Apa maro din mașina de spălat vase a uimit internetul: „Frate, cred că ai conectat-o la fosa septică”

Un clip care a fost postat pe YouTube a stârnit numeroase reacții după ce un bărbat a filmat interiorul mașinii sale de spălat vase în timp ce funcționa, surprinzând ce se întâmplă cu adevărat în interiorul aparatului.

Imaginile au revoltat și intrigat mii de oameni. „Am pus o cameră în mașina de spălat vase pentru că, la fel ca mulți alții, mă întrebam ce se întâmplă acolo. Am adăugat o lumină ca să fie clar, am pus și un detergent pod, am fixat camera, am închis uşa și am văzut ce se întâmplă”, a explicat autorul clipului explică motivul experimentului.

De ce apa din mașina de spălat vase este maro la primul ciclu de spălare

La început, totul părea normal, cu jeturi de apă și ciclul de spălare pornind conform așteptărilor. Însă surpriza a venit din culoarea apei: în loc de limpezimea obișnuită, apa din mașină era maro, lucru care a generat sute de comentarii și glume.

„Frate, cred că ai conectat mașina de spălat vase la fosa septică”, a scris un utilizator.

„Mulțumesc că mi-ai arătat de ce spălatul manual e cel mai bun”, a adăugat altul.

Explicația producătorilor de mașini de spălat vase

Producătorii de mașini de spălat vase explică în manuale că apa devine tulbure atunci când capsula de detergent se dizolvă complet și se amestecă cu grăsimea și murdăria de pe vase. După primul ciclu de spălare, apa aceasta este evacuată și înlocuită cu apă curată în ciclurile ulterioare de clătire.

După viralizarea clipului, un specialist în mașini de spălat vase a intervenit.

Andrew Laughlin, cercetător și autor la Which?, a explicat ce nu recomandă niciodată.

„Nu clătesc niciodată farfuriile. Doar răzuiesc resturile de mâncare și le pun direct în mașină”, a spus el.

Expertul a adăugat că majoritatea programelor includ un pre-spălat intern și că detergenții moderni, sub formă de tablete „all-in-one”, combină gel și pudră și sunt suficient de puternici pentru murdăria obișnuită.

Youtuberul a repetat experimentul. Dar, de această dată cu o singură farfurie, pe care a desenat un zâmbet cu ketchup.

Rezultatul a fost același: apa a început maro, doar în ultimele cinci minute devenind limpede.

Recomandările autorului: