatea evenimentelor politice va fi din ce în ce mai mare. Nu se va compara cu perioada de LINIȘTE din timpul lui Iohannis”
19:18
Doru Bușcu: „Intensitatea evenimentelor politice va fi din ce în ce mai mare. Nu se va compara cu perioada de LINIȘTE din timpul lui Iohannis”
VIDEO Nicușor Dan ar putea face prima vizită oficială în SUA la începutul anului viitor/ Ce subiecte are pe agendă
19:01
Nicușor Dan ar putea face prima vizită oficială în SUA la începutul anului viitor/ Ce subiecte are pe agendă
EXTERNE Trump intensifică presiunile asupra Fed și a oficialilor Partidului Democrat /Președintele SUA cere demisia unui membru al Consiliului guvernatorilor
18:55
Trump intensifică presiunile asupra Fed și a oficialilor Partidului Democrat /Președintele SUA cere demisia unui membru al Consiliului guvernatorilor
EMISIUNI Doru Bușcu: „Dincolo de inadecvarea morală, este și o INABILITATE politică”
18:55
Doru Bușcu: „Dincolo de inadecvarea morală, este și o INABILITATE politică”
GALERIE FOTO Ciprian Șerban și omologul său turc, DISCUȚII avansate despre portul Constanța
18:45
Ciprian Șerban și omologul său turc, DISCUȚII avansate despre portul Constanța