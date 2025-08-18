Marea Britanie îl CONTRAZICE pe Trump și insistă asupra posibilității admiterii Ucrainei în NATO /Starmer: Vrem „o pace corectă”

Guvernul de la Londra a părut să îl contrazică, luni, pe președintele SUA, Donald Trump, insistând pentru posibilitatea admiterii Ucrainei în NATO și pentru o ”pace corectă” cu Rusia.

”Războiul din Ucraina durează de mult timp, de peste trei ani. A avut impact major asupra ucrainenilor, care au suferit enorm, dar a avut impact și asupra Europei, asupra tuturor familiilor și comunităților din Marea Britanie. Prin urmare, toată lumea vrea să se încheie, cu atât mai mult ucrainenii. Dar trebuie să facem lucrurile corect. Trebuie să ne asigurăm că va fi o pace durabilă, o pace corectă. De aceea, mă deplasez la Washington cu alți lideri europeni pentru a discuta direct despre acest lucru cu președintele Trump și cu președintele Zelenski. Este în interesul tuturor, în interesul Marii Britanii, să rezolvăm lucrurile corect”, a afirmat premierul Keir Starmer.

Sintagma ”pace corectă” semnalează diferințele de abordare între țările europene și Washington. Donald Trump propune, după summitul cu președintele rus, Vladimir Putin, un acord care ar însemna cedări teritoriale în favoarea Rusiei, garanții de securitate pentru Ucraina și imposibilitatea admiterii țării în NATO.

”Președintele Zelenski poate opri aproape imediat războiul cu Rusia, dacă vrea, sau poate continua confruntările. Să ne amintim cum a început. Iar Crimeea (dată de Barack Obama acum 12 ani fără niciun foc de armă) nu va fi recâștigată, la fel, Ucraina nu va putea să intre în NATO”, a subliniat Trump.

Marea Britanie susține aderarea Ucrainei la NATO

Însă Guvernul de la Londra insistă că Rusia nu poate bloca perspectivele Ucrainei de admitere în Alianța Nord-Atlantică.

”Susținerea pentru admiterea Ucrainei în NATO nu s-a schimbat. Ucraina este pe un parcurs ireversibil. Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei spre NATO. Noi ne concentrăm asupra unei păci corecte și durabile în Ucraina și salutăm eforturile președintelui Donald Trump în acest sens”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Downing Street.

Volodimir Zelenski și liderii Franței, Germaniei, Marii Britanii, Italiei, Finlandei, alături de Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și de Mark Rutte, secretarul general al NATO, se vor întâlni luni cu Donald Trump la Washington.