Obiectul pe care nu trebuie să-l cureți niciodată în mașina de spălat vase

Mașina de spălat vase este foarte utilă într-o bucătărie, însă există un obiect care nu ar trebui niciodată pus la curățat în acest aparat.

Există obiecte care nu trebuie puse niciodată în mașina de spălat vase. Este vorba despre cuțitele de bucătărie, care, curățate în acest aparat atât de folositor în bucătărie, pot fi fi distruse foarte ușor.

În mașina de spălat vase, cuțitele pot ajunge să se deterioreze.

Cuțitele din oțel cu conținut ridicat de carbon se vor coroda în mașina de spălat vase și își vor pierde ascuțimea, în timp ce lama cuțitelor din ceramică se va toci.

Mânerele din lemn ale cuţitelor vor absorbi multă apă şi vor crăpa în timp. Există riscul ca lama să se deterioreze dacă se loveşte de alte obiecte, ba chiar să strice coşul de vase.

”Dacă sunt spălate, mai ales în mod repetat, în mașina de spălat, cuțitele pot deveni inutilizabile”, susțin experții, potrivit express.co.uk.

Cuțitele de bucătărie ar trebui spălate manual, cu apă caldă și detergent, potrivit experților. Imediat după ce au fost spălate astfel, acestea trebuie șterse cu o cârpă curată și uscată, pentru a preveni apariția ruginii.