Prima pagină » Actualitate » Obiectul pe care nu trebuie să-l cureți niciodată în mașina de spălat vase

Obiectul pe care nu trebuie să-l cureți niciodată în mașina de spălat vase

10 feb. 2026, 15:00, Actualitate
Obiectul pe care nu trebuie să-l cureți niciodată în mașina de spălat vase
Obiectul pe care nu trebuie să-l cureți niciodată în mașina de spălat vase

Mașina de spălat vase este foarte utilă într-o bucătărie, însă există un obiect care nu ar trebui niciodată pus la curățat în acest aparat.

Există obiecte care nu trebuie puse niciodată în mașina de spălat vase. Este vorba despre cuțitele de bucătărie, care, curățate în acest aparat atât de folositor în bucătărie, pot fi fi distruse foarte ușor.

În mașina de spălat vase, cuțitele pot ajunge să se deterioreze.

Cuțitele din oțel cu conținut ridicat de carbon se vor coroda în mașina de spălat vase și își vor pierde ascuțimea, în timp ce lama cuțitelor din ceramică se va toci.

Mânerele din lemn ale cuţitelor vor absorbi multă apă şi vor crăpa în timp. Există riscul ca lama să se deterioreze dacă se loveşte de alte obiecte, ba chiar să strice coşul de vase.

”Dacă sunt spălate, mai ales în mod repetat, în mașina de spălat, cuțitele pot deveni inutilizabile”, susțin experții, potrivit express.co.uk.

Cuțitele de bucătărie ar trebui spălate manual, cu apă caldă și detergent, potrivit experților. Imediat după ce au fost spălate astfel, acestea trebuie șterse cu o cârpă curată și uscată, pentru a preveni apariția ruginii.

Recomandarea video

Citește și

ADMINISTRAȚIE Ciprian Șerban anunță o investiție majoră în baza sportivă a Clubului Rapid
15:47
Ciprian Șerban anunță o investiție majoră în baza sportivă a Clubului Rapid
ULTIMA ORĂ Actorii Teatrului Național București au protestat faţă de măsurile Guvernului Bolojan. Ministrul Culturii a luat o decizie de ultimă oră
15:04
Actorii Teatrului Național București au protestat faţă de măsurile Guvernului Bolojan. Ministrul Culturii a luat o decizie de ultimă oră
ACUZAȚII Un antrenor de la hipodromul din Craiova este acuzat că a lovit calul unei eleve
14:58
Un antrenor de la hipodromul din Craiova este acuzat că a lovit calul unei eleve
INCIDENT Polițiști atacați în timpul unei intervenții la Constanța: a fost deschis dosar penal pentru ultraj. De la ce a pornit totul
14:37
Polițiști atacați în timpul unei intervenții la Constanța: a fost deschis dosar penal pentru ultraj. De la ce a pornit totul
CONSTRUCȚII Cât a ajuns manopera în construcții în 2026. La ce trebuie să fii atent înainte să te apuci de construirea sau renovarea unei case
14:30
Cât a ajuns manopera în construcții în 2026. La ce trebuie să fii atent înainte să te apuci de construirea sau renovarea unei case
CONTROVERSĂ Florin Cîțu, fostul premier al României, îl contrazice pe Bolojan în privința măsurilor de corecție bugetară: ”Din fericire, nu are dreptate”
14:15
Florin Cîțu, fostul premier al României, îl contrazice pe Bolojan în privința măsurilor de corecție bugetară: ”Din fericire, nu are dreptate”
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Cancan.ro
Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în județul Iași. Ce afacere a deținut în Vaslui. Soția lui, în stare gravă la spital
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Mediafax
Actorii în stradă. Protest la TNB față de proiectul pilot al Ministerului Culturii privind evidența timpului de muncă
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
VIDEO Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Principala ipoteză a anchetatorilor
Cancan.ro
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noile radare automate schimbă viața unui orășel: aproape jumătate dintre locuitori, amendați într-un singur an
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Cum supraviețuiesc șerpii fără să mănânce timp de luni întregi?
CONTROVERSĂ „Piruetele financiare” ale controversatului afacerist Dragoș Sprînceană, „apropiatul” lui Donald Trump. E plin de datorii, iar o firmă de leasing i-a deschis proces pentru recuperarea a peste 20 de milioane dolari
16:30
„Piruetele financiare” ale controversatului afacerist Dragoș Sprînceană, „apropiatul” lui Donald Trump. E plin de datorii, iar o firmă de leasing i-a deschis proces pentru recuperarea a peste 20 de milioane dolari
FLASH NEWS Dan Dungaciu, lansare de carte alături de Simion și Ponta. „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”
16:25
Dan Dungaciu, lansare de carte alături de Simion și Ponta. „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”
NEWS ALERT Verdict de la Curtea de Apel Timișoara: Dominic Fritz este incompatibil cu funcția de primar. Ce urmează
16:23
Verdict de la Curtea de Apel Timișoara: Dominic Fritz este incompatibil cu funcția de primar. Ce urmează
ULTIMA ORĂ Scandalul pensiilor magistraților ajunge la Curtea de Justiție a UE. Curtea Supremă cere CCR să se adreseze instanței europene
16:20
Scandalul pensiilor magistraților ajunge la Curtea de Justiție a UE. Curtea Supremă cere CCR să se adreseze instanței europene
FLASH NEWS Emmanuel Macron a cerut Uniunii Europene să reia dialogul cu Rusia: „Este nevoie de reluarea discuțiilor fără a fi naivi”
16:12
Emmanuel Macron a cerut Uniunii Europene să reia dialogul cu Rusia: „Este nevoie de reluarea discuțiilor fără a fi naivi”
INEDIT Moneda care datează din 2002 și se vinde cu mii de lei. Cine o are acasă se poate îmbogăți
16:12
Moneda care datează din 2002 și se vinde cu mii de lei. Cine o are acasă se poate îmbogăți

Cele mai noi

Trimite acest link pe