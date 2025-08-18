Marea Britanie va primi zeci de copii din Gaza pentru tratament medical

Între 30 și 50 de copii palestinieni care au nevoie urgentă de tratament medical vor fi evacuați din Fâșia Gaza în Marea Britanie în următoarele săptămâni.

Aceștia au fost răniți în urma atacurilor israeliene și ar fi primii copii aduși în Marea Britanie pentru tratament, ca parte a unei operațiuni guvernamentale coordonate de Ministerul de Externe, Ministerul de Interne și Departamentul de Sănătate de la Londra, arată BBC.

Copiii vor fi selectați în funcție de necesități de către medicii din enclava palestiniană, înainte ca Organizația Mondială a Sănătății să coordoneze deplasarea acestora către Marea Britanie.

Această decizie vine după ce unii parlamentari britanici au transmis o scrisoare Guvernului, îndemnându-i să aducă „fără întârziere” copiii bolnavi și răniți din Gaza în Marea Britanie.

Cei 96 de parlamentari din mai multe partide politice au avertizat că există riscul de deces iminent al copiilor din Gaza din cauza „decimării” sistemului de sănătate din Gaza și că orice bariere în calea evacuării acestora ar trebui ridicate imediat.

Unii copii din Gaza au fost deja aduși în mod privat în Marea Britanie pentru tratament medical printr-o inițiativă a organizației Project Pure Hope (PPH), dar până acum, Guvernul de la Londra nu a evacuat niciunul prin propriul program de la începutul conflictului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zelenski a ajuns la Washington pentru a discuta cu Trump OPRIREA războiului din Ucraina: „Sper că va obliga Rusia să încheie o pace adevărată”

Volodimir ZELENSKI și liderii europeni se întâlnesc cu Donald Trump, la Washington. Cu ce neclarități merge președintele Ucrainei la Casa Albă

Sursa foto: Profimedia